Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаИспания. Примера 2022/2023

Бензема впервые забил 30 голов во всех турнирах в трёх сезонах подряд

вчера, 14:26
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился забитым голом в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1).

Таким образом, француз забил уже 30 голов во всех турнирах в этом сезоне. Бензема впервые в своей карьере забил 30 голов во всех соревнованиях в трёх сезонах подряд:

2020/21 — 30 голов

2021/22 — 44 гола

2022/23 — 30 голов

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
С момента прихода Лэмпарда ни один клуб АПЛ не забил меньше, чем «Челси»
Сегодня, 11:30
Рэшфорд сравнялся с ван Перси по голам за сезон в составе МЮ
Вчера, 23:59
Мартинес забил больше 100 голов за «Интер»
24 мая
«Ростов» снова середняк. Без лидеров у Карпина обидная серия поражений
22 маяВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии12
Месси — единственный игрок из топ-5 с 20 голами и 20 передачами в сезоне
22 мая
Форвард «Краснодара» стал самым молодым автором гола команды в РПЛ
22 мая
Сортировать
Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:14
Глупое мерило голами и трофеями. Он играет абсолютно также как в прошлом и позапрошлом году. В ЛаЛиге почти столько же очков как чемпионский сезон (80* против 86), учитывая травмы и включение Барсы в гонку. В ЛЧ разница только в том что Сити не дал камбэчить с 0:2 на 90', зато КубокИспании получили побив Барсу.
Можно хоть нарезки делать или отсканировать полную стату - игровые качества те же.
Поэтому либо не надо принижать этот сезон, либо понизить хайп с прошлого сезона
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:20
Карим Бенджаминович Баттон.....
К 40-ка годам Холанда обгонит....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:56
Ты опять трофеями всё считаешь, причём неправильно... Будь он в "Эспаньоле", получается, провал бы был даже если он в два раза больше забил) И плюс опять же неправильное понимание, этот год для "Реала" неуспешный только на фоне прошлого, но на фоне возможностей он очень успешный... Полуфинал ЛЧ - и, как ты не будешь говорить, что они мёртвые, выбиты два английских гранда, да и с другой жеребьёвкой мог быть и финал. Выигран Кубок, причём красиво выбиты и АТМ, и "Барселона" с разгромом. Насчёт чемпионата в этом году - не было ресурсов на него, учитывая игру в ЛЧ и 35-летний костяк. Факт, да, что Бензема сильно сдал, правда, ругать его нечего тут, ему 36 считай. Вообще-то в 36 лет в основном только в Серии А основные форварды играют.
salleeh
salleeh
вчера в 16:45
В прошлом году погорячился…
ДСА
ДСА
вчера в 16:12
На склоне карьеры его вдруг прорвало.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:02
Пусть в лч столькоже забьёт в следующем сезоне!
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:43
Этот сезон у Бенземы вообще провал. Конечно, он выиграл несколько второсортных трофеев (Кубок Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ), но основные проиграл. Из-за травм пропустил полсезона, в том числе ЧМ. Проиграл Ла Лигу. В ЛЧ забил мало, не смог ничего показать в матчах с МС. По сравнению с прошлым сезоном, это провал. Не думаю, что он еще что-то покажет. Ярко вспыхнул и быстро угас. Хватило на 1 сезон. Дальше травмы и снижение результативности. Пересу нужно найти ему замену. Но тем не менее, сумел отхватить ЗМ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:49
Забил больше, но нельзя сравнивать Бензема этого года с Бензема прошлого. В ЛЧ как раз почти нет голов, огромное количество промахов и из темпа игры выпадал. В прошлом, конечно, именно прекрасная реализация была одним из ключей к Ушастому.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:29
Вино с годами только лучше
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 