Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Контракт Йокановича с «Динамо» может быть продлён при определённом условии

вчера, 15:52

По информации источника, контракт главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича, срок действия которого истекает по окончании сезона, может быть продлён только в случае достижения прописанной в нём турнирной задачи — места в тройке лидеров РПЛ.

«Бело-голубые» занимают 7-е место в чемпионате России после 25 туров, имея в активе 39 очков. От 3-й позиции, на которой находится «Спартак», команда отстаёт на 10 баллов. В оставшихся до конца сезона 5 матчах динамовцам предстоит сыграть с «Химками», «Ахматом», «Торпедо», «Локомотивом» и «Оренбургом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с Давидом Сильвой
Вчера, 21:57 Фото
ОфициальноБывший игрок «Краснодара» Кабелла продлил контракт с «Лиллем»
Вчера, 20:56 Фото
Слухи«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по контракту с Рэшфордом
Вчера, 17:26
СлухиКонтракт Джикии продлится автоматически при определённом условии
03 мая
СлухиРуководство ПСЖ решило не продлевать контракт с Месси
03 мая
СлухиХоланд отклонил предложение «Манчестер Сити» по новому контракту
02 мая
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:49
Вашему тоже, хорошо бы чемодан прикупить...
Сп62
Сп62 ответ 63uv62adgw38 (раскрыть)
вчера в 21:35
Наверняка, он уже пакует. Спартаку в 5-ти матчах надо взять 6 очков, а Ростову 5.
112910415
112910415
вчера в 20:11
ну, не могут же провалиться все конкуренты ...
63uv62adgw38
63uv62adgw38
вчера в 17:26
В таком случае серб смело может начинать паковать чемоданы
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:17
Ваня, а как тебе само условие- цинизм последней стадии!!! Команду не укрепили, усиление отвергли, саботаж вели на протяжении всего сезона, а ко всему, еще- и вели переговоры с другими тренерами, причём давно. С гондурасом из Майнца, такого себе не позволяли.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:55
От Динамо уже ничего не зависит, если только конкуренты сами не посадят их на пьедестал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:53
В тройке Динамо не будет,максимум 5
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 