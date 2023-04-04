«Спартак» прилетел на матч с «Уралом» без Промеса

«Спартак» прибыл в Екатеринбург на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Уралом» без нападающего Квинси Промеса.
Встреча пройдёт сегодня, 4 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью 1:1.
«Спартак» прибыл в Екатеринбург на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Уралом» без нападающего Квинси Промеса.
Встреча пройдёт сегодня, 4 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью 1:1.
В прошлом туре тренерский штаб во главе с Абаскалем допустили ошибку выпустив не долечившегося Промеса в матче с Ахматом, так как для них результат был важнее нежели здоровья своего игрока.
Участие Промеса в матче с Уралом было бы уже преступлением, а не просто ошибкой.
В прошлом туре тренерский штаб во главе с Абаскалем допустили ошибку выпустив не долечившегося Промеса в матче с Ахматом, так как для них результат был важнее нежели здоровья своего игрока.
Участие Промеса в матче с Уралом было бы уже преступлением, а не просто ошибкой.