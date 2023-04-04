Фергюсон получит медаль за победу в еврокубке спустя 40 лет

1680591590

вчера, 09:59

Шотландский тренер спустя 40 лет получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков.

В 1983 году специалист выиграл трофей с «Абердином», в финале обыграв «Реал». Матч проходит в шведском Гётеборге. По правилам тех лет медали вручались только 11 футболистам стартового состава и 5 запасным. Церемония вручения дополнительных наград состоится 12 мая на домашнем стадионе шотландского клуба — «Питтодри». Медали также получат Арчи Нокс, работавший помощником Фергюсона, полузащитник Дуги Белл, который не смог сыграть в финале из-за травмы. Бывший вице-председатель Крис Андерсон будет награждён посмертно, также как и экс-игрок, тренер и комплектовщик «Абердина» Тедди Скотт. Медалью отметят семью бывшего директора Яна Дональда и его покойного отца и председателя Дика Дональда.