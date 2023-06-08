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В «Аяксе» ответили на вопрос об интересе к Сперцяну

вчера, 17:42

Директор «Аякса» по связям с общественностью Миэль Бринкхус прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Аякс» претендует на Сперцяна? Мы никогда не обсуждаем информацию об интересе к футболистам.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 20:02, ред.
об интересе к Сперцяну....
Они ошиблись...думали Сперцяну молдованин...
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 19:34
Сочувствую. Футбол пытался смотреть?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:41, ред.
А что так мелко начали ??! Сразу бы с Манчестер Сити или с Реала с Баварией начали . Чем Сперцян хуже Захаряна , ведь оба же армяне !!!)))
112910415
112910415
вчера в 18:14
вот ! ну явно же, остро интересуются !
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:14
Агент перебрал со слухами
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:12
Даже представления не имею, кто такой Сперцян...
протон
протон
вчера в 18:07
Если купили „великого" Кокорина, думаю и Сперцяна могут купить, только не факт, что он туда надолго ...
guqzbsrxzf9d
guqzbsrxzf9d
вчера в 17:56
Темнит что-то травокур
Гость
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