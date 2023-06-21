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Промес оспорит обвинительный приговор суда Амстердама

вчера, 11:48

Нападающий «Спартака» Квинси Промес обжалует обвинительный приговор суда Амстердама в течение двух недель. Об этом 21 июня сообщил адвокат футболиста Роберт Малевич.

Приговор будет обжалован в течение 14 дней.

19 июня суд Амстердама приговорил форварда к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:41
Пока никто никуда ещё не пропадал . Я понимаю желание болельщиков других клубов ,что бы его не было в Спартаке . Больно уж для всех он сильный раздражитель . Торопиться не будем . Посмотрим чем дело кончится . Но идти на поводу у страны ,поставляющей оружие для уничтожения русских ,никак нельзя . А если такое случится ,я ,например ,прокляну наше государство !
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:24
Особой выгоды нету . Да промес один ищ лучших но уже возрастной плюс если разрешат играть в европе он не может поехать туда. На сборах он не был. А ущерб на репутацию клуба я и не говорю.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:20
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 19:35
    Ты меня извини, но пословицу Денег, как и здоровья много не бывает, никто не отменял. Просто все по разному выбирают способ их добывания. Я не исключаю, что это влияние друзей, или родни, или еще кого то. Заказухи против него там быть не может, не та фигура, да и смысла нет. Мне лично жаль, что очень приличный футболист пропал. К сожалению он не одинок, только пути разные.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:03
    Извини ,но при таких деньжищах ему заниматься контрабандой наркотиков - это нонсенс . Не думаю ,что именно Промес -единственный футболист во всём ,известном нам мире футбола , так любит деньги ,что начнёт этим заниматься . Как-то это всё с ним не вяжется . Употреблять наркоту -это одно ,а заниматься контрабандой ......
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:32
    Посвящу в тему. Он обжалует не предмет, или состав преступления, а меру наказания. Желает получить условный срок. Но теоретически тянут на прекращение за давностью.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 18:30
    Там была хотя какая то путь крохотная , но политическая выгода ( Депардье, Менсон и пр.), а здесь один геморрой. У нас и так отношения с ФИФА хуже не бывает, а если еще ему контракт РФС даст, то будет надо даже не в Азию, а в Антарктиду бежать.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 18:27
    К сожалению ему ничего не приписали. Он в 2018 г. на крючке у Пракуратуры, его прослушивали и аккуратно вели. Если поножовщина может сойти за давностью срока, тянуть с обжалованиями и т.д.. То от наркоты не избавиться так просто. А потом зачем ему что то приписывать. Он что борец с ЕС или НАТО. Там таких тысячи. Для них это бизнес.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Сейчас у него статус обвиняемого, затем возможно осужденного, а далее видно будет
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 18:21
    Пассаж с незаконностью прослушки уже не прокатил. Оказывается он с 2018 г. по решению прокуратуры был на прослушке, т.к. наркоделами интересовался давно.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ galem72 (раскрыть)
    вчера в 18:18
    Все очевидно, чтобы максимально оттянуть вынесение окончательного приговора, а затем надеяться на применение срока давности. Так иногда бывает. Но по наркоте сроков давности нет, там похуже будет.
    112910415
    112910415
    вчера в 16:23
    на данном этапе он не признан преступником
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 14:45
    Конешно. Тогда ведь, это другая Украина была.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 14:33
    Хоть один поклонник украинского законодательства нашёлся...
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
    вчера в 14:32
    А решение этого (пусть и насквозь фальшивого) суда уже есть? Нет.Следовательно,по статье о контрабанде наркотиков в страну свободного оборота наркотиков он ещё не обвинён,вот и всё.Хорошо,что наверху не такие моралисты у нас сидят,а то бы давно каялись и платили за сбитый небратьями Боинг.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:29
    НЕт,ещё есть Путин.Мы с ним едины.Не в Федуна же и юстицию Нидерландов нам верить!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:06
    Харьковский бизнесмен ушел от правосудия в 86-ом году получив условный срок и в 90-ом году сквозанул в точку в Москву по ст86 УК УССР (мошенничество в крупном размере). Как колобок.
    Промес лысый что ли?). Добро пожаловать в семью!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 13:56
    Со свечкой стоял, когда Промес деньги переводил наркобарону?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
    вчера в 13:45
    Ну и что ,что нацизм ? Сами превратили Россию в помойку ,а теперь мучаемся с этой заразой . Всё общество стонет от их засилья . А что касается Промеса ,то торговлю наркотиками , ему приписали ,скорее всего . Во всяком случае , это ещё не доказано даже самими Нидерландами . Так что , не надо вешать ему чужие ярлыки . Тем более ,в России он законы не нарушал . Защищал и буду защищать !
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 13:08
    США я просто привел для примера.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 12:59
    В данном случае США тут вряд ли при чём, потому что Промес только сотый примерно известный человек с полууголовным прошлым, которого Россия приютила, сколько их бежало от преследований по неуплате налогов в США и Европе, от Депардье до Монсона, при всём уважении к ним, они просто пользуются страной и никаких плюсов не приносят. Не страна, а богадельня.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
    вчера в 12:55
    Можно и защищать, если в этом есть определенная выгода, причем необязательно финансовая. США не дадут соврать.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
    вчера в 12:50
    Мало что он преступник, он преступник - неудачник)

    Промеса же поймали на переводе 250 тыс евро одному из воротил мира наркобизнеса Нидерландов. А заплатил он их (предположительно, сейчас же будет аппеляция) после того, как Антоша решил войти в долю в наркоторговле, то есть податься в большой наркобизнес, а партию, за которую он отвечал, украли.

    Те, кто украли, были потом жестоко убиты (в том числе один экс-футболист, видимо, у них у футболистов принято барыжить), а Антоша откупился и на этом как раз и спалился.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:49
    Промес оспорит обвинительный приговор суда Амстердама .

    Железный аргумент !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:42
    А что опровергать то ???
    Это было не колено ...а муляж...
    Это был не ножик...а резиновая эмитация ножа...
    АРМЕЕЦ_06
    АРМЕЕЦ_06 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Причем тут запад политика и миллионы как ты выразился(это уже нацизм)? Промес преступник. Наркотики они и в России Наркотики. Как можно защищать того кто связан с наркотиками. (Если это докажут естественно)
    makkie
    makkie ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 12:28
    Ба, ты, пожалуй, единственный, кто до сих пор верит турецким источникам )))
    Остальные уже давно посмеиваются над их "инсайдами".
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ galem72 (раскрыть)
    вчера в 12:25
    Там, видимо, адвокат особо не поможет, наcколько я читал о деле на Goal, сторона Квинси в первую очередь даже не пытается доказать, что он не занимался наркотиками, а только то, что полиция не имела права на прослушку и соответственно многочисленные записанные ими переговоры Квинси с барыгами нельзя считать доказательствами.

    Впрочем, Квинси не парится, он неделю назад же записал трек, где выражает свое презрение к белым. Наверное, это он про "Спартак") Как переведут его с английского, дойдёт.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:23
    Ну насколько мне известно, то решение голландского суда о лишении свободы Промеса на 1,5 года напрямую не распространяется на российскую юрисдикцию. Лица, находящиеся на территории РФ, подчиняются законодательству РФ. Так что Промес может продолжать играть, может обжаловать сколько угодно и ему ничего не смогут сделать. Это как бы один конец палки....

    А вот другой конец.... позиция Спартака понятна с циничной точки зрения. В России Промес улыбчивый паинька, который не имеет проблем с законом. Никаких вопросов нет к нему и в плане пользы на поле ( в минувшем сезоне он стал лучшим игроком команды). Вот так просто терять лидера из-за его прошлых грехов на родине Спартаку, конечно, обидно.

    Пи.Си. НО... как не крути то это его второй косяк...первый это то что он подозревается в причастности к ввозу двух партий кокаина, которые были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году....
    Jocket
    Jocket
    вчера в 12:09
    Уголовник должен сидеть в тюрьме, а не скрываться в чужой стране.
    Гость
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