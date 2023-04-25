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МЮ снизит зарплату Де Хеа, чтобы предложить новый контракт Рэшфорду

вчера, 09:31

«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт вратарю Давиду Де Хеа с сокращением заработной платы. На данный момент испанец является самым высокооплачиваемым игроком МЮ.

Также «красные дьяволы» планируют согласовать новую сделку с Маркусом Рэшфордом, предложив ему зарплату в размере 300 000 фунтов стерлингов в неделю. И аналогичный контракт нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну, если его трансфер состоится.

Если всё пройдёт так, как рассчитывает «Манчестер Юнайтед», то Рэшфорд и Кейн станут самыми высокооплачиваемыми игроками команды в следующем сезоне.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:01
Вполне логичное решение. Де Хеа уже не тащит МЮ так как раньше, а Рэшфорд на сегодняшний день является лидером команды и заслужил повышение зарплаты.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:15
Нужно соглашаться, иначе пойдёт гулять как свободный человек, лучше в таком клубе остаться.
galem72
galem72
вчера в 12:04
ДдХ и без Рашфорда нужно осаживать в з/п из-за возраста и слабой игры. Испанец не может выстраивать защитников возле ворот, не имеет работать ногами и абсолютный ноль в раме на пенальти. В общем, это вратарь предыдущего поколения. По-хорошему, его бы лучше продать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:31
Где-то прибыло, а где-то убыло.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:40
А как Де Хеа на это реагирует,будет грозить переходом в другую команду?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:14
Ну конечно же, Рэшфорду нужнее !)
3yzynfcny8je
3yzynfcny8je
вчера в 09:45
Де Хеа как мне кажется уже не будет понты гнуть как раньше и согласиться.
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