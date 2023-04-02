Месси не согласится на снижение оклада в новом контракте с ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси не согласится на снижение оклада при подписании нового договора с клубом.
Действующий контракт аргентинца истекает в июне, и парижане хотели бы продлить соглашение, но при этом уменьшить зарплату чемпиона мира, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей.
Однако Месси дал понять, что не пойдет навстречу ПСЖ в данном вопросе. Форвард хочет получать такую же сумму, как сейчас.
А вот руководство Парижа - не в адеквате. В аховой ситуации по будущему в команде Неймара и раскачивающего лодку Мбаппе, который опять смотрит в сторону Мадрида, им бы стоило безоговорочно переподписать Месси, а не провоцировать последнего на поведение, схожее с поведением Мбаппе.
P.S. Эти при*урки (админы ПСЖ) никак в толк не возьмут, что аргентинец - один из немногих стимулов для любого топ коуча, которого, после игр с Баварией, теперь придётся летом чуть ли не Силком тащить в Париж..., и то - не факт, что такого они вообще найдут (при их то чудачествах).
А вот руководство Парижа - не в адеквате. В аховой ситуации по будущему в команде Неймара и раскачивающего лодку Мбаппе, который опять смотрит в сторону Мадрида, им бы стоило безоговорочно переподписать Месси, а не провоцировать последнего на поведение, схожее с поведением Мбаппе.
P.S. Эти при*урки (админы ПСЖ) никак в толк не возьмут, что аргентинец - один из немногих стимулов для любого топ коуча, которого, после игр с Баварией, теперь придётся летом чуть ли не Силком тащить в Париж..., и то - не факт, что такого они вообще найдут (при их то чудачествах).
Я однозначно с огромным уважением отношусь к нему, как к гениальному футболисту всех времен и народов, но как человек он для меня не существует.
Инцидент на ЧМ с ван Галом, его покупка золотых подарков партнерам по сборной и тд. и тп., всё это, меня лично отталкивает от этого человека.
Он нескромный, видимо еще и жадный, и многое другое. Моя кузина, одно время работала в структуре клуба, кое-что рассказывала...
Я однозначно с огромным уважением отношусь к нему, как к гениальному футболисту всех времен и народов, но как человек он для меня не существует.
Инцидент на ЧМ с ван Галом, его покупка золотых подарков партнерам по сборной и тд. и тп., всё это, меня лично отталкивает от этого человека.
Он нескромный, видимо еще и жадный, и многое другое. Моя кузина, одно время работала в структуре клуба, кое-что рассказывала...