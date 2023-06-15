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Хорватия победила Нидерланды и вышла в финал Лиги Наций

сегодня, 00:23
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 4Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился в доп. время

Сборная Хорватии в Роттердаме обыграла Нидерланды в дополнительное время со счетом 4:2 и вышла в финал Лиги Наций.

Дониэлл Мален вывел «оранжевых» вперед на 34-й минуте. На 55-й Андрей Крамарич с пенальти сравнял счет. Второй гол хорватов провел Марио Пашалич на 73-й. На 90+6-й минуте Ноа Ланг забил ответный мяч и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время «клетчатые» забили два гола: на 98-й отличился Бруно Петкович, на 116-й Лука Модрич реализовал пенальти и установил итоговый счет.

В финале Хорватия сыграет с победителем пары Италия — Испания.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:11
Я не знаю, кто поставил мне дизлайк, но я был в Нидерландах, и сам лично видел, как местные жители курят траву, и продают её в магазинах...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 12:29
А с Промесом-дела только уголовные.
galem72
galem72
сегодня в 10:54
Хорваты в очередной раз доказали, что физики у них для дополнительного времени предостаточно и там они рвут своего соперника.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 10:31
Они курят всегда, Дружище...
salleeh
salleeh
сегодня в 10:08
Оранжевые в перерыве что-то курят…)))🤔
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 10:01
Да, тудно с Вами не согласиться.
Даже имея в составе Величайшего Кройффа, выше 2го не поднимались. С Ренсенбринком, тоже.
Зато с Бастеном- стали чемпионами Европы!!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:36
"Великая Голландия"была,но и то-выше второго места не поднялась.А это-"неВеликая Нидерландия".
Кстати,"Великая Испания" может последовать по этому же направлению.Достаточно ей чванится...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:33
    альсато
    альсато
    сегодня в 08:56
    а вот почему я за Хорватов?))))
    3ry46ekkhhm7
    3ry46ekkhhm7
    сегодня в 08:37
    Лукита и компания снова доказали, что просто так в тройку призёров на двух подряд мундиалях не попадают
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 08:05
    Без Промеса у голландцев дела не идут.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 08:04
    Похоже это последний турнир хорватов на высоком уровне, дальше должен быть спад.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 08:02
    Похоже Модричу ещё рано на пенсию.
    v4u7439vguxk
    v4u7439vguxk
    сегодня в 07:35
    У хорватов меняются поколения, но команда традиционно сильная, что не скажешь про их соперника
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 07:34
    Упорный матч. Видно по счету. Жалко, что не пришлось посмотреть. Хорватам респект.
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 07:31
    Может сборной Нидерландов назначить тренеровпо моложе? Старое поколение изжило идейность.....нужны новые идеи, новые новые схемы и т.д
    Николай Жунин
    Николай Жунин
    сегодня в 07:14
    Хорватия очень стабильная команда, а ведь население 3,9 млн чел.
    Уругвай с населением 3,5 млн чел., выиграл молодежный чемпионат мира, обыграв Италию.
    Может и Хорватия сможет повторить.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 06:46
    Пусть ждут испанцев...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 06:46
    Наверное сыграют с Испанцвми !
    79wss4qvasm9
    79wss4qvasm9
    сегодня в 06:33
    С хорватской сборной легко никому не бывает
    dd7e649dptcg
    dd7e649dptcg
    сегодня в 06:31
    Укатали всё-таки травокуров тёртые хорваты
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:19
    Хорваты опять преподнесли сюрприз
    Vadik
    Vadik
    сегодня в 06:17
    Молодцы, хорваты! С победой!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 06:09
    Что,и трэбо доказати!! Писать просто не,очем ,результат на табло!!! Конопляники себя,еще показали на чм,в Катаре,очень не внятная,не убедительная игра,что против колумбийцев,что против африканцев,против хозяев турнира вобще молчу,да победы были,но с длинным шлейфом душка!!! Может еще молодая команда,на евро поглядим!!
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 04:35
    Овертаймы и пенальти это стихия яХорватов.
    xy3azryq6mse
    xy3azryq6mse
    сегодня в 04:22
    Знатное рубилово при Роттердаме устроили команды
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 02:25
    Надеюсь Модрич возьмёт этот титул со сборной Хорватии,он заслужил!
    Хотя в финале будет в любом случае серьёзный соперник!
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie
    сегодня в 02:05
    Spain Champions
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:47
    Мои искренние поздравления сборной Хорватии с Победой и выходом в финал Лиги Наций !
    Молодцы ребятушки, старики разбойники !)
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Владимир Голубятников (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    Пожалуйста. Вам тоже.
    Гость
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