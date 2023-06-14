В «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке

Спортивный директор «Оренбурга» высказался о возможном уходе главного тренера в «Динамо».

Пока никто никого не выкупал. «Динамо» интересовалось кандидатурой нашего главного тренера и обращалось в клуб. Если Марцел перейдёт в другой клуб, то будем думать, что делать. Пока всё в штатном режиме. Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны «Динамо» и «Оренбурга», мы что-то ищем. Пока это всё разговоры, как всё будет на самом деле не известно. Может быть, сегодня «Динамо» объявит о назначении Лички или завтра, а может быть, никогда не объявит. Личка пока ни с кем в клубе не попрощался.