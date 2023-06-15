Хорватия победила Нидерланды и вышла в финал Лиги Наций

Сборная Хорватии в Роттердаме обыграла Нидерланды в дополнительное время со счетом 4:2 и вышла в финал Лиги Наций.
Дониэлл Мален вывел «оранжевых» вперед на 34-й минуте. На 55-й Андрей Крамарич с пенальти сравнял счет. Второй гол хорватов провел Марио Пашалич на 73-й. На 90+6-й минуте Ноа Ланг забил ответный мяч и перевел игру в овертайм.
В дополнительное время «клетчатые» забили два гола: на 98-й отличился Бруно Петкович, на 116-й Лука Модрич реализовал пенальти и установил итоговый счет.
В финале Хорватия сыграет с победителем пары Италия — Испания.
Даже имея в составе Величайшего Кройффа, выше 2го не поднимались. С Ренсенбринком, тоже.
Зато с Бастеном- стали чемпионами Европы!!!
Даже имея в составе Величайшего Кройффа, выше 2го не поднимались. С Ренсенбринком, тоже.
Зато с Бастеном- стали чемпионами Европы!!!
Кстати,"Великая Испания" может последовать по этому же направлению.Достаточно ей чванится...
Кстати,"Великая Испания" может последовать по этому же направлению.Достаточно ей чванится...
Уругвай с населением 3,5 млн чел., выиграл молодежный чемпионат мира, обыграв Италию.
Может и Хорватия сможет повторить.
Уругвай с населением 3,5 млн чел., выиграл молодежный чемпионат мира, обыграв Италию.
Может и Хорватия сможет повторить.
Хотя в финале будет в любом случае серьёзный соперник!
Хотя в финале будет в любом случае серьёзный соперник!
Молодцы ребятушки, старики разбойники !)
Молодцы ребятушки, старики разбойники !)