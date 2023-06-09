В Нидерландах сообщили о серьёзных намерениях «Аякса» по трансферу Сперцяна.

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал информацию про интерес «Аякса» к полузащитнику «Краснодара» .

Это правда, что «Аякс» сделал предложение по трансферу Сперцяна. Думаю, они действительно очень хотят заполучить этого игрока. У клуба серьёзные намерения.