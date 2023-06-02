Каряка и Титов примут участие в ретро-матче между «Зенитом» и сборной РФ

РФС решил расширить количество игроков, которые смогут принять участие в ретро-матче между «Зенитом» и сборной России.
В игре также будут участвовать Егор Титов и Андрей Каряка. Также в организации ожидают решения Сергея Семака.
Встреча, посвящённая победе «Зенита» в Кубке Уефа И Суперкубке УЕФА, а также успеху сборной России на Евро-2008, где национальная команда выиграла бронзовые медали, может пройти 15 июня на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
Да и за сборную раз-два и обчёлся.
Правда, штрафные бил мастерски!
Да и за сборную раз-два и обчёлся.
Правда, штрафные бил мастерски!