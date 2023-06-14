В «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе главного тренера Марцела Лички в «Динамо».
Пока никто никого не выкупал. «Динамо» интересовалось кандидатурой нашего главного тренера и обращалось в клуб. Если Марцел перейдёт в другой клуб, то будем думать, что делать. Пока всё в штатном режиме. Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны «Динамо» и «Оренбурга», мы что-то ищем. Пока это всё разговоры, как всё будет на самом деле не известно. Может быть, сегодня «Динамо» объявит о назначении Лички или завтра, а может быть, никогда не объявит. Личка пока ни с кем в клубе не попрощался.
В нашем болoте трудно будет работать любому тренеру. Мало того, что люди ничего не понимают в футболе, так еще и мешают тренеру работать...
Очень хочется верить, что Личка, своей работой- заставит замолчать всех этих банкиров и околофутбольных людишек!!! Одно радует- подписываем тренера не перед самым стартом сезона!
Удачи тренеру и его команде!!!
В нашем болoте трудно будет работать любому тренеру. Мало того, что люди ничего не понимают в футболе, так еще и мешают тренеру работать...
Очень хочется верить, что Личка, своей работой- заставит замолчать всех этих банкиров и околофутбольных людишек!!! Одно радует- подписываем тренера не перед самым стартом сезона!
Удачи тренеру и его команде!!!
И еще момент, важный может быть лично для меня. В Оренбурге он уже знает всё, всех, кто на что способен и нет, знает какую позицию и как усилить. И у него ведь получается, он там себя может проявить еще лучше. А в Динамо ему придется всех изучать, подбирать под свою тактику, первое трансферное окно обычно комом, в зимнем будет корректировать состав (если досидит). Сидел бы он на месте ровно, в Оренбурге, да показал бы борьбу за топ-5. Не говорю, что сможет, но бороться будет
И еще момент, важный может быть лично для меня. В Оренбурге он уже знает всё, всех, кто на что способен и нет, знает какую позицию и как усилить. И у него ведь получается, он там себя может проявить еще лучше. А в Динамо ему придется всех изучать, подбирать под свою тактику, первое трансферное окно обычно комом, в зимнем будет корректировать состав (если досидит). Сидел бы он на месте ровно, в Оренбурге, да показал бы борьбу за топ-5. Не говорю, что сможет, но бороться будет
Что касается знакомства с новыми игроками, то это ситуация нормальная для любого нового тренера. Другое дело, что состав надо укрепить, усилить и прежде всего ЦЗ. Перед Личкой стоит новая команда, с её, безусловной большой историей и традициями, а значит- и новый вызов!!! Сможет ли тренер показать себя в новом качестве, в большом Клубе- покажет время. Единственное, чего хочется пожелать всем болельщикам ДИНАМО- не торопить ГТ, не гнать картину и не требовать мгновенных, заоблачных результатов- всему своё время...
Что касается знакомства с новыми игроками, то это ситуация нормальная для любого нового тренера. Другое дело, что состав надо укрепить, усилить и прежде всего ЦЗ. Перед Личкой стоит новая команда, с её, безусловной большой историей и традициями, а значит- и новый вызов!!! Сможет ли тренер показать себя в новом качестве, в большом Клубе- покажет время. Единственное, чего хочется пожелать всем болельщикам ДИНАМО- не торопить ГТ, не гнать картину и не требовать мгновенных, заоблачных результатов- всему своё время...