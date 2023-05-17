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В «Крыльях Советов» отложили вопрос отставки генерального директора

сегодня, 09:27

Совет директоров «Крыльев Советов» отложил решение вопроса об отставке генерального директора Вадима Андреева. В пресс-службе клуба сообщили:

Совет директоров заслушал генерального директора Вадима Андреева. С учетом результатов сезона-2021/22, в котором клуб стал восьмым в чемпионате России, а также улучшения финансово-экономических показателей и сложной ситуации в клубе, совет директоров принял решение отложить решение вопроса по его отставке. Вадим Андреев продолжит работу в клубе.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:43
Вот как вылетят, тогда и увольнять надо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:15, ред.
Координально вы так вопрос решили и проблемы отложили !)))
Авось пронесёт .
drug01
drug01
сегодня в 10:14
Зачем спешить надо хорошо взвесить...
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