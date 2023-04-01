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«Локомотив» готовит новый контракт для Дзюбы

вчера, 16:31

Руководство московского «Локомотива» в ближайшее время предложит 34-летнему нападающему Артёму Дзюбе долгосрочный контракт.

Форвард присоединился к «железнодорожникам» перед стартом второй части сезона и успел отлично проявить себя. Дзюба забил 6 голов в 4 матчах РПЛ.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:33
Наступят будни.
112910415
112910415
вчера в 22:39
реально долгосрочный ?
нельзя того делать
Boricku
Boricku
вчера в 20:29
Дзюбиньос красава, забивака !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:52
Зачем ты это написал,теперь он и мне её напоминает! 🤣🤣
INGUSH
INGUSH
вчера в 18:51
так и грЕБЕТ рукой деньги...
cska1948
cska1948
вчера в 18:43
«Локомотив» готовит новый контракт для Дзюбы, а Миллер кусает локти...
ДСА
ДСА
вчера в 18:40
Свой миллион Дзюба получит.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:29
Логично.
adekvat
adekvat ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:16
Он мне Бузову напоминает вроде не звезда, а баблосы знают как гребсти.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 17:54
Лет на десять еще подпишет , а там можно и отдохнуть с телефоном !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:49
Дзюба везучий,как он это делает!?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:33
2 ящика в месяц!
ABir
ABir
вчера в 17:28
Заслужил Дзюба хороший контракт, а вот как он себя поведет с новым контрактом, будет интересно посмотреть
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:15
Дзюба однозначно усилил Локомотив. Заслужил новый контракт.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:11
торопятся что бы Зенит обратно его не переманил
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:05
Дзюба неплохо вписался в коллектив и вовремя помог команде
YVG
YVG
вчера в 16:55
Дзюба ценный игрок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 16:52
Погоди, в следующем матче с Зенитом от покажет на какой контракт претендует. На год. Два, или....
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ n75zba9kwubc (раскрыть)
вчера в 16:46
Не на результат он нацелен, а на выбивание жирного контракта. Как выбьет - вообще перестанет двигаться. Такое было уже не раз
протон
протон ответ n75zba9kwubc (раскрыть)
вчера в 16:44
При всем уважении какой долгосрочный?))
Дзюба рвёт сейчас на мотивации , что он всегда делал в карьере
Неизвестно как будет дальше
И игроков такого возраста обычно продевают на 1+1 и потом на год если все идёт хорошо
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 16:38
Сделают гигантскую ошибку. Впрочем, какая им разница, не свои же деньги Локо тратить
n75zba9kwubc
n75zba9kwubc
вчера в 16:38
Дзюба своим результатом доказывает что он игрок как прежде нацелен на результат и мог бы даже попасть в волшебный список Карпина...
memphis
memphis
вчера в 16:37
Надзюбил
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:33
Перестанет давать результат, как только получит контракт.
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