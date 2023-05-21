Спортивный директор «Баварии» рассказал, почему клуб уволил Нагельсманна

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался об увольнении главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.
Мы давно об этом думали, в итоге решили, что нужно принимать решение. Будет лучше, если Томас Тухель проведёт предсезонную подготовку.
Наставник был уволен из клуба в марте.
У Тухеля за полтора месяца - их уже четыре...
А обыграл Томас только 12-ю...16-ю и 18-ю команды таблицы.....а для этого на роль тренера можно было и повара командного поставить....))
Нагельсманн 8 игр в ЛЧ - 8 побед....над Барсой,ПСЖ и финалистом Интером...
Тухель - 1:4 от МС....
У Тухеля за полтора месяца - их уже четыре...
А обыграл Томас только 12-ю...16-ю и 18-ю команды таблицы.....а для этого на роль тренера можно было и повара командного поставить....))
Нагельсманн 8 игр в ЛЧ - 8 побед....над Барсой,ПСЖ и финалистом Интером...
Тухель - 1:4 от МС....
Где связь между увольнением во второй половине сезона и предсезонной подготовкой? Нагельсман не мог что ли довести сезон до конца, а потом в мае Тухель начал бы предсезонку? Просто дичайшее решение.
Где связь между увольнением во второй половине сезона и предсезонной подготовкой? Нагельсман не мог что ли довести сезон до конца, а потом в мае Тухель начал бы предсезонку? Просто дичайшее решение.
Одни его забеги, вдоль бровки, во время матча, чего только стоят....
Одни его забеги, вдоль бровки, во время матча, чего только стоят....