Смолов после поражения от «Акрона» назвал журналиста «клоуном»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов назвал журналиста «клоуном» после вылета команды из Кубка России. Сегодня динамовцы в серии пенальти уступили «Акрону».
В подтрибунном помещении репортер сказал в адрес Смолова: «Фёдор, вы обещали фанатам кубок». На что получил ответ от игрока: «Тебе что ли обещал, клоун».
Напомним, что в прошлом году после поражения от «Спартака» в финале Кубка России Смолов в беседе с фанатами заверил их, что в следующем сезоне «Динамо» выиграет этот трофей.
Ну точно их Широков покусал, как в соседней ветке подметили, буквально те же вайбы ловлю, аж на ностальгию пробило)
Ну точно их Широков покусал, как в соседней ветке подметили, буквально те же вайбы ловлю, аж на ностальгию пробило)