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Гвардиола: «Матч с „Арсеналом“ — это финал в борьбе за чемпионство в АПЛ»

вчера, 11:45
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал26.04.2023 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что матч с «Арсеналом» будет определяющим в исходе борьбы за чемпионство в АПЛ.

Очная встреча состоится 26 апреля на поле «горожан».

Я бы сказал, что это будет финал. Если проиграем эту игру, гонка будет почти закончена. Месяц назад мы говорили, что, надеюсь, доберёмся до игры с «Арсеналом», находясь рядом с ними в таблице. Хотим воспользоваться возможностью, зная, насколько это будет сложно, но до этого у нас будет шанс выйти в полуфинал Лиги чемпионов, а также матч полуфинала Кубка Англии.

После 30 матчей «канониры» лидируют в турнире с 73 очками, опережая «Сити» на три балла.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 18:34
Арсенал итак растеряет очки, что никакой финал будет не нужен.
УЕСКА
УЕСКА ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:07
Челси сейчас не соперник ни тем ни другим. Я бы больше Брайтон опасался.
lk_48337614
lk_48337614 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:31
В точку прям. Он всегда и везде фаворит, а в итоге только кубок апл. Это тоже не плохо, но с их составом и бюджетом, но до брать лч. А после Баварии будет реал и тут прощай МС, как и в прошлом году, как и всегда.
РАМИН МАМЕДОВ
РАМИН МАМЕДОВ
вчера в 14:42, ред.
Для начало в среду,мы отнимим увас сил не много,Арсеналу будет легче чуток.Не думайте что Бавария сдалась легче не будет Мс в среду.Бавария не предсказуемая команда все что угодно можно ожидать от Баварий даже 5-0 может слить или снести 8-2
Amiralla
Amiralla
вчера в 14:23
Желаю удачи Зинченко и Арсеналу!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:15
Сити выиграет финал, но останется вторым.
протон
протон
вчера в 14:12
Арсенал обязан выиграть.
Нет гарантий что команда обыграет Ньюкасл на выезде.
После легендарных 4:4,там всегда жаждут крови Арсенала 😏
Брайтон тоже не подарок, но там Эмирейтс поможет.
Челси, при всем уважении, не соперник сейчас.
В футбол Сити не обыграть, они более сыгранная и опытная команда сейчас.
Исполнители круче.
Тут нужно подключать психологию, страсть, волю.
Было бы хорошо, если бы и Артета удивил Пепа.
Отступать некуда.
Dauletbek
Dauletbek ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:43
Если так, Сити после Баварии будет уставший, может и потерять очки. Что касается Баварии, для Сити ответный матч важнее, чем игры в АПЛ и несмотря на счёт 3:0, они будут играть сконцентированно. Для Сити чемпионство в АПЛ не ново...а ЛЧ это всё!
112910415
112910415
вчера в 13:22
Сити фаворит
Сити фаворит почти всегда ...
но хочется иного итога
lotsman
lotsman
вчера в 12:54
да, это будет определяющий матч. Но перед этим М.С. играет с Брайтоном в гостях, и Брайтон может испортить настроение, у Арсенала игра дома, с Саутгемптоном, которую он на сто выиграет. Так что, к очной встрече расклад может быть другим.
sova147
sova147
вчера в 12:49
Это будет необычный матч! МС может сделать большой сюрприз, я верю в его тренера...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:17
Мог бы это и не говорить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:13
Матч тура АПЛ безусловно встреча горожан с пушкарями!
Арсенал показывает в этом году отличный футбол под чутким руководством Артеты.
С вашего позволения скромные соображения по этому событию.
Арсенал в последнее время смотрится слегка уставшим, подтверждением чего является тяжелая ничья с Ливерпулем.. В целом в эту сказочную историю Арсенала мало кто верил, тем более в Артету, но как говорится "он это сделал" - канониры очень серьезный претендент на футбольно золото Англии.
Кто победит предугадать невозможно, по простой причине - это АПЛ!
Но по субъективному инакомыслию МС имеет преимущество над Арсеналом и прежде всего это касается класса игроков, горожане более матёрые, имеют больший опыт в своем ремесле - сыгранность команды, их техника, умение держать мяч, прессинг, в целом их тактическое мастерство может задавить кого угодно, не будем сыпать примерами соль на рану не так давно прошедшими событиями на зеленом газоне... Сможет ли проглотить придуманное Гвардиолой футбольное блюдо Арсенал и не поперхнутся и не.... Иногда игра МС просто переходит в разряд искусства, а игроки как художники своего ремесла.
Прогнозировать дело вообще неблагодарное (а на деньги говорят и убыточное) но мну ставит на ТБ чем красивая игра!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:03, ред.
МС заберёт чемпионство...
10 последних официальных игр - 10 побед...34 забитых мяча...
3,4 мяча за игру...
Плюс Холанд...плюс играют в Манчестере...
Арсенал дома то уступил МС без шансов 1:3...а уж в гостях то...
Февраль убил интригу в АПЛ...когда за 2-е недели...за 3 игры подряд Арсенал потерял 8 очков...
Интрига интригой...но МС нынче машина....в 11-ти последних домашних матчах лишь раз Гвардиола не довёл до разгрома...в 10-ти из них 3 и более голов.....
Elliada
Elliada
вчера в 12:00
Я бы не назвал этот матч финалом. Это скорее полуфинал. После этой игры у них будет еще 5 игр. У Арсенала календарь тяжелее. У них игра с Челси и Ньюкаслом, у Сити только домашняя игра с Челси. В любом случае, нужно побеждать. Исходя из статистики домашних игр Сити и игр с Арсеналом, преимущество на стороне Сити.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:58
Удачи Арсеналу в этом финале
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:55
Ну даже не могу предположить какой исход матча тут будет. Ман сити будет после ответной игры с Баварией, неизвестно что и как там сложиться и дай бог без травм, особенно рекордсменам. Как показало, Арсенал может заснуть во втором тайме, в матче с Ливерпулем он должен был брать 3 очка, но оборона рухнула. Мне кажется в этом матче выйдет победителем Ман Сити, хотя Арсенал более сконцентрированный на чемпионате, ему не на что отвлекаться, но и горожанам ничья вообще не нужна. Билеты наверно раскупили ещё в начале марта.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:54
Это будет золотой матч...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:46
Знаковое событие будем внимательно наблюдать
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