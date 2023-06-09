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В Нидерландах сообщили о серьёзных намерениях «Аякса» по трансферу Сперцяна

вчера, 12:48

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал информацию про интерес «Аякса» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Это правда, что «Аякс» сделал предложение по трансферу Сперцяна. Думаю, они действительно очень хотят заполучить этого игрока. У клуба серьёзные намерения.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:41
Он в том числе гражданин Армении, вот что важно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:27
А ничего, что он россиянин? Или фамилия ему поможет в Европе, типа армянин.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:36
В Нидерландах сообщили о серьёзных намерениях «Аякса» по трансферу Сперцяна.
Если вся эта новость имеет право на реальность, то лучшего продолжения своей карьеры для Сперцяна трудно найти . Аякс является самым титулованным клубом Нидерландов, а также является одним из пяти обладателей так называемого футбольного «Большого шлема» — победителей Кубка и Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА. Кроме того, клуб является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Нидерландов (20 побед). Благодаря своим достижениям, «Аякс» занял 5 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА . И то что команда является одной из самых лучших бизнес проектов в мировом футболе, игроки школы и академии Аякса являются одними из самых востребованных на футбольном рынке . Так что переход Сперцяна в Аякс, может стать самым лучшим решением для игрока и его будущем развития карьеры. Лучший трамплин для попадание в топ клубы Европы . Будем надеяться что всё у него получится и у Аякса появятся новые болельщики из России и Армении . Теперь можно пожелать, чтобы всё у него получилось.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:04
Зачем он Аяксу?
Видимо просто спросили
протон
протон ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:58, ред.
Добра Вам. Вы, наверно, при получении приза в пункте выдачи не вскрывали содержимое поссылки?Если это по вине Тк, то по закону должны возмещать ущерб сама Тк. Если не ошибаюсь. Но в общем как я говорил кружку можно восстановить и на сервис на полку
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 12:50
Если это так, то Сперцяну точно надо переходить в Аякс. Продолжит прогрессировать и вырастит в известного футболиста вроде Мхитаряна.
Гость
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