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В ЦСКА опровергли информацию о ситуации с контрактом Дивеева

вчера, 23:39

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что главный тренер «армейцев» Владимир Федотов намерен в следующем сезоне сделать ставку на Илью Агапова, а не на Игоря Дивеева. Также сообщалось, что специалиста беспокоит травматичность Дивеева, а стороны не могут договориться по вопросам продления контракта из-за якобы высоких требований игрока по зарплате.

Инсайд коллег по-настоящему уникален. В нём неверно примерно всё. В наше время это большая редкость: давно понятна сила медиа, а каналов коммуникаций так много, что при наличии нескольких сторон информацию редко удаётся сохранить.

Однако была опубликована заметка, в которой даже в заголовке все тезисы и общая логика не соответствуют действительности. На текущем этапе переговоров опровергать подобного рода «инсайды» считаю бессмысленным, но уникальность инсайда всё же важно отметить.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 14:58
Сам то понял свои разъяснения?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:23
Лучше : "Наш ёжик ещё в тумане".
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:21
"Контракты любят тишину"..."трансферы любят тишину"...и громко лишь кричат "мэй дэй",когда корабль идёт ко дну.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:03
Ну Кирилл, здорово разъяснил и стало ясно, что ничего не понятно с судьбой продления контракта с Игорем. Умеет так сказать, что ничего не сказать ))).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:52
А не проще ли было написать всего одно слово "Брехня" ?
ДСА
ДСА
сегодня в 06:37
Пока еще окончательно не решено, то нечего и комментировать.
112910415
112910415
сегодня в 06:29
информационное поле давно заминировано ...
ABir
ABir
сегодня в 00:36
Что-то темнит директор
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:33
Все устаканится и контракт продлят.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:44
В этом месяце ещё никому не начисляли очки, в ближайшее время будет поступление, ожидайте, ни про кого не забудем!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:42
Опять пишут всякую фигню про бедного Дивея !
Гость
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