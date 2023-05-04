Контракт Йокановича с «Динамо» может быть продлён при определённом условии

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вчера, 15:52

По информации источника, контракт главного тренера «Динамо» , срок действия которого истекает по окончании сезона, может быть продлён только в случае достижения прописанной в нём турнирной задачи — места в тройке лидеров РПЛ .

«Бело-голубые» занимают 7-е место в чемпионате России после 25 туров, имея в активе 39 очков. От 3-й позиции, на которой находится «Спартак», команда отстаёт на 10 баллов. В оставшихся до конца сезона 5 матчах динамовцам предстоит сыграть с «Химками», «Ахматом», «Торпедо», «Локомотивом» и «Оренбургом».