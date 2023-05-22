«Байер» объявил об уходе Лунёва. Вратарь провёл 3 матча за 2 сезона

Пресс-служба «Байера» объявила об уходе из клуба российского вратаря Андрея Лунёва.
Контракт голкипера с немецким клубом закончится после окончания нынешнего сезона. Он станет свободным агентом.
За «Байер» Лунёв провёл 3 матча за 2 сезона. Из-за травм вратарь пропустил 248 дней.
Так то мог бы и больше играть, но травма, восстановление, набор формы, а там уже и не до ротации..
Ждем в клубах поменьше)
Так то мог бы и больше играть, но травма, восстановление, набор формы, а там уже и не до ротации..
Ждем в клубах поменьше)
Хотя может вернётся обратно в Зенит на смену бесполезному Кержакову.
Хотя может вернётся обратно в Зенит на смену бесполезному Кержакову.