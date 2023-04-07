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Лэмпард рассказал, останется ли он тренером «Челси» после окончания сезона

вчера, 09:44

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос, останется ли он наставником «синих» после окончания сезона 2022/23, до конца которого он подписал контракт с клубом.

У меня такое ощущение, что владельцы «Челси» хотят найти подходящего человека, который будет вести клуб вперед. Я здесь, чтобы сделать все, что в моих силах, я здесь только для того, чтобы повлиять на игру команды в период до конца сезона. После мы увидим, что произойдет.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:39
Мну тоже жаль Лэмпарда.
протон
протон
вчера в 16:51
Удачи Лэмпарду. Всегда был настоящим профессионалом, один из самых талантливых полузащитников своего поколения. При этом и как человек достойный, уважительный, воспитанный, вежливый. Да и до мозга костей любит Челси. Хуже точно не будет
Отличная пресс-конференция! Журналисты на позитиве, Фрэнк уверен в себе, обаятелен и улыбчив. Ощущение, что атмосфера уже не столь гнетуща...
Кстати, интересная ирония судьбы - прошлое увольнение Лэмпарда случилось прямо перед игрой с "Вулверхэмптоном". Теперь же он вернулся и прямо перед игрой с ... "Вулверхэмптоном". Словно и не было никакого увольнения...)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:36
А что ему ещё оставалось делать?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:23
Пробовал же не так дано. С отрицательным результатом.
DXTK
DXTK
вчера в 14:39, ред.
Мне жаль Лэмпарда, если уж Абрамович тебе указал на дверь не смотря на твои заслуги перед клубом, как у тренера у него все нплохо шло даже в последнем неполном сезоне, когда там только в чемпионате проесели в Лч вышли из группы, то Боэли это сделает еще быстрея и все ошибки спишут на тебя.

Я конечно понимаю Лэмпрад счастлив от того, что вернулся, второй шанс, но не с этим руководством. Тухель и Поттер не дадут соврать....... обещают одно делают другое все понимают что Лэмпрад ио и точка а летом будет Энрике или Нагельсманн или еще кто-то даже если результаты чуть станут лучше и попадут хотя бы в лигу конференции.

PS Легендой просто как говорят заткнули дыру, чтобы на бровке хоть кто-то был, хоть на кого-то свернуть свои ошибки, ну не маникена же ставить......
dok66
dok66
вчера в 12:37
Кризис-менеджер , но не для того , чтобы вытащить из болота , а просто не дать утонуть .
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:32
Клопп без работы сидит
112910415
112910415
вчера в 11:53
" Я постараюсь, но не справлюсь "
Gahi
Gahi
вчера в 11:18, ред.
Что сейчас Лэмпард может сказать, какой будет результат команды от этого и будет решение руководителей клуба.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:15
Зачем столько воды, ведь если убрать все лишнее, то ответ звучит как: "Ребята, я не в курсе".
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:40
"Лэмпард ответил на вопрос" уже звучит как анекдот.
y72ztb8tdrcn
y72ztb8tdrcn
вчера в 10:35
Лучше Фрэнка варианта им всё равно не найти
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:33
Нужно оставлять и давать работать. Лэмпард фактически родом из челси.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:24
Есть такое ощущение не успел доделать первый раз что планировал. Посмотрим
shlomo
shlomo
вчера в 10:22
Думаю, что не останется.... он сейчас просто заткнул дыру
drug01
drug01
вчера в 10:12
Он правильно рассуждает и не держится за своё место, важно какой будет у него результат в работе
Elliada
Elliada
вчера в 09:58
Фрэнк останется только, если выиграет ЛЧ.
lotsman
lotsman
вчера в 09:46
Постарайся. выдай хороший результат и останешься.
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