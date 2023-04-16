Гвардиола: «Матч с „Арсеналом“ — это финал в борьбе за чемпионство в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что матч с «Арсеналом» будет определяющим в исходе борьбы за чемпионство в АПЛ.
Очная встреча состоится 26 апреля на поле «горожан».
Я бы сказал, что это будет финал. Если проиграем эту игру, гонка будет почти закончена. Месяц назад мы говорили, что, надеюсь, доберёмся до игры с «Арсеналом», находясь рядом с ними в таблице. Хотим воспользоваться возможностью, зная, насколько это будет сложно, но до этого у нас будет шанс выйти в полуфинал Лиги чемпионов, а также матч полуфинала Кубка Англии.
После 30 матчей «канониры» лидируют в турнире с 73 очками, опережая «Сити» на три балла.
Арсенал показывает в этом году отличный футбол под чутким руководством Артеты.
С вашего позволения скромные соображения по этому событию.
Арсенал в последнее время смотрится слегка уставшим, подтверждением чего является тяжелая ничья с Ливерпулем.. В целом в эту сказочную историю Арсенала мало кто верил, тем более в Артету, но как говорится "он это сделал" - канониры очень серьезный претендент на футбольно золото Англии.
Кто победит предугадать невозможно, по простой причине - это АПЛ!
Но по субъективному инакомыслию МС имеет преимущество над Арсеналом и прежде всего это касается класса игроков, горожане более матёрые, имеют больший опыт в своем ремесле - сыгранность команды, их техника, умение держать мяч, прессинг, в целом их тактическое мастерство может задавить кого угодно, не будем сыпать примерами соль на рану не так давно прошедшими событиями на зеленом газоне... Сможет ли проглотить придуманное Гвардиолой футбольное блюдо Арсенал и не поперхнутся и не.... Иногда игра МС просто переходит в разряд искусства, а игроки как художники своего ремесла.
Прогнозировать дело вообще неблагодарное (а на деньги говорят и убыточное) но мну ставит на ТБ чем красивая игра!
Арсенал показывает в этом году отличный футбол под чутким руководством Артеты.
С вашего позволения скромные соображения по этому событию.
Арсенал в последнее время смотрится слегка уставшим, подтверждением чего является тяжелая ничья с Ливерпулем.. В целом в эту сказочную историю Арсенала мало кто верил, тем более в Артету, но как говорится "он это сделал" - канониры очень серьезный претендент на футбольно золото Англии.
Кто победит предугадать невозможно, по простой причине - это АПЛ!
Но по субъективному инакомыслию МС имеет преимущество над Арсеналом и прежде всего это касается класса игроков, горожане более матёрые, имеют больший опыт в своем ремесле - сыгранность команды, их техника, умение держать мяч, прессинг, в целом их тактическое мастерство может задавить кого угодно, не будем сыпать примерами соль на рану не так давно прошедшими событиями на зеленом газоне... Сможет ли проглотить придуманное Гвардиолой футбольное блюдо Арсенал и не поперхнутся и не.... Иногда игра МС просто переходит в разряд искусства, а игроки как художники своего ремесла.
Прогнозировать дело вообще неблагодарное (а на деньги говорят и убыточное) но мну ставит на ТБ чем красивая игра!