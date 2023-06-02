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Каряка и Титов примут участие в ретро-матче между «Зенитом» и сборной РФ

вчера, 16:57

РФС решил расширить количество игроков, которые смогут принять участие в ретро-матче между «Зенитом» и сборной России.

В игре также будут участвовать Егор Титов и Андрей Каряка. Также в организации ожидают решения Сергея Семака.

Встреча, посвящённая победе «Зенита» в Кубке Уефа И Суперкубке УЕФА, а также успеху сборной России на Евро-2008, где национальная команда выиграла бронзовые медали, может пройти 15 июня на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

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протон
протон
сегодня в 03:39
Ну так-то крутые перцы собираются )))))
lotsman
lotsman
вчера в 21:06
Будет интересное футбольное шоу.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:13
А Каряка тут причём? Он же не играл ни за Спартак, ни за Зенит!
Да и за сборную раз-два и обчёлся.
Правда, штрафные бил мастерски!
shlomo
shlomo
вчера в 17:17
Хороший должен получиться матч и болеть буду за "ностальгический" футбол.
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