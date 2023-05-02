Аллегри дал комментарий по поводу контрактов Ди Марии и Рабьо .

Главный тренер «Ювентуса» высказался о ситуации с контрактами полузащитников команды Анхеля Ди Марии и .

Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Когда этот сезон завершится, мы все обдумаем.

Мы еще не знаем, будем ли играть в Лиге чемпионов, а это является решающим фактором для их будущего.

Нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать в течение следующих 32 дней. После этого ситуация будет оценена.