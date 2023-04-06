Куадрадо, Лукаку и Ханданович получили дисквалификации после матча Кубка

1680803834

06 апреля 2023, 20:57

По итогам первого матча 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» (1:1) были применены санкции.

Полузащитник «бьянконери» дисквалифицирован на 3 матча за то, что после спора с вратарём «чёрно-синих» дёрнул его, положив ему руки на шею, а затем ударил кулаком по лицу (последнее зафиксировано сотрудниками федеральной прокуратуры). Футболист получил штраф в размере 10 тысяч евро. Сам Ханданович также пропустит 1 матч. На 1 матч дисквалифицирован нападающий миланцев за неправильное поведение по отношению к сопернику. Помощник спортивного директора «Интера» Дарио Баччин получил штраф в размере 20 тысяч евро — он в конце встречи вышел на поле, а также обращался к судье с повторяющимися оскорбительными выражениями.

На 1 матч дисквалифицирован один ярус южной трибуны «Альянц Стэдиум».