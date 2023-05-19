«Динамо» объявило о расторжении контракта со Славишей Йокановичем

Пресс-служба «Динамо» сообщила об увольнении Славиши Йокановича с должности главного тренера клуба.
Футбольный клуб «Динамо» и Славиша Йоканович пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества.
Йоканович тренировал московский клуб с июня 2022 года.
Я не понимаю почему так долго тянули. Ведь при нём была непрекращающаяся деградация как всей команды, так и отдельных игроков. Это даже мне непрофессионалу было видно.... Неужели ждали когда с кем-то договорятся?
Ну а так что, Всё развалил, что выстраивалось, заберёт неустойку и свалит. Хорошая схема!.... Хотя, для Динамо это нормальная история. Складывается впечатление, что в руководстве просто нет людей заинтересованных в результате, жизнь хороша и жить хорошо. Не бедный клуб, но результата, как не было так и нет...... Очень жаль болельщиков.
Я не понимаю почему так долго тянули. Ведь при нём была непрекращающаяся деградация как всей команды, так и отдельных игроков. Это даже мне непрофессионалу было видно.... Неужели ждали когда с кем-то договорятся?
Ну а так что, Всё развалил, что выстраивалось, заберёт неустойку и свалит. Хорошая схема!.... Хотя, для Динамо это нормальная история. Складывается впечатление, что в руководстве просто нет людей заинтересованных в результате, жизнь хороша и жить хорошо. Не бедный клуб, но результата, как не было так и нет...... Очень жаль болельщиков.