ПСЖ накажет Месси за посещение Саудовской Аравии .

ПСЖ накажет своего нападающего Лионеля Месси.
Причиной является тот факт, что аргентинец посетил Саудовскую Аравию без согласования с руководством парижан. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи негативно воспринял этот поступок игрока. Вероятно, Месси будет оштрафован. Аль-Хелаифи позднее примет решение по этому поводу, сейчас он находится в США.
Французы, похоже, никогда не простят Месси за ЧМ. Так и дальше будут грязь на него лить, а болельщики освистывать. Это их право. Токсичный и завистливый народ
Французы, похоже, никогда не простят Месси за ЧМ. Так и дальше будут грязь на него лить, а болельщики освистывать. Это их право. Токсичный и завистливый народ