Фергюсон получит медаль за победу в еврокубке спустя 40 лет

Шотландский тренер Алекс Фергюсон спустя 40 лет получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков.
В 1983 году специалист выиграл трофей с «Абердином», в финале обыграв «Реал». Матч проходит в шведском Гётеборге. По правилам тех лет медали вручались только 11 футболистам стартового состава и 5 запасным. Церемония вручения дополнительных наград состоится 12 мая на домашнем стадионе шотландского клуба — «Питтодри». Медали также получат Арчи Нокс, работавший помощником Фергюсона, полузащитник Дуги Белл, который не смог сыграть в финале из-за травмы. Бывший вице-председатель Крис Андерсон будет награждён посмертно, также как и экс-игрок, тренер и комплектовщик «Абердина» Тедди Скотт. Медалью отметят семью бывшего директора Яна Дональда и его покойного отца и председателя Дика Дональда.
Вроде как УЕФА приняла решение наградить сэра Алекса в честь 40-летия данного матча.
Не спорю хорошее дело, но возникает резонный вопрос, а как быть с другими с другими, кто по таким же причинам не получали медали как в еврокубках, так и на чемпионатах Европы. А были ещё другие турниры как олимпиада и чемпионаты мира.
Представляете сколько футболистов, тренеров, помощников не получили медалей.
Думаю это дань сэру Алексу, а остальным просто повезло, что их тренировал, работал будущий великий тренер.
Но по отношению к другим есть несправедливость, думаю УЕФА и ФИФА возьмут за правило и будут исправлять свои ошибки прошлого и награждать, пусть даже многих посмертно.
Вроде как УЕФА приняла решение наградить сэра Алекса в честь 40-летия данного матча.
Не спорю хорошее дело, но возникает резонный вопрос, а как быть с другими с другими, кто по таким же причинам не получали медали как в еврокубках, так и на чемпионатах Европы. А были ещё другие турниры как олимпиада и чемпионаты мира.
Представляете сколько футболистов, тренеров, помощников не получили медалей.
Думаю это дань сэру Алексу, а остальным просто повезло, что их тренировал, работал будущий великий тренер.
Но по отношению к другим есть несправедливость, думаю УЕФА и ФИФА возьмут за правило и будут исправлять свои ошибки прошлого и награждать, пусть даже многих посмертно.