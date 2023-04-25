МЮ снизит зарплату Де Хеа, чтобы предложить новый контракт Рэшфорду

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вчера, 09:31

«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт вратарю с сокращением заработной платы. На данный момент испанец является самым высокооплачиваемым игроком МЮ .

Также «красные дьяволы» планируют согласовать новую сделку с , предложив ему зарплату в размере 300 000 фунтов стерлингов в неделю. И аналогичный контракт нападающему «Тоттенхэма» , если его трансфер состоится.

Если всё пройдёт так, как рассчитывает «Манчестер Юнайтед», то Рэшфорд и Кейн станут самыми высокооплачиваемыми игроками команды в следующем сезоне.