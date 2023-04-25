МЮ снизит зарплату Де Хеа, чтобы предложить новый контракт Рэшфорду

«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт вратарю Давиду Де Хеа с сокращением заработной платы. На данный момент испанец является самым высокооплачиваемым игроком МЮ.
Также «красные дьяволы» планируют согласовать новую сделку с Маркусом Рэшфордом, предложив ему зарплату в размере 300 000 фунтов стерлингов в неделю. И аналогичный контракт нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну, если его трансфер состоится.
Если всё пройдёт так, как рассчитывает «Манчестер Юнайтед», то Рэшфорд и Кейн станут самыми высокооплачиваемыми игроками команды в следующем сезоне.