Кубок за 4.3 миллиарда евро. Шейхи дорого заплатили за победу «Манчестер Сити»

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вчера, 13:23

У «Реала» и «Ливерпуля» аналогичные методы.

Многие нарушали финансовые правила

В АПЛ расследуют более сотни случаев, когда «Манчестер Сити» нарушал законы. Это если не найдут новые офшоры и подставные фирмы-спонсоры. Правила, выдуманные Платини, не защитили бедные клубы, как всем обещали. Химичили многие гранды. «Атлетико» и «Челси» наказывали. «Ювентус» лишен сезона в Лиге чемпионов. Аньелли вертел бухгалтерий, как хотел.

Возможно, основная причина отказа Месси от возвращения в «Барселоне» как раз тень расследований УЕФА . Лионель не хотел идти в команду, которая может остаться без Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» наказывали отлучением. Но адвокаты, которые помогли Великобритании выйти из ЕС , отбились от юристов Чеферина. Но это не значит, что защищали невиновного клиента.

Вчера президент УЕФА вручил медали тем, у кого могут отнять чемпионские титулы в АПЛ . Лицемерно, но разве это не повсеместная практика? Понятно, что клуб без стабильного аншлага на стадионе и без мировой базы поклонников, как у «Ливерпуля» — есть люди, которые болеют за «красных» с 70-х годов, не мог заработать 4.3 миллиарда евро за семь сезонов с Гвардиолой.

Другие гранды потратили еще больше

Забавно, что выделяют «Манчестер Сити», хотя в этом бассейне только акулы. «Барселона» выпрашивает у футболистов и кредиторов отсрочки по долгам. Еще Лапорта активно продает активы непонятно кому. Как это скажется на судьбе клуба? За семь лет испанцы потратили больше, чем «Манчестер Сити». Многие видят лишь расходы на трансферы, но ведь зарплаты тоже важный фактор.

Футболист между двумя одинаковыми вариантами выбирает тот, где ему могут переплатить. Гюндоган переберется в «Барселону» не только из любви к искусству. Суммарный бюджет каталонцев за семь сезонов составляет безумные 4.7 миллиарда евро, на 400 миллионов больше, чем у «Манчестер Сити». «Реал» потратил 4.9 миллиарда евро, а «Манчестер Юнайтед» 4.5 миллиарда.

«Челси» суммарно выбросил около 4 миллиардов. Даже «Ливерпуль», хотя гордятся эффективностью, выложил на футбол тоже около 4 миллиардов. Разница с «Манчестер Сити» небольшая, в отличие от разницы по победам в АПЛ . Получается, что одним можно быть капиталистами в мире, где деньги многое решали в футболе до появления богачей в «Манчестер Сити», а другим нельзя?

Финансовый фэйр-плей не работает. Грамотные и справедливые ограничения нужны, ведь футбол ближе к глобальной финансовой катастрофе, чем кажется. Но закон должен касаться всех клубов. У «Реала» точно идеальная бухгалтерия? Перес тратил больше всех и выигрывал чаще. «Барселона», МЮ и ПСЖ (расходы в 4 миллиарда евро) сильнее похожи на «денежные мешки».

Тратят больше, чем «Манчестер Сити», а в ЛЧ без побед. Даже в «Баварии», где притворяются социалистами, вложили в клуб 4.4 миллиарда евро. Чуть больше, чем «Манчестер Сити», пока тренирует Хосеп. О чем говорить, если «Арсенал» потратил три миллиарда евро? Футбол давно стал серым бизнесом, поэтому нельзя выдумывать, будто «Манчестер Сити» и «Челси» уникальные пройдохи.

Состав «горожан» близок к эталонному

Деньги еще надо уметь потратить. Бернарду спросили, кого из англичан хотел бы увидеть в сборной Португалии. Хавбек выбрал Стоунза. Парень из «Эвертона» у Гвардиолы выиграл ЛЧ . В МЮ мог стать Магуайром. Чтобы заманить Холанда, нужны деньги, но нельзя отрицать влияние тренера. Причем если сравнивать победы «Манчестер Сити», ПСЖ , «Баварии» и «Зенита», то Хосепу сложнее.

В АПЛ конкуренты богаче и мощнее. В «Тоттенхэм» вложили 3.2 миллиарда евро, а в «Ювентус» на том же отрезке 2.9 миллиарда. Нет смысла посмеиваться, что Гвардиола уступает «шпорам» в АПЛ , они тоже сказочно богатые. У Гальтье, Тухеля и Семака не было «Арсенала» в оппонентах. И раньше не было «Ливерпуля» Клоппа. Деньги точно не работают в футболе всюду одинаково.

Боэли потратил много, а может ничего не выиграть. «Манчестер Сити» победил не с первой попытки, но Гвардиола несколько раз намекал, что задача – повторить опыт «Барселоны» и «Реала». Не исключаем, что получится, ведь «горожан» ждет естественное обновление. Гюндоган, Бернарду и Марез отдали всё, что могли, теперь могут уйти. Настало время Альвареса и Фодена?

Первая победа разблокировала новую цель

У Гвардиолы классный состав. Через год в железной основе старше тридцати могут быть только Эдерсон и Де Брюйне. Кевину не повезло вчера провести полный поединок, снова травма в финале. Но поскольку в заявке Гвардиола держит человека-талисмана – Карсона, то хорватские суеверия не помогли «Интеру». 37-летний голкипер выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля» в 2005 году, а теперь поднял кубок в составе «Манчестер Сити».

А вокруг Скотта люди в самом футбольном соку. Многим больше 25 лет, но это аналогия с «Реалом». Понятно, что если вдруг в АПЛ жестко накажут «Манчестер Сити» снятием очков, а это повлечет за собой расследование УЕФА и дисквалификацию, то не будет серии побед Гвардиолы в Лиге чемпионов. Но «горожане» однозначно эффективнее многих клубов, которые тратят еще больше. И уж точно по мастерству и классу никому в сезоне не уступили.

«Барселона» и МЮ не могут выиграть Лигу Европы. «Челси» не сыграет в еврокубках. «Бавария» выиграла на один финал больше за десять лет, но у Гвардиолы будет шанс сравняться с бывшим клубом в ближайшем будущем. Пройдена психологическая отметка, держите семеро Холанда, Грилиша и Родри. Вечные неудачники Лиги чемпионов впервые подняли Кубок чемпионов. Когда Рамос и Анчелотти сняли оковы с «Реала», победа не стала последней.