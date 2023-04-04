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Фергюсон получит медаль за победу в еврокубке спустя 40 лет

вчера, 09:59

Шотландский тренер Алекс Фергюсон спустя 40 лет получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков.

В 1983 году специалист выиграл трофей с «Абердином», в финале обыграв «Реал». Матч проходит в шведском Гётеборге. По правилам тех лет медали вручались только 11 футболистам стартового состава и 5 запасным. Церемония вручения дополнительных наград состоится 12 мая на домашнем стадионе шотландского клуба — «Питтодри». Медали также получат Арчи Нокс, работавший помощником Фергюсона, полузащитник Дуги Белл, который не смог сыграть в финале из-за травмы. Бывший вице-председатель Крис Андерсон будет награждён посмертно, также как и экс-игрок, тренер и комплектовщик «Абердина» Тедди Скотт. Медалью отметят семью бывшего директора Яна Дональда и его покойного отца и председателя Дика Дональда.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:21
Вот времена были: Абердин Кубок кубков и Суперкубок брал, Данди Юнайтед в финале Кубка УЕФА играл. А сейчас они люксембуржцам могут проиграть
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:57
Интересно, а кто изготовил эти медали или если быть точнее, под чей юрисдикцией пройдёт сие мероприятие?
Вроде как УЕФА приняла решение наградить сэра Алекса в честь 40-летия данного матча.
Не спорю хорошее дело, но возникает резонный вопрос, а как быть с другими с другими, кто по таким же причинам не получали медали как в еврокубках, так и на чемпионатах Европы. А были ещё другие турниры как олимпиада и чемпионаты мира.
Представляете сколько футболистов, тренеров, помощников не получили медалей.
Думаю это дань сэру Алексу, а остальным просто повезло, что их тренировал, работал будущий великий тренер.
Но по отношению к другим есть несправедливость, думаю УЕФА и ФИФА возьмут за правило и будут исправлять свои ошибки прошлого и награждать, пусть даже многих посмертно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:53
Лучше поздно чем никогда...:)))
p73t45jjjade
p73t45jjjade
вчера в 10:27
Долго шла награда! Лучше поздно чем никогда!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:27
Если в то время были такие правила, то такую медаль можно считать подделкой и незаконной.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:02
Ну наконец-то, теперь мы все спокойны и Алекс тоже.
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