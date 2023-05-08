Президент «Лиона» Ола покинет свой пост, который занимал с 1987 года

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вчера, 17:54

Президент «Лиона» уйдет с данной должности.

В ближайшее время об этом объявят официально. Функционер сохранит 9% акций клуба и место в совете директоров. В декабре 2022 года бизнесмен из США Джон Текстор, владеющий правами на «Кристал Пэлас», стал мажоритарным акционером «Лиона» – его холдинг Eagle Football выкупил 77,49% акций лионцев. Жан-Мишель Ола мог продолжить выполнять функции президента еще как минимум три года, это было прописано в договоре.

Отставка Ола, вероятно, произошла в связи с разногласиями с новыми владельцами – на недавнем собрании акционеров стороны не смогли прийти к единому мнению касательно преобразований в клубе, американцы решили расстаться с французом. Помимо этого, сообщается, что Ола осознает необходимость ухода из клуба, поскольку его время в «Лионе» подходило к концу, свобода действий американцев в команде станет больше.

После отставки Ола может возглавить женскую Лигу 1.

При Ола «Лион» взял 18 титулов, в том числе 7 раз подряд становился чемпионом Франции.