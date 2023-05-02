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ПСЖ накажет Месси за посещение Саудовской Аравии

вчера, 20:12

ПСЖ накажет своего нападающего Лионеля Месси.

Причиной является тот факт, что аргентинец посетил Саудовскую Аравию без согласования с руководством парижан. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи негативно воспринял этот поступок игрока. Вероятно, Месси будет оштрафован. Аль-Хелаифи позднее примет решение по этому поводу, сейчас он находится в США.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:19
Тогда и Мбаппе убежит.
С кем ему там играть?
С солером, руисом и витиньей?
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 23:53
Месси их всех наказал в финале ЧМ, включая своих хейтеров!
А сейчас в статусе короля футбола будет летать по миру и заходить в гости на чай.
Elliada
Elliada ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 22:45
Подарили ЗМ??? Французы учредили награду ЗМ, а "дарят" ЗМ путем голосования. Итоги голосования потом публикуют. Всё честно. Забыл, как болельщики Реала набросились на Алабу, который проголосовал за Месси??? Разве Алаба сказал, что он не за Месси голосовал?? Он признал, что отдал свой голос за Месси.
salleeh
salleeh ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:39
А разве не французы подарили ему ЗМ, думаете они не знали, что он не заслуживает ЗМ? Поделом, Месси всегда был алчным и всегда на стороне денег…
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:19, ред.
С вами можно было бы согласиться, если бы не последнее предложение. Зря вы так. Навешивать в оскорбительной форме подобные ярлыки на кого-либо неприемлемо. А тем более на весь народ.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:38
Конечно, накажет... Повысит оклад .. Хе..
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:19
Как слону дробина, ему ваше наказание
8cz5kau2gya9
8cz5kau2gya9
вчера в 21:14
Месси 400 лямов плюс ещё много ништячков корячится, а его каким то штрафом хотят испугать, глупцы.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:13, ред.
Видимо,один из 75 наследных принцев разрешил уехать,но с остальными не согласовал.
Elliada
Elliada
вчера в 21:08
Французская газетенка всё не может простить Месси финал ЧМ, что придумывает небылицы. Уже была новость, что Месси уехал с разрешения президента ПСЖ. Давно заметил, что французские издания больше всего льют грязи на Месси. К примеру, французские издания всё время ставят Месси низкие оценки за матчи, причем неважно, как он сыграл, хотя международные ставят в точности наоборот.

Французы, похоже, никогда не простят Месси за ЧМ. Так и дальше будут грязь на него лить, а болельщики освистывать. Это их право. Токсичный и завистливый народ
Serious94
Serious94
вчера в 20:58
Отправить на перевоспитание в Россию.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:55, ред.
ПСЖ накажет Месси за посещение Саудовской Аравии .

Месси после Саудовской Аравии сразу посетил Израиль !

Месси: - "Грешен , каюсь" !)
311
311 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:51
Нассер он на твое наказание
собакин6762
собакин6762
вчера в 20:50
Может он хадж совершал ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:43
ПСЖ накажет Месси за посещение Саудовской Аравии...отправив его в Барселону...
Вещий
Вещий
вчера в 20:40
Уважаемая администрация... конечно 1900 очков для меня не критично (отыграю), но если прибавите за выигрыш, то не обижусь... скрин думаю ставить не стоит... Вы и так все видите...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:38
Этого не может быть. Есть сведения, что боссы ПСЖ разрешили, дружественный, неофициальный визит кудесника из Аргентины!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:36
Надо так же наказать Нассера Аль-Хелаифи за посещение сша
Гость
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