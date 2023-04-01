«Локомотив» готовит новый контракт для Дзюбы

Руководство московского «Локомотива» в ближайшее время предложит 34-летнему нападающему Артёму Дзюбе долгосрочный контракт.
Форвард присоединился к «железнодорожникам» перед стартом второй части сезона и успел отлично проявить себя. Дзюба забил 6 голов в 4 матчах РПЛ.
нельзя того делать
нельзя того делать
Дзюба рвёт сейчас на мотивации , что он всегда делал в карьере
Неизвестно как будет дальше
И игроков такого возраста обычно продевают на 1+1 и потом на год если все идёт хорошо
Дзюба рвёт сейчас на мотивации , что он всегда делал в карьере
Неизвестно как будет дальше
И игроков такого возраста обычно продевают на 1+1 и потом на год если все идёт хорошо