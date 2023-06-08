В «Аяксе» ответили на вопрос об интересе к Сперцяну

Директор «Аякса» по связям с общественностью Миэль Бринкхус прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Аякс» претендует на Сперцяна? Мы никогда не обсуждаем информацию об интересе к футболистам.
Директор «Аякса» по связям с общественностью Миэль Бринкхус прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Аякс» претендует на Сперцяна? Мы никогда не обсуждаем информацию об интересе к футболистам.
Они ошиблись...думали Сперцяну молдованин...
Они ошиблись...думали Сперцяну молдованин...