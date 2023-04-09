Рамос близок к уходу из ПСЖ

Защитник Серхио Рамос может покинуть ПСЖ по окончании текущего сезона.
Контракт испанца с клубом действует до лета 2023 года. На данный момент руководство парижан не общалось с футболистом на тему продолжения сотрудничества. По слухам, боссы ПСЖ все-таки хотят сохранить Рамоса в команде. «Аль-Наср» из Саудовской Аравии готов платить Рамосу 30 миллионов евро в год.
Сохранение в составе Лионеля Месси и Килиана Мбаппе является для парижского коллектива приоритетом.
Ну а так что, Сережа молодец конечно ,всем бы такую оплату при минимальной отдаче .Но может и правда ещё заиграет ? Все-таки для защитника ещё и не стар. Осталось только захотеть и залечить свои повреждения.
Ну а так что, Сережа молодец конечно ,всем бы такую оплату при минимальной отдаче .Но может и правда ещё заиграет ? Все-таки для защитника ещё и не стар. Осталось только захотеть и залечить свои повреждения.