Бензема впервые забил 30 голов во всех турнирах в трёх сезонах подряд

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вчера, 14:26

Нападающий «Реала» отметился забитым голом в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1).

Таким образом, француз забил уже 30 голов во всех турнирах в этом сезоне. Бензема впервые в своей карьере забил 30 голов во всех соревнованиях в трёх сезонах подряд:

2020/21 — 30 голов

2021/22 — 44 гола

2022/23 — 30 голов