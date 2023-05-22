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«Байер» объявил об уходе Лунёва. Вратарь провёл 3 матча за 2 сезона

вчера, 19:39

Пресс-служба «Байера» объявила об уходе из клуба российского вратаря Андрея Лунёва.

Контракт голкипера с немецким клубом закончится после окончания нынешнего сезона. Он станет свободным агентом.

За «Байер» Лунёв провёл 3 матча за 2 сезона. Из-за травм вратарь пропустил 248 дней.

«Байер» объявил об уходе Лунёва. Вратарь провёл 3 матча за 2 сезона

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21 мая
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Все комментарии
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
сегодня в 10:23
Может задержится в Германии, если кому-то из новичков будет нужен сменщик кипера.
Palex
Palex ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:05
Привет. А его ли выбор? Я честно говоря, упустил момент, почему Зенит не продлил с ним контракт и как он вообще оказался в Байере. Вроде,как обиделся на Зенит из-за невыплаченных ему премиальных.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:46
Травмы конечно...
Так то мог бы и больше играть, но травма, восстановление, набор формы, а там уже и не до ротации..
Ждем в клубах поменьше)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:56
Русскому у немцев счастья не будет гыгы
trudogolik
trudogolik
вчера в 23:17
Променял карьеру на Европу
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:10
Это был его выбор и он не такой уж наивный мальчик который не догадывался, что большую часть времени он будет сидеть на лавке в тени.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:22
Как же они теперь жить будут без Андрюхи?
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 20:48
Легенда Байера.
makkie
makkie
вчера в 20:47
Судя по всему, карьера Лунёва всё...
Хотя может вернётся обратно в Зенит на смену бесполезному Кержакову.
lotsman
lotsman
вчера в 20:45
Два сезона коту под хвост. Зато в Европе.
dok66
dok66
вчера в 20:21
Какая то непонятная история- приключение Лунева в Байере . А может махнет на Кипр после этого фиаско в Германии , и станет там лучшим вратарем ?
pomor45
pomor45
вчера в 20:20
Нет россиянину счастья на Западе, потому что русскому здорово, то немцу – смерть, и наоборот» или «Что немцу хорошо, то русскому смерть». . Когда поймём, что где родился, там и пригодился, тогда всё и наладится.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:16
Спасибо, легенда! ))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:49
Кокорин в Фиорентине был поинтереснее)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:49
У него на футболке написано...кем он работал в Ливеркузене....2 года...
протон
протон
вчера в 19:41
Не задалась карьера... Да и Градецки ни шанса ни дал ему... Надо искать более простой вариант.
Гость
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