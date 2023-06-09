В Нидерландах сообщили о серьёзных намерениях «Аякса» по трансферу Сперцяна.

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал информацию про интерес «Аякса» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Это правда, что «Аякс» сделал предложение по трансферу Сперцяна. Думаю, они действительно очень хотят заполучить этого игрока. У клуба серьёзные намерения.
Если вся эта новость имеет право на реальность, то лучшего продолжения своей карьеры для Сперцяна трудно найти . Аякс является самым титулованным клубом Нидерландов, а также является одним из пяти обладателей так называемого футбольного «Большого шлема» — победителей Кубка и Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА. Кроме того, клуб является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Нидерландов (20 побед). Благодаря своим достижениям, «Аякс» занял 5 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА . И то что команда является одной из самых лучших бизнес проектов в мировом футболе, игроки школы и академии Аякса являются одними из самых востребованных на футбольном рынке . Так что переход Сперцяна в Аякс, может стать самым лучшим решением для игрока и его будущем развития карьеры. Лучший трамплин для попадание в топ клубы Европы . Будем надеяться что всё у него получится и у Аякса появятся новые болельщики из России и Армении . Теперь можно пожелать, чтобы всё у него получилось.
Если вся эта новость имеет право на реальность, то лучшего продолжения своей карьеры для Сперцяна трудно найти . Аякс является самым титулованным клубом Нидерландов, а также является одним из пяти обладателей так называемого футбольного «Большого шлема» — победителей Кубка и Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА. Кроме того, клуб является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Нидерландов (20 побед). Благодаря своим достижениям, «Аякс» занял 5 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА . И то что команда является одной из самых лучших бизнес проектов в мировом футболе, игроки школы и академии Аякса являются одними из самых востребованных на футбольном рынке . Так что переход Сперцяна в Аякс, может стать самым лучшим решением для игрока и его будущем развития карьеры. Лучший трамплин для попадание в топ клубы Европы . Будем надеяться что всё у него получится и у Аякса появятся новые болельщики из России и Армении . Теперь можно пожелать, чтобы всё у него получилось.