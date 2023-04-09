Рамос близок к уходу из ПСЖ

1681029313

вчера, 11:35

Защитник может покинуть ПСЖ по окончании текущего сезона.

Контракт испанца с клубом действует до лета 2023 года. На данный момент руководство парижан не общалось с футболистом на тему продолжения сотрудничества. По слухам, боссы ПСЖ все-таки хотят сохранить Рамоса в команде. «Аль-Наср» из Саудовской Аравии готов платить Рамосу 30 миллионов евро в год.

Сохранение в составе Лионеля Месси и Килиана Мбаппе является для парижского коллектива приоритетом.