Смолов после поражения от «Акрона» назвал журналиста «клоуном»

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вчера, 22:21

Нападающий «Динамо» назвал журналиста «клоуном» после вылета команды из Кубка России. Сегодня динамовцы в серии пенальти уступили «Акрону».

В подтрибунном помещении репортер сказал в адрес Смолова: «Фёдор, вы обещали фанатам кубок». На что получил ответ от игрока: «Тебе что ли обещал, клоун».

Напомним, что в прошлом году после поражения от «Спартака» в финале Кубка России Смолов в беседе с фанатами заверил их, что в следующем сезоне «Динамо» выиграет этот трофей.