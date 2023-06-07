Месси продолжит карьеру в МЛС

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сегодня, 02:06

Нападающий принял решение продолжить карьеру в МЛС . 35-летний аргентинец выбрал «Интер Майами».

1 июля Месси станет свободным агентом, поэтому к американскому клубу присоединится на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что аргентинский нападающий встретился с представителями «Аль-Хиляля» и попросил отложить переход в клуб из Саудовской Аравии до 2024 года.