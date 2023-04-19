Холанд впервые не забил пенальти за «Манчестер Сити»

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вчера, 22:56

Нападающий «Манчестер Сити» не забил пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Футболист на 36-й минуте встречи пробил выше ворот. Норвежец не смог реализовать одиннадцатиметровый впервые с апреля 2021 года.