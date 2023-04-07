Лэмпард рассказал, останется ли он тренером «Челси» после окончания сезона

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос, останется ли он наставником «синих» после окончания сезона 2022/23, до конца которого он подписал контракт с клубом.
У меня такое ощущение, что владельцы «Челси» хотят найти подходящего человека, который будет вести клуб вперед. Я здесь, чтобы сделать все, что в моих силах, я здесь только для того, чтобы повлиять на игру команды в период до конца сезона. После мы увидим, что произойдет.
Я конечно понимаю Лэмпрад счастлив от того, что вернулся, второй шанс, но не с этим руководством. Тухель и Поттер не дадут соврать....... обещают одно делают другое все понимают что Лэмпрад ио и точка а летом будет Энрике или Нагельсманн или еще кто-то даже если результаты чуть станут лучше и попадут хотя бы в лигу конференции.
PS Легендой просто как говорят заткнули дыру, чтобы на бровке хоть кто-то был, хоть на кого-то свернуть свои ошибки, ну не маникена же ставить......
Я конечно понимаю Лэмпрад счастлив от того, что вернулся, второй шанс, но не с этим руководством. Тухель и Поттер не дадут соврать....... обещают одно делают другое все понимают что Лэмпрад ио и точка а летом будет Энрике или Нагельсманн или еще кто-то даже если результаты чуть станут лучше и попадут хотя бы в лигу конференции.
PS Легендой просто как говорят заткнули дыру, чтобы на бровке хоть кто-то был, хоть на кого-то свернуть свои ошибки, ну не маникена же ставить......