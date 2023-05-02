Холанд отклонил предложение «Манчестер Сити» по новому контракту

Нападающий Эрлинг Холанд не принял предложение «Манчестер Сити» по новому соглашению.
Клуб хотел улучшить условия договора футболиста, исключив опцию выкупа. Контракт игрока с «горожанами» действует до 2027-го, со следующего года будет действовать опция возможного выкупа норвежца за 200 миллионов евро. МС предлагал договор до 2028-го без опции выкупа, но с повышенным окладом и бонусом за голы — игрок отказался.
Возможно от результатов в ЛЧ, будет принято окончательное решение.
Возможно от результатов в ЛЧ, будет принято окончательное решение.