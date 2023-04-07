Лэмпард рассказал, останется ли он тренером «Челси» после окончания сезона

Главный тренер «Челси» ответил на вопрос, останется ли он наставником «синих» после окончания сезона 2022/23, до конца которого он подписал контракт с клубом.

У меня такое ощущение, что владельцы «Челси» хотят найти подходящего человека, который будет вести клуб вперед. Я здесь, чтобы сделать все, что в моих силах, я здесь только для того, чтобы повлиять на игру команды в период до конца сезона. После мы увидим, что произойдет.