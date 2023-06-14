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В «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке

вчера, 10:29

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе главного тренера Марцела Лички в «Динамо».

Пока никто никого не выкупал. «Динамо» интересовалось кандидатурой нашего главного тренера и обращалось в клуб. Если Марцел перейдёт в другой клуб, то будем думать, что делать. Пока всё в штатном режиме. Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны «Динамо» и «Оренбурга», мы что-то ищем. Пока это всё разговоры, как всё будет на самом деле не известно. Может быть, сегодня «Динамо» объявит о назначении Лички или завтра, а может быть, никогда не объявит. Личка пока ни с кем в клубе не попрощался.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:48
Да, это было после его возвращения из ОАЭ. За это время, на моей памяти, он дал несколько интервью лично, после первой игры с Баварией в ЛЧ в 1999 и еще одно, после киевской игры со сб.Германии, где Лобан руководил сб.Украины.
Про рыжих, да, это он говорил про себя и про Михайличенко. При этом, он добавлял: "В команде должен быть хоть один рыжий на которого можно свалить все неприятности команды". Появилась эта фраза у Лобана, после его ухода из киевского Динамо, где он не сработался с "дедом" В.Масловым...
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:25
да эта речь была (у каждого тренера) на отчетном собрании в горкоме после чемпионата)))))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:22
Валерий Васильевич говаривал, глядя на Леху, мы РЫЖИЕ-вот поэтому и не сгораем!))))))
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:57
Лобан, крайне редко давал интервью, а после того, как вернулся в Киев из ОАЭ- всегда ставил вместо себя Михайличенко на интервью и даже на прессуху.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:53
Фраза знакомая, но, если ты напомнишь мне, когда она была сказана, я- точно тебе скажу о чём шла речь.
nubom
nubom
вчера в 15:24
Неужели Семака пригласят?
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 15:24
Вероятно Вы правы, но, имеется одно "НО"!
Каждый тренер хочет расти и совершенствоваться. Сейчас у Лички нет достойных предложений из Европы. В это время поступило предложение из ДИНАМО. Клуб с огромными традициями, победами и достижениями, который, в силу ряда причин, много последних лет пребывает не в лучшем состоянии... Для Лички, после весьма неплохой и симпатичной работы в Оренбурге, ДИНАМО- именно та команда, в которой, он может и должен открыть себя по новому, точнее сказать- раскрыться как большой тренер!!!

Для любого тренера, ДИНАМО- это Бренд, История, Легендарные Люди!!!!!!! Поэтому, даже не сомневаюсь, что Личка- с радостью принял предложение от ДИНАМО!!! Думаю, и хотелось бы верить, что он, перейдя в ДИНАМО- прихватит с собой и неплохих игроков из Оренбурга, поскольку в любом случае, усиление необходимо...

Личка, конечно- отчаянный человек и чистолюбивый тренер, если решился на такой шаг!!! Поднять ДИНАМО на нужную высоту и закрепиться на ней- под силу, только незаурядному тренеру, чего, я, от души Личке, и желаю!!!!!!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:24
Лобановский..много чего говорил!))химел на это право!)...но ..лично я-никогда не мог одекватно оценить реплику: "..в следующем сезоне-мы будем играть еще лучше"))))))..это было адресовано кому и о чем?)))))
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:10
Спасибо, Дружище!!!
Как говорил незабвенный Валерий Васильевич: "Будем стараться!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:37
Приехал к нам в Россию Личка,предпочитает он наличку,причём такой занудный,стерва,что только доллар,или евро.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:57
Лучше быть первым на деревне, чем вторым в Риме. В Оренбурге ему все условия для работы, вполне разумное руководство, он показывает результат и есть ожидания, что Оренбург при нем только усилится. А будет ли он решать что-либо в Москве, если руководство некомпетентно? он вынужден будет принимать не самые лучшие решения. Не тренера надо менять, если неудачи у клуба при разных тренерах
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:46
как бы там не было....УДАЧИ!!!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:34
Альтаирушка, Дружище- и тебе не хворать!!!
Ты меня не обидешь, больше, чем обидело руководство нашего клуба- поэтому, даже не переживай- всё по делу.
Меня очень трудно удивить, я уже столько видел в нашем многострадальном ДИНАМО...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:28, ред.
Привет, Олег!
Ты не прав, эти движения не последние два года, это всё началось с начала 80-х, когда наш Бесков поднимал вас, а его родное ДИНАМО- стремительно катилось в пропасть...
А то, что сейчас происходит- это прямое следствие, всего того, о чём я написал раньше... Удивляться нечему.
adekvat
adekvat
вчера в 13:25
Я в начале года писал что скоро в московском клубе окажется, только не факт что там будет результат. Слишком много типа звезд в этих клубах.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:11
Яшин в гробу переворачивается глядя с высоты на динамовские движения в последние год - два...
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:40
Дело в том, что сейчас, как Вы правильно заметили, ДИНАМО мало чем отличается от Оренбурга. Только в плане бюджета, безусловно, у ДИНАМО возможности во много раз больше. Но никакой бюджет не поможет, если в руководстве засели Гафины и ему подобные, ничего непонимающие в футболе люди. Как можно было ставить перед командой высокие цели в год 100-летия клуба, если команда по составу не соответствовала этим требованиям?!

Что касается знакомства с новыми игроками, то это ситуация нормальная для любого нового тренера. Другое дело, что состав надо укрепить, усилить и прежде всего ЦЗ. Перед Личкой стоит новая команда, с её, безусловной большой историей и традициями, а значит- и новый вызов!!! Сможет ли тренер показать себя в новом качестве, в большом Клубе- покажет время. Единственное, чего хочется пожелать всем болельщикам ДИНАМО- не торопить ГТ, не гнать картину и не требовать мгновенных, заоблачных результатов- всему своё время...
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:38
Доброго Здравия Виктор!!!...звинаюсь, я не хотел обидеть руководство клуба-в твоем лице!!!...выражаю только свое мнение! (клуб, какой бы не был) не важен!..ибо...-истина дороже!!...так то..осталось-40 дней до начала следующего розыгрыша первенства!..да..дата-если ссудить за циферкам-не будем об этом!..контракт не подписан ЭШО!...да, можно за день убрать поле с картохой!..а вот дом-за сорок световых дней не построить!..если он , конечно, не из соломы))))...скажу так-чудны дела в ФК Динамо!
Ironigor
Ironigor ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:34
Да уже все спортивные СМИ об этом пишут, почти как свершившийся факт. От наших хотелок ничего в современном футболе и реалиях 💰 💰 💰 независит !)
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:10
Да ну неее, я бы не пошел, клубы разного уровня. Причем Оренбург выше, и по таблице, и по организации. К Динамо, при всем уважении, есть один вопрос. Как клуб с хорошими бабками может болтаться во второй половине таблицы? Динамовский бюджет бы Ростовчанам, они бы из него максимум бы выжали. Может, счастье не в деньгах, может некомпетентность руководства? Тогда хоть Моуриньо зовите, ничего не выйдет.

И еще момент, важный может быть лично для меня. В Оренбурге он уже знает всё, всех, кто на что способен и нет, знает какую позицию и как усилить. И у него ведь получается, он там себя может проявить еще лучше. А в Динамо ему придется всех изучать, подбирать под свою тактику, первое трансферное окно обычно комом, в зимнем будет корректировать состав (если досидит). Сидел бы он на месте ровно, в Оренбурге, да показал бы борьбу за топ-5. Не говорю, что сможет, но бороться будет
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:06
Привет, Дружище!
В нашем болoте трудно будет работать любому тренеру. Мало того, что люди ничего не понимают в футболе, так еще и мешают тренеру работать...
Очень хочется верить, что Личка, своей работой- заставит замолчать всех этих банкиров и околофутбольных людишек!!! Одно радует- подписываем тренера не перед самым стартом сезона!
Удачи тренеру и его команде!!!
Сп62
Сп62 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 11:42
Якобы один лям.
ДСА
ДСА
вчера в 11:28
Оренбург может рассчитывать на солидную компенсацию.
альсато
альсато
вчера в 11:27
Динамо-мечется во ВСЕ стороны!))))...это говорит о том, что нет выбранного-единогласного решения!))))..а это значит, что первым уволенным коучем (в предстоящем сезоне) будет именно тренер из Динамо!...так как-результаты будут желать лучшего...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:07
Ну всё достаточно уже видно. Личка уйдёт в Динамо.
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