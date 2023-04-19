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Холанд впервые не забил пенальти за «Манчестер Сити»

вчера, 22:56
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не забил пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Футболист на 36-й минуте встречи пробил выше ворот. Норвежец не смог реализовать одиннадцатиметровый впервые с апреля 2021 года.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 11:21
Не нужно понимать всё буквально, как ребёнок. Я имел ввиду про уважение или читаете через строки…?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 11:05
Т.е. тот, кто уже "что-то да выиграл", может со всей дури лупить игроков по ногам и в спину без всякого уважения, так что ли??))))
Boricku
Boricku
сегодня в 07:19
Лыжник
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:16
Да уж и такое бывает, значит не робот.
mgsa7cd755e6
mgsa7cd755e6
сегодня в 05:33
Иногда такое случается, на результат это не повлияло
salleeh
salleeh
сегодня в 01:24
Мне не нравится как Холанд специально, грубо, со спины врезается в игроков соперника. На первый взгляд это выглядит нормально, но если присмотреться он играет не в мяч, а в соперника и ведёт себя очень высокомерно. Ты ещё ничего не выиграл и можешь ничего и не выиграть, так что не мешало бы немного набраться уважения к другим, а то знаешь ли, карма может настигнуть тебя в самый не подходящий момент.
drug01
drug01
сегодня в 00:12
Когда-то бывает и не забитые пенальти, он большой мастер и всё будет хорошо.....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:23
Бывает, но как то по разбегу просматривалась несерьёзность его намерения)))
протон
протон
вчера в 23:23
Ничего, даже у легенд типо Месси и Роналду такое бывало, реализация у парня и так отличная. С кем не бывает.
36 пенальти к 22 годам мощно конечно...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:12
Когда в прошлом году месси не забил реалу и псж вылетел ты так ругал месси.

И месси и роналду и много кто промахивались в важных матчах
Elliada
Elliada
вчера в 23:06
Выбрал момент, когда промахнутся. Вон в АПЛ сколько угодно мог бы промахиваться, а тут ЛЧ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:01
Он же не робот,а человек,все случается впервые!
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