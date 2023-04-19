РПЛ заняла 3-е место в мире по количеству пенальти

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вчера, 17:49

Международный центр спортивных исследований ( CIES Football Observatory) составил мировой рейтинг лиг по числу назначенных пенальти.

Были проанализированы данные с 1 января 2020 года.

Возглавила список египетская Премьер-лига, в которой одиннадцатиметровые назначались каждые 172 минуты (не учитывая компенсированное время). Второе место занял чемпионат Саудовской Аравии (178 минут). Тройку замкнула Российская Премьер-Лига (187 минут). Также в десятку вошли чемпионаты Марокко (188), ОАЭ (193), Эквадора (194), Украины (197), Перу (207), Катара (209) и Мексики (212).

Итальянская Серия А лидер по этому показателю среди топ-5 европейских лиг (235).