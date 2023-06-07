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Месси продолжит карьеру в МЛС

сегодня, 02:06

Нападающий Лионель Месси принял решение продолжить карьеру в МЛС. 35-летний аргентинец выбрал «Интер Майами».

1 июля Месси станет свободным агентом, поэтому к американскому клубу присоединится на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что аргентинский нападающий встретился с представителями «Аль-Хиляля» и попросил отложить переход в клуб из Саудовской Аравии до 2024 года.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:39
а где эти чудики с каталонии, и те, кто за них топит?))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:20, ред.
Предложения есть, и время на выбор у него тоже есть. Куда захочет, туда и пойдёт.

Адекватная публика, у которой естественный интерес к этому, пусть подождёт.
cska1948
cska1948
сегодня в 07:11
Это традиция семейки Месси, темнить до последнего дня. Хотя всё уже давно решено и играть Лео будет в СА.
протон
протон
сегодня в 06:56
Открываем МЛС. Смотрим таблицу из 29 команд. Интер Майами находится на 27 месте после почти половины сыгранных матчей. Это какую ж нужно прописать зарплату, чтобы заманить туда? Саудовская Аравия сейчас выглядит предпочтительнее в спортивном плане
lotsman
lotsman
сегодня в 06:51
Неужели наступит конец этой эпопеи с выбором клуба.))
Vadik
Vadik
сегодня в 06:13
Интересно, а американцы предложат ЗП на уровне саудитов? Сомневаюсь)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:28, ред.
Что-то очень сомневаюсь, что Месси уйдёт в МЛС .
Там папа рулит с Саудитами и наврядли упустит такой куш 💰 💰 💰 💰 💰 !))
Гость
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