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РПЛ заняла 3-е место в мире по количеству пенальти

вчера, 17:49

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил мировой рейтинг лиг по числу назначенных пенальти.

Были проанализированы данные с 1 января 2020 года.

Возглавила список египетская Премьер-лига, в которой одиннадцатиметровые назначались каждые 172 минуты (не учитывая компенсированное время). Второе место занял чемпионат Саудовской Аравии (178 минут). Тройку замкнула Российская Премьер-Лига (187 минут). Также в десятку вошли чемпионаты Марокко (188), ОАЭ (193), Эквадора (194), Украины (197), Перу (207), Катара (209) и Мексики (212).

Итальянская Серия А лидер по этому показателю среди топ-5 европейских лиг (235).

Средний показатель реализуемости пенальти составляет 77,1%, максимальное значение зафиксировано во французской Лиге 1 и чемпионате Катара (82,2%), минимальное — в лиге ЮАР (71,4%). У РПЛ этот показатель равняется 77,3%.

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Перевод с football-observatory.com
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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 07:39
Мы лидеры среди лидеров мирового футбола.
112910415
112910415
вчера в 20:42
ура, мы среди лучших ! )
протон
протон
вчера в 20:39
И чем тут гордиться? Варианта три - или судьи малоквалифицированные, назначающие пенальти за любое падение в штрафной и любое касание мяча руки, или защитники также не квалифицированные, косящие всех направо и налево в своей штрафной. Но, скорее всего, эти два фактора работают вместе.
Baggio R.
Baggio R. ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:53
Доброго! Это не мои, а его слова. Видать, географию прогуливал)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:38
Это потому что РПЛ одна из самых остро атакующих лиг мира...😉
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 18:35, ред.
Во многом благодаря Ростову. Не удивлюсь если они входят в тройку в мире среди клубов по числу пробивших пенальти в этом сезоне.
ДСА
ДСА
вчера в 18:28
Чем больше пенальти, тем лучше работают судьи.
stanichnik
stanichnik ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:26
Доброго Здоровья Roberto!
Если позволите, я Вас поправлю, не в Южную Африку, а в Саудовскую Аравию, как раз там играет сейчас Роналду.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:10
Теперь понятно, почему Роналду перебрался в "Южную Африку")
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:00
Ростов и Спартак в этом преуспевают...
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