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Журналист из США заявил, что обладает «инсайдом» о трансфере Месси в МЛС

вчера, 12:41

Форвард ПСЖ Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС. Соответствующее заявление сделал американский футбольный обозреватель Шеп Мессинг.

Он отметил, что обладает «инсайдерской информацией» относительно грядущего переезда аргентинца в США.

«Это случится и случится скоро», — заявил Мессинг.

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Все комментарии
shur
shur ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 16:40
.....давай тогда послушаем про него...!!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:45
По жадности ему очень далеко до криша, который выбрал огромные деньги шейхов из СА. Мог бы за скромные деньги играть в Европе. И я этому не удивлён.
dok66
dok66
вчера в 15:41
Честно говоря уже надоело слушать все эти слухи о Месси . По итогу останется в ПСЖ .
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:39
Не, он не Вольф... Он просто Шеп... Любит шептаться... Хе-хе-хе..
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:25
)
swed27
swed27
вчера в 15:08
А сам Месси поставлен в известность?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:01
Я тоже коечто знаю, могу продать инфу!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:50, ред.
Разные журналисты каждый день вбрасывают "достоверные" новости про спортивное будущее Месси.И на этом основании Вы называете его "торгашеской натурой"?
Дождитесь официальной информации после окончания контракта.Он один из величайший спортсменов современности и сам решит, что лучше для него и его семьи.Нам остается лишь наблюдать
Capral
Capral
вчера в 14:39
Я даже не удивлен- типичная торгашеская натура- высматривать, выторговывать для себя выгодные условия. Поэтому и торгуется с ПСЖ, закинул сети в Барсу, а попутно смотрит в штаты... Сколько однако талантов у человека!!!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 14:12
Журналист может заявить все что угодно.... и самое главное что ему ничего не будет...:)))
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 13:44
Остановите эту девочку !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:41
Журналист из США заявил, что он журналист из США....и дальше его уже никто не слушал.....
Напрасный труд
Напрасный труд ответ uudpum89e7nh (раскрыть)
вчера в 13:37
ПЕреходи на ветку с описанием (самоописанием) исключительности погонщика верблюдов.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:36
Месси : "Куда идём мы с Пятачком-большой-большой секрет."
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:14
«Это случится и случится скоро», — заявил Мессинг.


Подробнее:
uudpum89e7nh
uudpum89e7nh
вчера в 13:10
Что не день всё новые новости о Месси, как будто он пуп Земли. Кому верить голова разламывается....
xajaks
xajaks
вчера в 13:04
чем ближе открытие ТО,тем больше будет таких "инсайдов"
lotsman
lotsman
вчера в 12:56
А Месси об этом не забыл сообщить. А то он наверное не в курсе, что переезжает в США.
Elliada
Elliada
вчера в 12:55
Утка. Месси останется в Европе
ДСА
ДСА
вчера в 12:52
Журналистам свойственно привирать и преувеличивать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:51
«Это случится и случится скоро», — заявил Мессинг.
cska1948
cska1948
вчера в 12:50
Интересно, кто шепнул этому Шепу про эту УТКУ?
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:43, ред.
Американский журналист Мессинг знает секрет о трансфере Месси.
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