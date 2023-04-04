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«Спартак» прилетел на матч с «Уралом» без Промеса

вчера, 15:53
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» прибыл в Екатеринбург на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Уралом» без нападающего Квинси Промеса.

Встреча пройдёт сегодня, 4 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью 1:1.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:32
"Спартак" прилетел и пролетел. А в РФС побоялись даже на короткое время дать возможность сколотить банду из нидерландских уголовников.Предусмотрительно!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:45
Так можно и проиграть - это точно!
drug01
drug01
вчера в 18:25
Зачем брать не здорового игрока тем более это игра на кубок
lotsman
lotsman
вчера в 17:57
В таком составе Спартак смотрится похуже Урала. Тем более, что Уралу родные стены и болельщики помогают. Спартак либо слишком самонадеян, либо решил слить эту игру, что было бы очень глупо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:51
Значит только один уголовник на поле будет...
makkie
makkie
вчера в 17:31
Без Промеса, Соболева, Джикии, Шамара, Селихова.
Фактически половина основа отсутствует сегодня - тяжело будет, тем более зная, как Урал накрывает прессингом.
112910415
112910415
вчера в 17:21
надо испить эту чашу до дна !
Palgrist
Palgrist
вчера в 17:10
Урал должен победить!
adekvat
adekvat
вчера в 16:46
Все Урал в финале.
Храневец
Храневец
вчера в 16:24
Это зря ,Рай Влут его заждался .Поговорить о делах житейских !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:09
Я бы удивился если он прилетел в Екатеринбург и вдобавок вышел бы на поле.
В прошлом туре тренерский штаб во главе с Абаскалем допустили ошибку выпустив не долечившегося Промеса в матче с Ахматом, так как для них результат был важнее нежели здоровья своего игрока.
Участие Промеса в матче с Уралом было бы уже преступлением, а не просто ошибкой.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 16:09
Урал пройдет дальше.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:08
А кто забивать будет у Спартака?.... тяжко будет играть против Урала
xz5bjj83rdv8
xz5bjj83rdv8
вчера в 15:55
Без Промеса должны выиграть
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