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Руководство ПСЖ решило не продлевать контракт с Месси

сегодня, 10:48

ПСЖ не будет продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает L'Équipe.

По информации источника, такое решение боссы клуба приняли после несанкционированной поездки аргентинца в Саудовскую Аравию. Окружение футболиста ранее настаивало на том, что намерение продлить сотрудничество с форвардом исходило от высшего руководства парижан.

Как стало известно вчера, «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от работы с командой на две недели.

Действующее соглашение Лео с клубом истекает летом.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:56
Это было понятно изначально.
ПСЖ 400 млн найдет, как и клуб из ОАЭ, а вот 401 млн. это проблема для парижан, а для нефтяников ....)
pomor45
pomor45
сегодня в 18:11
Со звёздами и хлопоты звёздные, и капризы бесконечные, и балласт из них получается слишком тяжёлый. Они на исходе годятся только для футбольных витрин, чтобы ими поклонники любовались.
DXTK
DXTK
сегодня в 16:44
Явно Мбаппе диктует условия руководству ПСЖ, фактором такого решения стало, то, что Месси в финале на ЧМ обыграл его и национальную сборную, а также один из главных кандидатов на ЗМ 23 года.
Mi6
Mi6
сегодня в 16:35
Весьма правильное и своевременное решение
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:18
Месси от этого не холодно,не жарко!
Dead Morose
Dead Morose ответ ESPANOL (раскрыть)
сегодня в 15:51
Что и требовалось доказать, Месси сам по себе ни кто уже очень давно. В последний раз он выиграл ЛЧ, как ушли Хави, иньеста и многие другие, кто реально пахал и раздавал пасы. Не поймите неправильно, Месси великолепен и в свои лучшие года он делал просто неверятные вещи, но 1 в поле не воин.
Dead Morose
Dead Morose ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 15:40
Футбол командная игра и люди смотрят игру в целом, тобишь на всех игроков, восхищаются пасами, видением и тем, как они друг друга чувствуют. Ни кто не зациклен на одном игроке, если ему не 5 годиков. Поэтоу для настоящих любителей футбола, всегда будет интересно смотреть матч, даже если там нет Месси представляешь? Я уверен, что ты перестал смотреть игры барселоны после ухода Месси. Таких как ты много, одни следуют за месси из комнды в команду, другие за роналду)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:52
Катарцы ему и так купили кубок мира и золотой мяч. Скорее Катарцы теперь делают акцент на молодых
nh2hdkapyr7d
nh2hdkapyr7d
сегодня в 14:37
По событиям кажется, что это Месси решил не продлевать контракт с ПСЖ, а не наоборот.
Bobon
Bobon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:33
Зато спортивная пресса в Англии не лучше. При любом неудачном матче будут поливать помоями. А в Аравии и прессы никакой, кроме подконтрольной королевской семье. И писать там будут только то, что разрешат. Месси привык играть в тепличных условиях в Барсе, где его особо не критиковали. Во Франции ситуация изменилась. В Англии будет тоже самое, что и во Франции, если не хуже. В любом случае, пока не совсем понятно, где Месси продолжит карьеру. Все пока на уровне слухов. А слухи и реальность совпадают далеко не всегда
Tex
Tex
сегодня в 14:14, ред.
В итоге поедет в след за Роналду за бабками в аравию))) А столько гундежа было о том, какие они непохожие))) Так Месси еще и в более молодом возрасте туда уедет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 14:14, ред.
"Плюс в Англии болельщики не лучше, чем во Франции. "

Вопрос не в лучше или в хуже, а в наличии культуры и мозгов у людей.
Этнических французов практически не осталось; на стадионах сидят ультрас, не имеющие понятие о традициях и былых победах своих клубов в Европе.
В Англии на этот счёт всё иначе.

"Месси в Англии вообще никто."
))) Рассмешил. Месси всю свою карьеру обижал в футбольном смысле английские клубы, причём всех рангов и мастей. Один МС сколько натерпелся из-за него, постоянно вылетая из ЛЧ против Барселоны..., Арсенал, МЮ..., да мало ли их было ?

Чувак. Спасибо за конструктивный диалог, но увы..., бегу на работу.
С ув., Петля.
Bobon
Bobon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:09, ред.
Вопрос в мотивации. Месси уже ничего особо и не нужно в Европе. Если только еще одна ЛЧ. И то, только для того, чтобы догнать Роналду. Я еще несколько лет назад писал о том, что Месси ничего не нужно, кроме ЧМ. Ткперь он его выйграл и всем и все доказал. А Месси такой игрок, который не будет выкладываться, если не поставит какой-либо цели. Плюс в Англии болельщики не лучше, чем во Франции. Там будет такая же картина, как и в ПСЖ. В случае чего во всем будет виноват Месси.Если с Роналду, легендой МЮ была такая ситуация, хотя он и сам этому способствовал, то Месси в Англии вообще никто
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 13:54, ред.
"У Клоппа нужно пахать и носиться весь матч"

Если ты смотришь Ливерпуль, скажи пжлста: Милнер у Клоппа пашет и носится весь матч ? Кроме того..., когда играешь ложную 9-ку, основными критериями являются те, которыми обладают такие парни, как Месси. Я к чему. Не стоит рассматривать игру Клоппа в виде узколобого - штампового гегенпрессинга. У Юргена ума хватит найти и обозначить цели лучшему из лучших. Такой как Месси подойдёт л ю б о й команде (и Ливерпуль - не исключение).

По МС, кстати, тоже не панацея, что не зовут. Завтра позовут и чё ты потом на это скажешь ?

По его папику, да, согласен. Старый хрыч чересчур практичен (до мозга и костей). Он то всё и портит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:53
Решило - не решило, правильно - не правильно... По-моему, это второстепенный вопрос. На мой взгляд, соль здесь в том, что аргентинцу после неудачи в ЛЧ стали безразличны и судьба команды, и вопрос своего дальнейшего участия в играх за клуб. Играть и приносить ему пользу он, естественно, до окончания контракта будет, так как ему дороги и своё имя, и "чистая" биография, но его потуги в играх будут как бы по инерции, без души, однако даже в этом случае он будет одним из лучших в команде.
Думаю, что решение об уходе он принял ещё до этого наказания. Теперь же его ничего не держит в клубе. Со спокойной душой Лионель может сказать всем, что ПСЖ - команда его мечты, "команда молодости нашей", за всё ей спасибо, но...время покинуть её наступило безвозвратно. Годы, мол, дают о себе знать, усталость, любовь к семье, и т.д.
k5ze4s58ax2v
k5ze4s58ax2v
сегодня в 13:52
С такой скоростью ПСЖ могут и первое место потерять в лиге 1.. Тот же Труа неплохо забирает очки у лидеров (в этом году ничьи с Лансом и Монако), и я не удивлюсь если и с ПСЖ сыграют в ничью. Если Марсель в следующем туре добьет Ланс (который по последний игре выглядел слабовато, я думаю Марсель их спокойно обыграет), то все может быть. Думаю, Месси как раз сейчас нужен команде, так что странное решение.
Все кто поздравляют ПСЖ с чемпионством не смотрят Лигу 1. Марсель сейчас выглядит лучше всех в чемпионате, если бы не проблемы с реализацией, они бы уже были первыми.
Bobon
Bobon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:39, ред.
У Клоппа нужно пахать и носиться весь матч, а Месси на это уже давно не способен. Он не подходит Ливерпулю. В Мс его не зовут. А идти в условный МЮ смысла нет. Я думаю, что на него также давит его отец. 400 лямов в год весьма серьезная сумма. Ему если оставаться в Европе, то только в том клубе, который может реально бороться за лч. А таких клубов сейчас не так много. И пока новостей, о том, что кто-то из таких клубов предложил ему контракт нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 13:27, ред.
"Там (в МС) и без него все неплохо."

"Неплохо" - не цель топа. И даже "хорошо" - тоже не цель. МС - не единственный клуб, который способен взять ушастого.... есть ещё Ливерпуль, неудачный сезон которого в АПЛ, - абсолютно не показатель.

"Плюс он понимает, что физически он сдает и лучше уже не станет."

Лучше ? А куда ещё Лучше то ?! Физически сдаёт ?! Чёт я по мундиалю не заметил. Кроме того..., в амплуа разыгрывающего его былые физ. кондиции не решабельны. Пусть банки Холланды и Мбаппе клепают, у него другая задача в поле.
Bobon
Bobon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:15, ред.
Да все здесь понятно. У него нет мотивации. Трофей, к которому он шел всю карьеру, он выйграл и стал в один ряд с величайшими в истории. В апл идти некуда. Только в мс. Это единственный английский клуб, который способен бороться за победу в лч. Но нужен ли он там? Там и без него все неплохо. А на лавке он сидеть не хочет. Плюс он понимает, что физически он сдает и лучше уже не станет. А деньги всегда пригодятся. Больше всего их предлагают в СА.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:55, ред.
Понятно. С ПСЖ ситуация понятна. Я ещё раз убедился, что как рулили там де.билы..., так и по сей день рулят.
Но непонятно ЗАЧЕМ (?!) в СА он лыжи навострил.
Ещё пару лет мог пылить в той же АПЛ: любой английский топ его с руками и ногами оторвал бы. Ну а потом..., после АПЛ, он мог спокойно идти тропинкой Криша - на восток..., чтоб стать богатым, как лидийский царь Крёз.


P.S. Зря (преждевременно) Месси завершать карьеру собрался. Очень жаль.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 12:50
Ну и зачем было такое делать? Уже бы доиграл бы эти две недели, и как свободный агент решал бы своё дальнейшее будущее. А так поступил некрасиво. Давным давно всем уже было понятно что он не хочет оставаться в Париже, но если он таки перейдет в Аравию то это будет слегка неожиданное решение. Так как все СМИ уже с пол года его сватают в возвращение в родную команду. А так получается что игрок выбрал деньги нежели футбол. Его конечно решение но навернека и Каталонцы пытались его вернуть но походу вся это эпопея подходит не совсем к логическому завершению!
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 12:34
Месси все правильно сделал! ПСЖ, это тонущий корабль, причем тонущий по вине команды и капитана. От того, что в этот экипаж нвняли лучшего штурмана, сама команда не стала лучше. Для тех, кто хоть мало мальски разбирается в футболе, совершенно очевидно, что один и даже два классных футболиста погоду не сделают, если защита и вратарь откровенно слабые, полузащита на троечку, Неймар, отработанный материал. Тащить этот сброд на себе, неблагодарное дело. Когда команда проигрывает, обвиняют одного Месси, закрывая глаза на провалы Мбапе. Лео в Париже чужак и при всех неудачах вечный стрелочник. Я был уверен, что он это поймет и сделает правильный выбор. Идеальным будет решение, перейти в Барсу, там все свое и все свои. Года три он сможет играть в свое удовольствие.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:29
Думаю он сильно не расстроился, он уже давно ищет куда свалить.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 12:27, ред.
Всю эту ситуацию с Месси и его поездкой, красиво обставили шейхи, Тактическая уловка. Пока мы тут читали новости, месяца 2 про эту всю ересь, он уже давно начал переговоры, и возможно уже на данный момент всё согласовал, осталась только подпись. Все эти новости, что он хочет в Барселону, это пыль в глаза, в тот момент он уже был связан с Аравией, хайп делали и всё, чтобы всё на слуху было и никто не забывал, кто такой великий Месси, да и наверно там уже давно пустили слух, что Криш смоется оттуда и уже после этого Месси дали зелёный свет. Не нужно было, чтобы у них было 2 звезды, только одна должна быть, на данный момент это будет Лео, уж он то поможет клубу, он даже обойдётся без паховых грыж.
112910415
112910415
сегодня в 12:20
разлука будет без печали
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:17
Папа Месси уже всё решил давно , дальнейшую формулу финасов сына своего..
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:11
"Дальнейший интерес к выступлениям ПСЖ значительно поубавится во всём мире "???
Я бы даже сказал во всей вселенной, галактике.
ПСЖ это Мбаппе, это финал ЛЧ и ЧМ.
Скорее всего у парижан станет меньше глоров и хейтеров, а верные поклонники останутся.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:10
Хорошее решение для самого Месси. Развязали ему руки да и Франция сейчас не "Багдад", где спокойно.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:07
Ну вот и окончательный ответ на вопрос о том кто стал виновником всех провалов парижан за последние 2года
амурец
амурец
сегодня в 11:53
ну хоть поняли в ПСЖ что к чему
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