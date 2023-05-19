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«Динамо» объявило о расторжении контракта со Славишей Йокановичем

вчера, 16:46

Пресс-служба «Динамо» сообщила об увольнении Славиши Йокановича с должности главного тренера клуба.

Футбольный клуб «Динамо» и Славиша Йоканович пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества.

Йоканович тренировал московский клуб с июня 2022 года.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:49
Я на фантазии и домыслы не реагирую, особенно с учетом того, что названные тобой 4 человека в сумме при Шварце забили 3 гола. Возможно для тебя это много, но потом они перестали играть. Почему ? А потому что узнали, что за спиной Йокановича уже давно велись переговоры о новом тренере. Об этом сказал их функционер.. В такой ситуациии команда и развалилась. Кто в этом виноват? Не тренер точно
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:27
Что за проблемы ??? Кто ушёл??? А Фомин , Захарян, Липовой ,Макаров т.д. остались , которые кстати при Шварце были главной атакующей силой и больше всех забивали . При Йокановиче вообще их невидно и сама игра пропала от слова Абсолютно. И что у Динамо састав чем хуже чем команды с верхней части турнирной таблицы, Ростов , Ахмат, Краснодар ???
И где ты в моих словах увидел, что я клеймил Йокановича ??? Всё по факту !!!
А вот ты почему-то фантазируешь и приписываешь того что я не писал . И ещё, чтобы делать какие-то выводы не обязательно работать внутри клуба, стоит просто видеть реальность и включать логику . Вопрос теперь к тебе, а ты кем работаешь в Динамо , ты же в теме !?!
баск
баск
вчера в 23:18
Некоторые надежды на Йокановича в ходе сезона были, однозначно.
Складывалась пара небольших временнЫх отрезков (конец июля-август; октябрь-начало ноября), в течение которых казалось, что эти надежды вот-вот начнут оправдываться.
Но ничего подобного так и не произошло.

Зато приключилось ровно обратное- полный развал команды и её игры, причём на заключительном отрезке настолько быстрый и беспросветный, что отстранять этого тренера пришлось не дожидаясь окончания сезона.
Этот заключительный отрезок живо напомнил времена позднего Силкина и позднего Кобелева, когда команда откровенно мучилась на поле, мечтая лишь дождаться финального свистка..

Единственное, в чём Йоканович в итоге преуспел в Динамо, так это
в напускании на себя важного вида, а при попадании под объективы телекамер- в глубокомысленном взгляде вдаль, на манер монумента Ильичу
перед центральным входом какой-нибудь камвольно-суконной фабрики.

Замечу ещё, что усиленно педалируемая некоторыми лицами нелепая сплетня, что Йокановичу, якобы, кто-то в Динамо мешал работать, ничего общего
с действительностью не имеет.
Никто ему не мешал, в клубе к нему относились вполне лояльно, позитивно
и даже, пожалуй, комплиментарно.

Всеми своими результатами тренерский штаб Йокановича обязан только самому себе. И результаты эти, увы, неутешительны.
Так что, как грицца, удачи в дальнейшей карьере.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:54
Я бы хотел видеть у руля Николича.Личка ну не совсем тот,что нужен клубу.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:45
По своему и ты прав и кто на тренера вину возлагает правы,но в итоге провал.Я бы гнал с команды тех,кто купил именно этих новичков,двое из них вообще не футболисты, вдобавок с тренером.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 22:39
По всей видимости и руководству Динамо было известно о проблемах клуба с составом. Если вместе квалифицированных игроков в защиту приобретают 18 летнего пацана и совсем не готового Маричаля, то вряд ли эти трансферы были согласованы с Йокановичем. Мы же не знаем, что ему обещали перед подписанием контракта. Возможно, как обычно горы золотые. Моен мнение в провале Динамо вина руководства на 90%
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Вот ты интересно рассуждаешь.В чем вина тренера ? Да в том,что он знал куда идет,знал,что ушло много игроков,знал,что надо строить быстро команду ,вливать новичков,наигрывать .Мало?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:29, ред.
Тренера не жалко,сам знал куда идет,точнее был знаком с проблемами в составе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:54
Уважаемый, будь по возможности справедлив и объективен. Из того, состава, который был у Шварца ушло 7 человек , причем ведущих. При Йокановиче состав пополнялся совершенно сырыми и неподготовленными даже для РПЛ игроками, особенно в защите. С таким составом, который ему достался ни один тренер не добился бы ничего. В чем же тогда вина Йокановича, которого ты клеймишь позором.? И тут же сам себе противоречишь, утверждая, что менеджмент Динамо виноват. Определись , пожалуйста. И вообще то принято судить о команде, когда ты в теме, а если понаслышке, или по домыслам, то это... несолидно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:18, ред.
Не делайте из этого трагедии. Любой тренер, даже самый выдающийся, в случае неудач ходит под гильотиной. Такова их судьба. Другое дело, что, на мой взгляд, контракт с ними должен заключаться минимум на два сезона, чтобы он попытался построить боеспособный коллектив, а уже на третий, в случае хронических неудач, тренер должен быть " с почётом" уволен. Но попробуй загляни в головы руководства, да и мы не знаем условий контракта с Йокановичем.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
Ну и что , и для чего нужно было увольнять Шварца и приглашать Йокановича, чтобы опять увольнять очередного . При Шварце команда хоть играла в красивый атакующий футбол и заняла третью строчку турнирной таблицы . А сейчас нет никаких перспектив и близко улучшить соё турнирное положение, нет игры от слова совсем . И седьмая строчка ,тому яркое подтверждение . Проблемы клуба скорее всего в самом руководстве и качестве менеджерского состава , покупка и продажа игроков, не соответствующих требованиям и целям клубной политике и тренерского штаба . Отсюда и результаты команды . Ждём очередного ... .
shlomo
shlomo
вчера в 17:21
Динамо это русский Тотенхэм.... :((((

Я не понимаю почему так долго тянули. Ведь при нём была непрекращающаяся деградация как всей команды, так и отдельных игроков. Это даже мне непрофессионалу было видно.... Неужели ждали когда с кем-то договорятся?

Ну а так что, Всё развалил, что выстраивалось, заберёт неустойку и свалит. Хорошая схема!.... Хотя, для Динамо это нормальная история. Складывается впечатление, что в руководстве просто нет людей заинтересованных в результате, жизнь хороша и жить хорошо. Не бедный клуб, но результата, как не было так и нет...... Очень жаль болельщиков.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:17
То есть,пять дней это были слухи,а сейчас мы прозрели.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:12
Все было ожидаемо,нет результата.
drug01
drug01
вчера в 16:51
Спасибо за неудачную работу, теперь надо поднимать результат!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:48
Официально оформили , то что было уже обьявленно.
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