«Спартак» прилетел на матч с «Уралом» без Промеса

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вчера, 15:53

«Спартак» прибыл в Екатеринбург на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Уралом» без нападающего .

Встреча пройдёт сегодня, 4 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью 1:1.