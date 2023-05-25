Бензема впервые забил 30 голов во всех турнирах в трёх сезонах подряд

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился забитым голом в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1).
Таким образом, француз забил уже 30 голов во всех турнирах в этом сезоне. Бензема впервые в своей карьере забил 30 голов во всех соревнованиях в трёх сезонах подряд:
2020/21 — 30 голов
2021/22 — 44 гола
2022/23 — 30 голов
Можно хоть нарезки делать или отсканировать полную стату - игровые качества те же.
Поэтому либо не надо принижать этот сезон, либо понизить хайп с прошлого сезона
Можно хоть нарезки делать или отсканировать полную стату - игровые качества те же.
Поэтому либо не надо принижать этот сезон, либо понизить хайп с прошлого сезона