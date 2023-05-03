Руководство ПСЖ решило не продлевать контракт с Месси

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сегодня, 10:48

ПСЖ не будет продлевать контракт с нападающим , сообщает L'Équipe.

По информации источника, такое решение боссы клуба приняли после несанкционированной поездки аргентинца в Саудовскую Аравию. Окружение футболиста ранее настаивало на том, что намерение продлить сотрудничество с форвардом исходило от высшего руководства парижан.

Как стало известно вчера, «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от работы с командой на две недели.

Действующее соглашение Лео с клубом истекает летом.