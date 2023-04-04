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Смолов после поражения от «Акрона» назвал журналиста «клоуном»

вчера, 22:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов назвал журналиста «клоуном» после вылета команды из Кубка России. Сегодня динамовцы в серии пенальти уступили «Акрону».

В подтрибунном помещении репортер сказал в адрес Смолова: «Фёдор, вы обещали фанатам кубок». На что получил ответ от игрока: «Тебе что ли обещал, клоун».

Напомним, что в прошлом году после поражения от «Спартака» в финале Кубка России Смолов в беседе с фанатами заверил их, что в следующем сезоне «Динамо» выиграет этот трофей.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:07
Опять, легендарный ст.Торпедо на трибуну влез без разрешения...
протон
протон
сегодня в 00:14
(лицо) закрыл свое, за тебя что ли играю, ты кто (е-мое)? Я для тебя вообще не играю, ты черт (е-мое) галимый! Мне (плевать), можешь дома сидеть (е-мое), понял (блин)? Не для такого быдла, как вот это (е-мое) играю.

Ну точно их Широков покусал, как в соседней ветке подметили, буквально те же вайбы ловлю, аж на ностальгию пробило)
tnxtp9z9ag3w
tnxtp9z9ag3w
сегодня в 00:07
Федя слово дал, а потом его забрал
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:53
Свой своя познаша...
minai
minai ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:38, ред.
Шприц без иглы это клизма. Вот ею и надо гонять динамовских клоунов.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:57
Было у мужика три сына: двое умных, а третий …футболист.
sova147
sova147
вчера в 22:50
Зачем его злить в такой момент, надо понимать игрока
Capral
Capral
вчера в 22:43, ред.
Не знаю, прав ли Смолов в своей грубости, но его очень не хватает на поле. Тюкавин, который ставит условия руководству по игровому времени на поле, сегодня, из четырех 100% возможностей, ничего не забил. Уже устал говорить- у нас нет атаки. Без Смолова, ДИНАМО- это шприц без иглы. Иметь столько моментов сегодня и с Сочи, и проиграть.... Сегодня игра очень понравилась, практически получалось всё. Возможно Йоканович и не самый сильный тренер, но он не может выйти на поле и играть. А учить Тюкавина попадать в ворота с двух метров- глупое занятие, не поможет- это от БОГА, если не дано- значит уже и не получится. Поэтому, всегда говорил- Тюкавин игрок замены, только и всего. Про Фомина говорить не хочу, поскольку считаю его первым штрейкбрехером. Всегда обидно проигрывать имея такое подавляющее преимущество. Но если у тебя в команде Фомин, Лесовой и др., ты обречен на неудачу. За сегодняшнюю игру не стыдно, стыдно за отдельных футболистов и результат. Больше ничего писать про ДИНАМО не буду. Пожелаю только- удачи в дальнейшем.
shlomo
shlomo
вчера в 22:42
Эх Федя..... был Федей и остался им.... карьера в опе... а как человек еще ниже...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:39
А могло и ещё разок "прилететь"
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:34
Мудрое решение, сами проиграли "клоуны" , а кто-то виноват.
Гость
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