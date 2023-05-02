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Аллегри дал комментарий по поводу контрактов Ди Марии и Рабьо

вчера, 20:31

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ситуации с контрактами полузащитников команды Анхеля Ди Марии и Адриена Рабьо.

Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Когда этот сезон завершится, мы все обдумаем.

Мы еще не знаем, будем ли играть в Лиге чемпионов, а это является решающим фактором для их будущего.

Нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать в течение следующих 32 дней. После этого ситуация будет оценена.

Соглашения игроков с «бьянконери» перестанут действовать в июне. Ранее стало известно будущее самого Аллегри.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 21:25
Аллегри дал комментарий по поводу контрактов Ди Марии и Рабьо .
Как обычно, много тумана и никакой конкретики . Да и что может сказать человек, который и сам не знает что в недалёком будущем ждёт сам клуб Юве . Много разной информации про суды , разбирательства и т.д. Впрочем и судьба самого Аллегри в Юве ещё не имеет конкретики. А вот насчёт Ди Мария, на мой субъективный взгляд, это один из самых недооценённых игроков в мировом футболе . И судьба его не сложилась так как должна была. Много разных подводных камней в его жизни произошло. А так он для Юве на мой взгляд один из лидеров. Просто Аллегри не всегда на него делает ставку и это думаю ошибка Аллегри с его тактикой. Ну а у Рабьо в последнее время уж очень много ошибок, но думаю это временный спад . Как и Ди Мария, Рабьо на мой взгляд должны будут продлить контракт с Юве . Остальное всё зависит от руководства клуба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:58
Правильно, лучше не загадывать,будет как будет!
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