Холанд впервые не забил пенальти за «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не забил пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Футболист на 36-й минуте встречи пробил выше ворот. Норвежец не смог реализовать одиннадцатиметровый впервые с апреля 2021 года.
|Бавария1 : 1Манчестер Сити
|Матч завершен
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не забил пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Футболист на 36-й минуте встречи пробил выше ворот. Норвежец не смог реализовать одиннадцатиметровый впервые с апреля 2021 года.
36 пенальти к 22 годам мощно конечно...
36 пенальти к 22 годам мощно конечно...
И месси и роналду и много кто промахивались в важных матчах
И месси и роналду и много кто промахивались в важных матчах