Вернулся после четырёх операций, но клуб настроен на продажу. Отец Фати хочет увести сына из «Барсы»

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вчера, 15:16

Сам Ансу и Хави – против.

Один из самых ярких воспитанников «Барселоны» в последние годы – Ансу Фати. Испанец дебютировал за основу каталонцев всего в 16 лет, и в том сезоне Ла Лиги (2019/20) он забил 7 мячей и отдал 1 ассист. Казалось, преемник Месси найден. Но вмешались травмы – а сейчас все чаще заходит разговор о том, что не за горами уход Ансу из родного клуба.

Отец Фати проехался по «блаугране»

Родные вингера явно не в восторге от количества игровой практики, которую получает футболист – и недавно отец Ансу недвусмысленно намекнул, что выступает за уход сына из «Барсы»:

Если бы это зависело от меня, я бы взял его в другую команду, но Ансу хочет остаться в «Барселоне». Как отец, я злюсь. То, что Ансу так мало играет, немного раздражает, и иногда я думаю как отец, а не как тренер. Он ваш игрок франшизы, № 10, он взял этот номер, когда никто не был готов взять его после Лионеля Месси. Что меня раздражает, так это то, как они обращаются с ним с точки зрения минут. Одна минута, две, три…

Судя по последним инсайдам, руководство «сине-гранатовых» тоже готово рассмотреть вариант с продажей своего воспитанника – финансовые проблемы клуба никуда не делись, а в случае оформления сделки получится сэкономить средства, которые бы пошли на зарплату Ансу, плюс получить компенсацию. Каталонцы, к слову, намерены рассмотреть предложения на сумму порядка 80 миллионов евро.

Уже в декабре на «Барсу» выходили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а в феврале манкунианцы решили, что готовы заплатить за испанского вингера 60 млн евро. Помимо «красных дьяволов» за Фати следят селекционеры «Арсенала» — лондонский клуб также выходил на связь с агентом 20-летнего футболиста.

Фати намерен остаться, Хави не хочет его отпускать

Но все это – позиция клуба и отца футболиста. Сам Ансу, комментируя слухи о вероятном трансфере, заявлял, что хочет остаться в «Барселоне». По последним данным, молодой вингер недоволен словами отца и даже готов нарушить свое молчание (Фати редко общается со СМИ ), опубликовав публичные извинения.

К тому же сохранить талантливого воспитанника каталонцев хочет главный тренер Хави – вот что заявил испанский менеджер в начале февраля:

Ансу Фати не продается, на данный момент нет никого, кого можно было бы продать. Я не понимаю, почему мы говорим об этих вещах, о продаже Ансу, особенно теперь, когда рынок закрылся. Он фундаментальный игрок для нас, я испытываю к нему необычайное доверие и огромную надежду. Он игрок настоящего и будущего.

При такой постановке вопроса для Фати нет никаких причин требовать трансфер. У него ушло немало времени на восстановление от многочисленных травм, но теперь он в строю. Хави постепенно увеличивал игровое время вингера – и за весь текущий сезон тот пропустил из-за повреждения лишь один матч. 6 голов и 3 ассиста за 38 игр во всех турнирах – не лучший показатель, но Фати только 20 лет, плюс он длительное время не мог регулярно выступать за команду.

Регулярные травмы – отчасти вина клуба

Выходить на взрослый уровень в такой высококлассной лиге, как чемпионат Испании, в 16-17 лет – это очень тяжело. Организму требуется время на адаптацию, но в первый же сезон Фати отыграл 24 матча – больше половины от сезонной нормы в Ла Лиге. Да, показывал неплохую результативность – но дело здесь в способности организма переносить подскочивший уровень нагрузки, жесткие единоборства.

Отец Фати раскритиковал клуб за недостаточное игровое время сына, но стоит учитывать возраст Ансу – именно из-за того, что в 16 лет на вингера легла такая нагрузка, он получил серьезную травму. И стоит ли в таком случае требовать больше времени на поле вместо того, чтобы постепенно адаптироваться к новым условиям?

Разрыв мениска Ансу получил в игре против «Бетиса». Швы наложил известный хирург Рамон Кугат, после чего испанец вернулся под надзор медицинского штаба «Барселоны». Позднее на колене появилось воспаление – и стало известно, что Фати в клубе проводил два занятия в день, хотя допустимый объем нагрузки был меньше.

В промежутке между ноябрем и маем Ансу четыре раза ложился на операционный стол. И после такого воздействия на колено вингеру пришлось вернуться на поле уже в сентябре – в тот же период боссы «блауграны» попросили игрока взять 10-й номер. В январе 2022-го случился рецидив, в клубе настаивали на проведении новой операции – но члены семьи Фати уговорили его на консервативное лечение.

Едва ли Ансу можно винить в том, что он практически не играл в последние 2 сезона – из-за раннего старта взрослой карьеры, из-за ошибок в ходе реабилитации (хотя она проходила под надзором клубных врачей). Вингер вернулся в основу после множественных операций – а это уже чудо.

Фати нужен «Барселоне»

Как на эту ситуацию ни посмотри, лучше будет оставить футболиста. Так будет лучше с имиджевой точки зрения – если вина за проблемы с реабилитацией собственного воспитанника хоть отчасти лежит на «Барсе», отказ от игрока после его восстановления будет ужасным ходом.

К тому же речь идет о футболисте, который полностью прошел каталонскую вертикаль и впитал ДНК «Барселоны» — является частью наследия клуба (слова спортивного директора Матеу Алемани) и человеком, который получил 10-й номер от Лионеля Месси (как тот когда-то перенял его у Роналдиньо).

Лучше будет и с игровой позиции. Все-таки Фати вернулся на поле. Да, еще не набрал прежних кондиций – но нельзя после длительного восстановления мгновенно вернуться в строй. Талантливый вингер пользуется доверием у Хави – тот постепенно наращивает объем нагрузки на Ансу. Испанец играл с Гави еще на молодежном уровне и отлично понимает его манеру игры, есть взаимопонимание и с Педри – поэтому-то Фати вовремя считывает их движения и перестраивается. И это еще не говоря о том, что обводка вингера никуда не делась, а по результативности он не проседает даже по сравнению со своим дебютным сезоном.

Ранее мы уже наблюдали историю с Усманом Дембеле – казалось, что француз уже не повзрослеет, все говорили о необходимости его продажи. Хави настоял на продолжении сотрудничества. И хоть сейчас вингер вновь травмирован, до этого он вскрывал фланг в большинстве матчей – и успел набить 5+5 в 18 матчах чемпионата.