Руководство ПСЖ решило не продлевать контракт с Месси

ПСЖ не будет продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает L'Équipe.
По информации источника, такое решение боссы клуба приняли после несанкционированной поездки аргентинца в Саудовскую Аравию. Окружение футболиста ранее настаивало на том, что намерение продлить сотрудничество с форвардом исходило от высшего руководства парижан.
Как стало известно вчера, «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от работы с командой на две недели.
Действующее соглашение Лео с клубом истекает летом.
Руководство ПСЖ просто ждало любой "косяк" с его стороны, чтобы перехватить инициативу в "не продлении контракта". Чтобы во всех таблоидах значилось официально, что именно руководство ПСЖ отказалось от его услуг.
Дальнейший интерес к выступлениям ПСЖ значительно поубавится во всём мире. На кого там смотреть то по факту? На легкоатлета Мбаппе? На кучу дорогих футболистов, которые не могут даже гарантировать чемпионство во внутренней лиге?
Руководство ПСЖ просто ждало любой "косяк" с его стороны, чтобы перехватить инициативу в "не продлении контракта". Чтобы во всех таблоидах значилось официально, что именно руководство ПСЖ отказалось от его услуг.
Дальнейший интерес к выступлениям ПСЖ значительно поубавится во всём мире. На кого там смотреть то по факту? На легкоатлета Мбаппе? На кучу дорогих футболистов, которые не могут даже гарантировать чемпионство во внутренней лиге?