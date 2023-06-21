Промес оспорит обвинительный приговор суда Амстердама .

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вчера, 11:48

Нападающий «Спартака» обжалует обвинительный приговор суда Амстердама в течение двух недель. Об этом 21 июня сообщил адвокат футболиста Роберт Малевич.

Приговор будет обжалован в течение 14 дней.

19 июня суд Амстердама приговорил форварда к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата.