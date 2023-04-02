Журналист из США заявил, что обладает «инсайдом» о трансфере Месси в МЛС

Форвард ПСЖ Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС. Соответствующее заявление сделал американский футбольный обозреватель Шеп Мессинг.
Он отметил, что обладает «инсайдерской информацией» относительно грядущего переезда аргентинца в США.
«Это случится и случится скоро», — заявил Мессинг.
Дождитесь официальной информации после окончания контракта.Он один из величайший спортсменов современности и сам решит, что лучше для него и его семьи.Нам остается лишь наблюдать
Дождитесь официальной информации после окончания контракта.Он один из величайший спортсменов современности и сам решит, что лучше для него и его семьи.Нам остается лишь наблюдать
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