Гвардиола: «Матч с „Арсеналом“ — это финал в борьбе за чемпионство в АПЛ»

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вчера, 11:45

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что матч с «Арсеналом» будет определяющим в исходе борьбы за чемпионство в АПЛ .

Очная встреча состоится 26 апреля на поле «горожан».

Я бы сказал, что это будет финал. Если проиграем эту игру, гонка будет почти закончена. Месяц назад мы говорили, что, надеюсь, доберёмся до игры с «Арсеналом», находясь рядом с ними в таблице. Хотим воспользоваться возможностью, зная, насколько это будет сложно, но до этого у нас будет шанс выйти в полуфинал Лиги чемпионов, а также матч полуфинала Кубка Англии.

После 30 матчей «канониры» лидируют в турнире с 73 очками, опережая «Сити» на три балла.