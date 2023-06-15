Хорватия победила Нидерланды и вышла в финал Лиги Наций

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сегодня, 00:23

Сборная Хорватии в Роттердаме обыграла Нидерланды в дополнительное время со счетом 4:2 и вышла в финал Лиги Наций.

Дониэлл Мален вывел «оранжевых» вперед на 34-й минуте. На 55-й Андрей Крамарич с пенальти сравнял счет. Второй гол хорватов провел Марио Пашалич на 73-й. На 90+6-й минуте Ноа Ланг забил ответный мяч и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время «клетчатые» забили два гола: на 98-й отличился Бруно Петкович, на 116-й Лука Модрич реализовал пенальти и установил итоговый счет.

В финале Хорватия сыграет с победителем пары Италия — Испания.