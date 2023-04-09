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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Рамос близок к уходу из ПСЖ

вчера, 11:35

Защитник Серхио Рамос может покинуть ПСЖ по окончании текущего сезона.

Контракт испанца с клубом действует до лета 2023 года. На данный момент руководство парижан не общалось с футболистом на тему продолжения сотрудничества. По слухам, боссы ПСЖ все-таки хотят сохранить Рамоса в команде. «Аль-Наср» из Саудовской Аравии готов платить Рамосу 30 миллионов евро в год.

Сохранение в составе Лионеля Месси и Килиана Мбаппе является для парижского коллектива приоритетом.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 14:24
...не жалейте Рамоса, всё у него по плану, нищебродом не станет,не по статусу, не по потребностям, не по известности..!
Чел привык к комфорту, значит следующая остановка СА...!!!
shur
shur ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 14:21
..."Месси и Рамос лишние в ПСЖ....!"- сказал Мбаппе и перешёл в Мадрид...!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:40, ред.
В тридцать семь лет это возраст, когда уже пора задуматься о завершении футбольной карьеры. И если арабы действительно готовы платить ему тридцать миллионов в год, то тут и думать нечего, надо соглашаться на максимальный срок, и дальше, как у Абдулы из к/ф Белое солнце пустыни: Хорошая жена, хороший дом – что ещё надо человеку, чтобы встретить старость? Удачи ему и без травм!
ke5r6ftjxppv
ke5r6ftjxppv
вчера в 13:38
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 13:33
    Месси и Рамос лишние в ПСЖ
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 12:44
    В защите он уже не успевает .. Но на угловых в штрафной соперника полезен...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:39, ред.
    "..Он понимает, что пока не оправдывает ожиданий" клуба и болельщиков, но его зарплата превосходит все его самые смелые ожидания... НО за все свои футбольные заслуги Рамос заслужил оплачиваемый отпуск в Париже; а шейхи молодцы, что предоставили ему такую возможность....

    Ну а так что, Сережа молодец конечно ,всем бы такую оплату при минимальной отдаче .Но может и правда ещё заиграет ? Все-таки для защитника ещё и не стар. Осталось только захотеть и залечить свои повреждения.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 12:27
    Серегу хотят слить? Бегом в МЛС, в ПСЖ больше нечего ловить, пока состав обновят, пока сыграются. В следующем году ЛЧ будет проиграно, для Рамоса это всё время, годы идут. В сахару он не поедет, лучше к Бэкхему пойти.
    sova147
    sova147
    вчера в 12:19
    Игрок Рамос очень опытный и конечно нужен для команды но вопрос с контрактом с Месси может повлиять и на контракт с Рамосом
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 12:03
    Рамос уже относится к уходящему поколению. Так что удерживать его или продлевать - это не совсем логично
    rdssm2taq3q3
    rdssm2taq3q3
    вчера в 11:54
    Рамос уже всего добился, можно спокойно где-нибудь доиграть
    Гость
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