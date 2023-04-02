Месси не согласится на снижение оклада в новом контракте с ПСЖ

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вчера, 10:13

Форвард ПСЖ не согласится на снижение оклада при подписании нового договора с клубом.

Действующий контракт аргентинца истекает в июне, и парижане хотели бы продлить соглашение, но при этом уменьшить зарплату чемпиона мира, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей.