РПЛ заняла 3-е место в мире по количеству пенальти

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил мировой рейтинг лиг по числу назначенных пенальти.
Были проанализированы данные с 1 января 2020 года.
Возглавила список египетская Премьер-лига, в которой одиннадцатиметровые назначались каждые 172 минуты (не учитывая компенсированное время). Второе место занял чемпионат Саудовской Аравии (178 минут). Тройку замкнула Российская Премьер-Лига (187 минут). Также в десятку вошли чемпионаты Марокко (188), ОАЭ (193), Эквадора (194), Украины (197), Перу (207), Катара (209) и Мексики (212).
Итальянская Серия А лидер по этому показателю среди топ-5 европейских лиг (235).
Средний показатель реализуемости пенальти составляет 77,1%, максимальное значение зафиксировано во французской Лиге 1 и чемпионате Катара (82,2%), минимальное — в лиге ЮАР (71,4%). У РПЛ этот показатель равняется 77,3%.
Если позволите, я Вас поправлю, не в Южную Африку, а в Саудовскую Аравию, как раз там играет сейчас Роналду.
Если позволите, я Вас поправлю, не в Южную Африку, а в Саудовскую Аравию, как раз там играет сейчас Роналду.