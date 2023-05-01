В ЦСКА опровергли информацию о ситуации с контрактом Дивеева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что главный тренер «армейцев» Владимир Федотов намерен в следующем сезоне сделать ставку на Илью Агапова, а не на . Также сообщалось, что специалиста беспокоит травматичность Дивеева, а стороны не могут договориться по вопросам продления контракта из-за якобы высоких требований игрока по зарплате.

Инсайд коллег по-настоящему уникален. В нём неверно примерно всё. В наше время это большая редкость: давно понятна сила медиа, а каналов коммуникаций так много, что при наличии нескольких сторон информацию редко удаётся сохранить.

Однако была опубликована заметка, в которой даже в заголовке все тезисы и общая логика не соответствуют действительности. На текущем этапе переговоров опровергать подобного рода «инсайды» считаю бессмысленным, но уникальность инсайда всё же важно отметить.