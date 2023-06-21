Промес оспорит обвинительный приговор суда Амстердама .

Нападающий «Спартака» Квинси Промес обжалует обвинительный приговор суда Амстердама в течение двух недель. Об этом 21 июня сообщил адвокат футболиста Роберт Малевич.
Приговор будет обжалован в течение 14 дней.
19 июня суд Амстердама приговорил форварда к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата.
А вот другой конец.... позиция Спартака понятна с циничной точки зрения. В России Промес улыбчивый паинька, который не имеет проблем с законом. Никаких вопросов нет к нему и в плане пользы на поле ( в минувшем сезоне он стал лучшим игроком команды). Вот так просто терять лидера из-за его прошлых грехов на родине Спартаку, конечно, обидно.
Пи.Си. НО... как не крути то это его второй косяк...первый это то что он подозревается в причастности к ввозу двух партий кокаина, которые были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году....
А вот другой конец.... позиция Спартака понятна с циничной точки зрения. В России Промес улыбчивый паинька, который не имеет проблем с законом. Никаких вопросов нет к нему и в плане пользы на поле ( в минувшем сезоне он стал лучшим игроком команды). Вот так просто терять лидера из-за его прошлых грехов на родине Спартаку, конечно, обидно.
Пи.Си. НО... как не крути то это его второй косяк...первый это то что он подозревается в причастности к ввозу двух партий кокаина, которые были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году....
Впрочем, Квинси не парится, он неделю назад же записал трек, где выражает свое презрение к белым. Наверное, это он про "Спартак") Как переведут его с английского, дойдёт.
Впрочем, Квинси не парится, он неделю назад же записал трек, где выражает свое презрение к белым. Наверное, это он про "Спартак") Как переведут его с английского, дойдёт.