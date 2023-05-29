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Глебов, которым интересовался «Спартак», продлил контракт с «Ростовом»

сегодня, 00:31

Полузащитник Данил Глебов продолжит выступать за «Ростов».

По данным источника, ростовский клуб продлил контракт с игроком на 5 лет. Официально об этом еще не сообщалось.

Согласно утверждениям СМИ, в трансфере Глебова был заинтересован «Спартак».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:04
Какая потеря ! Я прямо сейчас расплачусь ! )))
makkie
makkie
сегодня в 09:54
А был ли интерес от Спартака?
Больше похоже на агентские игры с целью выбить новый выгодный контракт Глебову.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:14
В Ростове может зарплата и поменьше, но игровых возможностей гораздо больше.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:58
Сразу видно, рассудительный и умный человек. Чем идти куда то в неизвестность, лучше уж остаться в своем клубе, где ты точно будешь востребован.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:43
Капитан с мостика уходит последним, когда корабль тонет.
Ростов не похож на тонущий корабль. Так что другого решения и не должно было быть!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:09
Думаю, что он принял правильное решение. Удачи в следующем сезоне!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:16
Какой там Спартак,зачем он нужен?!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:32
Он ещё пожалеет об этом
Beriner
Beriner
сегодня в 04:50
Очень мудрое решение, любой скажет.
протон
протон
сегодня в 00:38
Ростов топ России будет и в следующем сезоне бороться за медали. Президент клуба сказал, что усилятся летом и расширят резерв опытными игроками.
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