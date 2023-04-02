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Месси не согласится на снижение оклада в новом контракте с ПСЖ

вчера, 10:13

Форвард ПСЖ Лионель Месси не согласится на снижение оклада при подписании нового договора с клубом.

Действующий контракт аргентинца истекает в июне, и парижане хотели бы продлить соглашение, но при этом уменьшить зарплату чемпиона мира, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей.

Однако Месси дал понять, что не пойдет навстречу ПСЖ в данном вопросе. Форвард хочет получать такую же сумму, как сейчас.

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Все комментарии
DZEN17
DZEN17 ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 21:40
лучше и не сказать,брали лишь для лч ,но не угадали.месси по натуре не лидер,если игра у команды не идет то месси безполезен,ну если только уефа не будет заинтересовано в выигрыше им титула.так что надо псж при покупке месси кое кому проплатить чтоб выиграть лч
Agamaga........
Agamaga........ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:09
Тогда и сочинять не нужно, что он запретил полеты над своим домом.
Кузину не я, а кое-кто приплетал, будто она работала у него дома.
Capral
Capral ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:13
Вот именно- кто он такой?!
А, вас, я попрошу- повежливее с моей кузиной.
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:11
Вы знаете, я Вам благодарен за один эпизод. Когда я, в очередной раз вспомнил про три пенальти в игре с Торпедо, Вы лично, тогда, спокойно, без истерик и оскорблений, объяснили мне суть вопроса. Вот тогда, я увидел в Вас- культурного, спокойного человека, а к таким людям- всегда испытываешь симпатию и уважение. Я не вижу в Вас агрессии, но только готовность к конструктивному диалогу и это очень приятно.
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:59
Спасибо конечно,все мы любители футбола,так же все,и я точно на эмоциях,много говорим,вернее пишем,но все мы люди,я например не созла!!
Икарус
Икарус
вчера в 17:00
Главная цель ПСЖ-ЛЧ. Что с ним, что без него, Париж ничего не теряет , в внутренние трофеи ПСЖ заберет и сам. А в ЛЧ надо все-таки бегать самому.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:31
Жмотам дорога только в Саудовскую Аравию!
Месси знает своё дело, иначе не выиграл бы чемпионат мира, и правильно не снижает зарплату в ПСЖ, если и пойти на снижение, то только ради Барселоны!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:23
Месси кто такой чтобы говорить летать самолётам над его домом или нет? Не ему определять воздушные коридоры. Это такой же миф как и все остальные истории от кузины.
zooveterinar
zooveterinar ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 14:56
А еще ,они себя богами возобнили!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:54
Очень он жаден...
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 13:57
Приветствую, Дружище!!!
Полностью согласен!!!
Я, всегда говорил и говорю, что, только культурные, интеллигентные люди- могут сделать этот мир лучше- это я про Вас! Поэтому, зная о том, что Вы, являетесь болельщиком Ростова- забераю обратно, все мои, нелицеприятные слова в адрес Вашего клуба, публично! Это не значит, что я стану болельщиком Ростова, у меня своя команда имеется, но и ничего плохого в адрес Ростова, больше не скажу. А если попадете в тройку призеров- лично и поздравлю! Удачи!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:53, ред.
Правильно.Вон на улицах французских городов все слои населения требуют повышения зарплаты.Да не так,как ранее-2-2,5 %,а сразу на 10-12! Припекло,видать! Требуй и ты...
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:48
Да гном он дружище,и в Африке гном,я Рона больше уважаю,хоть он и нарцис,но в памяти он ,и у многих нас Роналдо впечатлился,так же и Диего Марадона!!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 13:33
Мдэ! В Париже в последние годы любят жалеть о своих решениях. Глупостью было создавать такое трио, им всего лишь нужно было продать Неймара, а они хватанули ещё одну занозу из Барселоны, вот теперь мучайтесь как хотите, раз пример Реала с галактикос вас ничему не научил. А из тренеров клубу подошёл бы Моуринью, думаю он со своим темпераментом справится с ПСЖ
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:08
А ты, вообще выдал философское суждение!!! Вот прочел тебя- и меня сразу муза посетила!!! Сейчас возьмусь за краски и начну творить!!! Я без иронии!!! Возможно, без твоего, вдохновенного, ярчайшего поста, вдохновение прошло бы стороной...
Как тебя зовут? Мы столько общаемся, а имени твоего я не знаю.
Ты строго меня не суди за Клоппа. Я его уважаю- однозначно, просто, отдельные его действия мне непонятны, еще по его работе в Дортмунде.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:01
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 12:59, ред.
    Ошибаешься, Юрий.
    Даже свободному художнику высочайшего уровня для его чудо-мазков нужен не только холст с красками, но и идейный сюжет. А он, поверь, не приходит в голову в одночасье, и не рождается исключительно внутри творца, будь ты хоть трижды Рафаэлем или Рембрандтом..., а появляется извне.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:58
    Главное, чтобы хвост не вилял "собакой". На мой взгляд, неправильно строить игру команды через одного игрока, пусть, даже такого как Месси. Ты не забывай, еще и то, что у него, так называемый "ген роста", а это значит, что он, в любой момент, не дай БОГ, конечно, может выйти из игры- как в прямом, так и переносном смысле...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:55
    Среди некоторых пользователей развернулась полемика о том, какой тренер "сможет" тренировать Месси ( называется фамилия Зидана ).
    Ни- ка-кой ! Даже самый уважаемый в футбольном мире мэтр при всём своём желании не в состоянии указать Лионелю, что ему следует делать на поле. Кто бы им ни был: Анчелотти, Зидан, Гвардиола, либо кто другой. Аргентинец - свободный художник, причём высочайшего уровня, который способен без чьей-либо указке наносить мазки на палитре футбольного поля. Или кто-то из нас может предположить, что тот же Зидан будет советовать Лионелю, что надо делать и куда бежать ?...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:51, ред.
    Мы о разном речь ведём.
    Месси нельзя чему-либо научить. Он умеет всё. Поэтому кроме Гвардиолы, он никого на тренерской скамейке больше и не слушал. Пеп же, как бывший крутой игрок защитной линии, открыл Месси "жизнь" дефа изнутри - в поле, тем самым развив его убийственные способности против этой футбольной линии. Другими словами он заставил Лео делать вещи, которые тот УМЕЛ, но не применял в должной мере, ибо не придавал им значимости.
    То же самое способен сделать и Зидан, но уже как бывший звёздный хавбек.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:36
    По поводу того, каким, должен быть новый тренер Месси- в прошлом признанным футболистом. Вот, такой пример из истории. В 1974г., в киевское Динамо пришел новый тренер, никому неизвестный В.В.Лобановский, до этого, работавший только в 1-й лиге. Как игрок, Лобановский выдающимся никогда не был, более того, как только, Динамо, в середине 60-х возглавил В.Маслов(Дед), Лобановский был уволен. Так вот, став тренером киевлян, Лобановский заявил: "Команду возьму, но результат не гарантирую". Хочу напомнить, что состав Динамо на тот момент- был европейского уровня, ведомый, будущим обладателем ЗМ О.Блохиным!!! Уже на следущий год, Лобановский стал чемпионом СССР, выиграл КК и СК Европы!!! Это тебе ответ из истории, и таких случаев немало, надо только поднапрячь память...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:21, ред.
    Гениальность техники аргентинца позволит ему вписаться в любые схемы и тактические изыски. Не думаю что многое из того, что он делает на поле, кто то в обозримом будущем сможет повторить с подобной регулярностью и эффективностью..., не говоря уже о том, чтоб эти чудеса усовершенствовать.
    Другое дело, - тренер, который придёт в ПСЖ, должен быть сам в прошлом признанным футболистом..., в противном случае, да, могут иметь место нестыковки. Поэтому только Зидан пока и приходит на ум.
    Если заарканят Зизу, будет им (Парижу) счастье. "Лысый" 100 пудова, на подсознательном уровне, чую что хочет поработать с аргентинцем: для Зидана, который всё в футболе что можно и нельзя и как футболист и как тренер выиграл, Лео - единственный мотив (имхо).
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:10
    А ты уверен, что новый, топовый тренер воспримет Месси как лидера команды? Tы не допускаешь мысль о том, что новый тренер, может иметь другое видение игры- более современное, и, что Месси, для него, может показаться анохранизмом в определенной степени, пережитком прошлого? И, что новый тренер, возможно, хочет строить команду не под хотелки Месси, а под свою, более современную идею?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:07
    Лионель Месси совершенно прав. Согласиться с понижением зарплаты - следовательно, не уважать свой талант и тот вклад в мировой футбол, который внёс.
    Аргентинец - штучный товар, уникальный в своём роде и предлагать ему такую сделку - унизить его и в собственных глазах, и в глазах болельщиков.
    memphis
    memphis
    вчера в 12:05
    Тогда о какой Барселоне речь?))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:01, ред.
    К Месси, как к человеку, у меня схожее отношение..., однако эти сантименты к делу не относятся. А дело обстоит так: ПСЖ жуёт сопли в ситуации, когда имидж клуба подорван..., а любые понты и кривляния руководства только усложнят задачу по приглашению топового тренера. Поэтому, ещё раз повторяю, переподписание аргентинца - шаг и стимул к привлечению крутого спеца на тренерский мостик.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 11:55, ред.
    Я тебе так скажу: после того, как я узнал, что Месси запретил самолетам летать над его домом в Барселоне, отношение к нему, как к человеку, резко поменялось.

    Я однозначно с огромным уважением отношусь к нему, как к гениальному футболисту всех времен и народов, но как человек он для меня не существует.

    Инцидент на ЧМ с ван Галом, его покупка золотых подарков партнерам по сборной и тд. и тп., всё это, меня лично отталкивает от этого человека.

    Он нескромный, видимо еще и жадный, и многое другое. Моя кузина, одно время работала в структуре клуба, кое-что рассказывала...
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 11:41
    Аналогично было в Барселоне ,как только Меське уменьшили зарплату ,он сразу ушёл в ПСЖ ,так что Меська алчный тип до бабла!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:40, ред.
    Кто жмот ? Лео ?! Он лишь просит о сохранении предыдущих условий контракта по размеру з/п. Не более. И дело здесь не в деньгах, а в принципе, ведь по игре за ПСЖ аргентинец это вполне заслужил.

    А вот руководство Парижа - не в адеквате. В аховой ситуации по будущему в команде Неймара и раскачивающего лодку Мбаппе, который опять смотрит в сторону Мадрида, им бы стоило безоговорочно переподписать Месси, а не провоцировать последнего на поведение, схожее с поведением Мбаппе.

    P.S. Эти при*урки (админы ПСЖ) никак в толк не возьмут, что аргентинец - один из немногих стимулов для любого топ коуча, которого, после игр с Баварией, теперь придётся летом чуть ли не Силком тащить в Париж..., и то - не факт, что такого они вообще найдут (при их то чудачествах).
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 11:39
    Футбол уже не будет таким как прежде. Хотябы времен Бэкхема, Оуэна, Мальдини, Рауля и т.д...этот футбол ушел навсегда. Теперь первоочередно стоят деньги, контракты, реклама и пиар
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