Глебов, которым интересовался «Спартак», продлил контракт с «Ростовом»

Полузащитник Данил Глебов продолжит выступать за «Ростов».
По данным источника, ростовский клуб продлил контракт с игроком на 5 лет. Официально об этом еще не сообщалось.
Согласно утверждениям СМИ, в трансфере Глебова был заинтересован «Спартак».
Полузащитник Данил Глебов продолжит выступать за «Ростов».
По данным источника, ростовский клуб продлил контракт с игроком на 5 лет. Официально об этом еще не сообщалось.
Согласно утверждениям СМИ, в трансфере Глебова был заинтересован «Спартак».
Больше похоже на агентские игры с целью выбить новый выгодный контракт Глебову.
Больше похоже на агентские игры с целью выбить новый выгодный контракт Глебову.
Ростов не похож на тонущий корабль. Так что другого решения и не должно было быть!
Ростов не похож на тонущий корабль. Так что другого решения и не должно было быть!