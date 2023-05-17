В «Крыльях Советов» отложили вопрос отставки генерального директора

Совет директоров «Крыльев Советов» отложил решение вопроса об отставке генерального директора Вадима Андреева. В пресс-службе клуба сообщили:

Совет директоров заслушал генерального директора Вадима Андреева. С учетом результатов сезона-2021/22, в котором клуб стал восьмым в чемпионате России, а также улучшения финансово-экономических показателей и сложной ситуации в клубе, совет директоров принял решение отложить решение вопроса по его отставке. Вадим Андреев продолжит работу в клубе.