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Куадрадо, Лукаку и Ханданович получили дисквалификации после матча Кубка

06 апреля 2023, 20:57
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

По итогам первого матча 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» (1:1) были применены санкции.

Полузащитник «бьянконери» Хуан Куадрадо дисквалифицирован на 3 матча за то, что после спора с вратарём «чёрно-синих» Самиром Хандановичем дёрнул его, положив ему руки на шею, а затем ударил кулаком по лицу (последнее зафиксировано сотрудниками федеральной прокуратуры). Футболист получил штраф в размере 10 тысяч евро. Сам Ханданович также пропустит 1 матч. На 1 матч дисквалифицирован нападающий миланцев Ромелу Лукаку за неправильное поведение по отношению к сопернику. Помощник спортивного директора «Интера» Дарио Баччин получил штраф в размере 20 тысяч евро — он в конце встречи вышел на поле, а также обращался к судье с повторяющимися оскорбительными выражениями.

На 1 матч дисквалифицирован один ярус южной трибуны «Альянц Стэдиум».

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Rupertt
Rupertt
вчера в 02:46
Много же нарушителей нашли, Лукаку могли и не наказывать.
ep477t47wdjt
ep477t47wdjt
06 апреля в 21:11
Матч получился на загляденье
Гость
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