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Холанд отклонил предложение «Манчестер Сити» по новому контракту

вчера, 22:14

Нападающий Эрлинг Холанд не принял предложение «Манчестер Сити» по новому соглашению.

Клуб хотел улучшить условия договора футболиста, исключив опцию выкупа. Контракт игрока с «горожанами» действует до 2027-го, со следующего года будет действовать опция возможного выкупа норвежца за 200 миллионов евро. МС предлагал договор до 2028-го без опции выкупа, но с повышенным окладом и бонусом за голы — игрок отказался.

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Все комментарии
Мясорезка
Мясорезка ответ L.Hamilton (раскрыть)
сегодня в 04:48
Какую Барселону, разве что свободным агентом в 35. После великого ограбления гнома они без трусов сидят, откуда у фанатов такие влажные мечты о несметных богатствах и дорогих трансферах? А если еще и не договорятся с УЕФА и дисквалифицируют из еврокубков, вообще хана будет.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:30
Пусть предлагают ещё больше.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:46
Если честно, то это его личное дело.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:18
Правильно сделал, что оставил себе страховку, на всякий случай.
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 00:02
Холанд метит в Барселону.
Elliada
Elliada
вчера в 23:41
Очень хорошо
337m2hes4gec
337m2hes4gec
вчера в 23:15
Продливать контракт он всегда успеет, нет смысла торопиться
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 23:04
до 27 года еще времени много, пусть играет
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:58, ред.
Молодец. Эти 200 млн евро выкупа, небольшая подстраховка, на случаи если Сити в будущем будет не так силен
Capral
Capral
вчера в 22:55
Думаю, после игр с Реалом -многое поменяется...
Возможно от результатов в ЛЧ, будет принято окончательное решение.
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