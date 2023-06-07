Месси продолжит карьеру в МЛС

Нападающий Лионель Месси принял решение продолжить карьеру в МЛС. 35-летний аргентинец выбрал «Интер Майами».
1 июля Месси станет свободным агентом, поэтому к американскому клубу присоединится на правах свободного агента.
Ранее стало известно, что аргентинский нападающий встретился с представителями «Аль-Хиляля» и попросил отложить переход в клуб из Саудовской Аравии до 2024 года.
Адекватная публика, у которой естественный интерес к этому, пусть подождёт.
Адекватная публика, у которой естественный интерес к этому, пусть подождёт.
Там папа рулит с Саудитами и наврядли упустит такой куш 💰 💰 💰 💰 💰 !))
Там папа рулит с Саудитами и наврядли упустит такой куш 💰 💰 💰 💰 💰 !))