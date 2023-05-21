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Спортивный директор «Баварии» рассказал, почему клуб уволил Нагельсманна

вчера, 08:51

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался об увольнении главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.

Мы давно об этом думали, в итоге решили, что нужно принимать решение. Будет лучше, если Томас Тухель проведёт предсезонную подготовку.

Наставник был уволен из клуба в марте.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:56
Ну прямо-таки Челси-2012, только наоборот. Те при раздрае в команде и на грани вылета из ЛЧ (1-3 в Неаполе) поменяли в марте Виллаш-Боаша. Итог- выиграли кубок Англии и ЛЧ (у Баварии на ее Альянс арене между прочим). А эти тоже в марте поменяли тренера у которого команда на ходу и была среди фаворитов во всех турнирах. Чтобы стать новым Неверкузеном. Предсезонная подготовку у них уже сейчас началась, блин...
salleeh
salleeh
вчера в 13:40
Спортивный директор ничего не рассказал, плохой рассказчик и плохой директор он…)))
salleeh
salleeh ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:38
Согласен 👍
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:57, ред.
У Нагельсманна за полгода - одно поражение...
У Тухеля за полтора месяца - их уже четыре...

А обыграл Томас только 12-ю...16-ю и 18-ю команды таблицы.....а для этого на роль тренера можно было и повара командного поставить....))

Нагельсманн 8 игр в ЛЧ - 8 побед....над Барсой,ПСЖ и финалистом Интером...
Тухель - 1:4 от МС....
galem72
galem72
вчера в 10:43
"...будет лучше, если Томас Тухель проведёт предсезонную подготовку..."

Где связь между увольнением во второй половине сезона и предсезонной подготовкой? Нагельсман не мог что ли довести сезон до конца, а потом в мае Тухель начал бы предсезонку? Просто дичайшее решение.
Gahi
Gahi
вчера в 10:16
В конце марта в клубе "Бавария" приняли решение уволить Юлиана Нагельсманна из-за отсутствия развития игроков, сообщалось в СМИ. Это решение было принято председателем правления клуба Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем и согласовано с президентом Гербертом Хайнером. По информации, мюнхенцы были разочарованы отсутствием прогресса команды в Бундеслиге. Кроме того, по мнению руководства «Баварии», молодежь команды перестала развиваться под руководством Нагельсманна. И сразу после этого Томас Тухель возглавил "Баварию", 49-летний немецкий тренер подписал контракт с "Баварией" до 30 июня 2025 года. По моему субъективному мнению это была ошибкой так как у команды были важные игры и нельзя было жертвовать одним ради другого. Нужно было просто доиграть сезон, а затем исходя от результатов принять решение. А так что получается Тухель принимает команду которая после 25 туров с 52 очками занимает второе место в Бундеслиге, на 1 балл отставая от Дортмундской "Боруссии. И самое главное впереди игра в 1/4 финала Лиги Чемпионов УЕФА с "Манчестер Сити". Да Тухель начал хорошо в первой игре против главного конкурента "Боруссии" его команда одержала победу со счётом (4-2) за тем минимальная победа над "Фрайбургом" (0-1), а после этого ничья с "Хоффенхаймом" (1-1) и поражение от "Майнца" (3-1), а между этими играми вылет из Лиги Чемпионов. Но затем вроде в чемпионате получилось взять инициативу в свои руки и одержать три победы над "Гертой", "Вердером", "Шальке 04" и возглавить турнирную таблицу. И вот за тур до окончания чемпионата "Бавария" терпит поражение у себя на поле от "РБ Лейпциг" со счётом (1-3) наверное это станет кульминацией чемпионата в котором инициатива уже переходит к клубу "Боруссии" Дортмунд, которые сегодня играют в гостях с "Аугсбургом", а в заключительном туре будут играть дома с командой "Майнц" и скорее всего они оформят победу со своими болельщиками в Бундеслиге. Так что будем следить внимательно за ходом этих туров в котором будет и радость победы и горечь поражения, виновниками которого в большой степени будет руководство Мюнхенской "Баварии" по отношению к своим болельщикам, принявшие очень сомнительное решение в судьбе тренера перед важными матчами команды. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:37
Что Тухель, что Нигельсман всё не то!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:34
Судя по результатам не стоило этого делать…
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 09:20
"Трэбл" удался..
Elliada
Elliada
вчера в 09:16
Абсолютно глупое решение. Если хотели поменять тренера, то нужно было менять либо зимой во время ЧМ и периода трансферов, либо летом. Кто меняет тренера перед важным отрезком сезона??? Как итог, вылет из Кубка Германии и ЛЧ. Теперь могут проиграть чемпионат.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:04
В лице Тухеля нашли очень достойную замену!
Одни его забеги, вдоль бровки, во время матча, чего только стоят....
adekvat
adekvat
вчера в 09:01
Посмотрим, пока видно что стало хуже.
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