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«Спартак» окажет поддержку и содействие Промесу

вчера, 14:49

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом, которого ранее суд Амстердама приговорил к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Пока это проблема юридическая. Конечно, над этим вопросом будем думать. Пока нет окончательного решения, идёт апелляционный процесс. Очень надеемся, что по итогам рассмотрения апелляции решение суда будет изменено. Насколько возможно, будем оказывать помощь и содействие Квинси.

Также сегодня стало известно о том, что футболист обжалует обвинительный приговор.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:01, ред.
наш осужденный-изъявил (сам лично) желание защищать СВОЮ Родину!!!....Твой же оппонент (чужеземец)-натворил ДЕЛОВ у себя на родине, и зная о последствиях-сбежал в Россию -под контракт!
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 08:14
Я не знаю точную зарплату промеса но примерно раз в 30 а может и больше у промеса больше чем у контрактников.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:57
И это правильно. Надо поддержать.
Сп62
Сп62 ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
сегодня в 07:51
Финансовые поощрения для контрактников тоже не маленькие.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:45
Неправильное сравнение. Защищать страну имеется ввиду воевать а защищать клуб это значит зарабатывать хорошие деньги и делать свою работу как ни в чем не бывало. Я не против промеса. Я просто удивлён что такой великий клуб как Спартак как ни в чем не бывало поддерживать уголовника. Я лично буду против таких в ЦСКА
протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:23
Вот, к примеру, я бы не сказал, что я болельщик Спартака, кстати, великого клуба. Я больше внимание уделял клубу времен О. Романцева. Но то, что порицают игрока только потому, что он играет за Великий клуб, думаю со стороны некоторых людей не очень красиво и не правильно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:23
Добрый вечер и Вам!

Не понял посыла? Мну глаголил о репутации, имидже клуба!
POL7173
POL7173
вчера в 22:20
ИМХО.
А на западе как относятся к решениям нашего уголовного суда? Многих нам вернули на родину? Кого здесь посадили из иностранцев, из тех, кто успел отсюда свалить? Ни сколько не оправдываю Антоху, но нас бы запад, послал бы на х.й,при подобной ситуации. Вспомните решения американского суда, по похожим вопросам. У них один ответ:"Пошли все на х.й. Это наше дело. Вас не касается, что мы решим. На решение суда, иностранного государтва нам плевать"
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ zp9vmyyzrt6w (раскрыть)
вчера в 22:18
Запомните пока приговор не вступил в Законную силу он не является преступником . А приговор не вступил.....поэтому не надо кидаться " высокими " фразами и вводить людей в заблуждение
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 22:14
Да знаю я ....просто ему уже лепят и за наркоту..
Сп62
Сп62
вчера в 22:04, ред.
Понятно, что все негативные высказывания в адрес Квинси и команды Спартак оносятся в основном к тем, кто Спартак не любит, а может и ненавидит. Поэтому объективными эти мнения назвать нельзя. Много разговоров о чести, морали, нравственности. Хочу напомнить, что в советское время служба в Советской Армии считалась высокой честью для наших граждан. В наше время для участия в СВО контракты заключают с уголовниками. Вопрос к ценителям нравственности: если одному уголовнику можно защищать свою страну, то почему другому нельзя защищать интересы клуба? Это также относится к понятию имидж клуба, компании, деревни, города, страны.
протон
протон ответ 9kcjuywyycmr (раскрыть)
вчера в 22:01
Вы судья? Перевели из стана подозреваемых в стан заключенных не преждевременно?
Промес оспорит обвинительный приговор суда Амстердама
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:51
Кстати, дружище, у нас в России наркоманов пруд пруди. В барах, в кальяных, наши артисты, звезды эстрады, по большому счету употребляют это средство и работают. Ведь прокатывает. Художники, что бы нарисовать дорогое полотно, употребляют для творческих мыслей это вещество. и все сходит с рук. Может, уже с себя мы начнем?
протон
протон ответ zp9vmyyzrt6w (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Мы хотели Асанжу помочь не удалось, но смогли помочь другому который уже живет в России и получил гражданство РФ (Сноуден. Э) и эти люди для америки как предатели и грозила им статья по меньшей мере пожизненное заключение, но помогли ведь мы, я Вас понимаю статейки разные, но зачем порицаем игрока? Ну почему бы нам не помочь игроку который привносит радость своим болельщикам, показывая топовую игру, ведь это игрок как ни крути основа Спартака. С другой стороны страна которая разрешает употребление некоторых видов наркотических средств судит игрока за наркотрафик и наркоманию нет? Где логика ну еще вляпали пару статей и по факту ничего не доказали. Игрока нужно не только защищать, но и поддержать на зло им по всем направлениям, я еще не в курсе на счет дали ему гражданство РФ или нет, если нет то нужно выдать срочно пусть живет России .
протон
протон ответ zp9vmyyzrt6w (раскрыть)
вчера в 21:09
Я вижу Вас так радует что его вина фактически доказана. Я так не считаю
adekvat
adekvat
вчера в 20:06
Рыбуса выгнали, урку приютили.
Over 9000
Over 9000
вчера в 20:04
а давайте его у нас посадим в тюрьму раз мы не им доверяем пусть здесь в тюрьме сидит
Vadik
Vadik
вчера в 19:58
На имидже команды это скажется плохо, а если ещё гражданство дадут, то ещё и на имидже страны. Представляю, как это осветит западная пресса! Да ещё и Лукойлу достанется, так как его (Лукойл) рекламирует уголовник.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
Когда Спартак заключал с ним контракт, следствие уже шло и об этом было известно. В контракте был пункт (по информации СМИ), что на случай вынесения приговора и вступления его в законную силу, контракт будет прерван. Пока приговор не вступил в законную силу, а там видно будет
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:38
НЕ горячись. По наркоте решения суда нет. Есть только за нанесение телесных повреждений.
zp9vmyyzrt6w
zp9vmyyzrt6w ответ Владимир_Спартак (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:08, ред.
Дело в том, что порядочная, известная в мире фирма (в данном случае такой позиционируется Лукойл) при даже малейшем подозрении отказывается от услуг рекламы, бросающей тень на репутацию... Решения судов забываются, но в памяти остаются некогда обнародованные нелицеприятные факты. Что кас ается конкретно Промеса, то нет никаких сомнений, что он избежит наказания за наркоту. А вина его фактически доказана: адвокат Промеса не опровергает факты, а лишь пытается доказать, что их подтверждение добыто незаконным путём. Иногда (на Западе) это помогает уйти от ответственности. Но не в этом случае (при легких правонарушениях)... Кстати, один приговор Промесу уже вынесен. Он уже - уголовник. И напрасно он и его доброхоты надеются на апелляцию. Как бы не добавили срок за наглость...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:58
Я с вами согласен, но не забывайте, в каком "правовом" обществе мы живём. Вспомнил "нигилизм" Евгения Базарова, героя романа И.С.Тургенева "Отцы и дети", который отрицал общепринятые ценности, все моральные нормы. Так вот: в таком обществе, как наше, невозможно соблюдать элементарные нормы морали. А если и попытаешься это сделать, тебя задавят на корню, как букашку.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 9kcjuywyycmr (раскрыть)
вчера в 18:56
А где решение суда что он наркодиллер...???...или ты просто в строй хочешь встать и бла...бла...бла...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Serious94 (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Норвеги его официально жрут , как больные Астматики , вся команда асматики , а ты что это не знал...)) А кто по России доказал , что все допинг принимают ...Роденков...???...)))))
Или мужеподобные сестры Вильямс по теннису. Или гимнасты сша....
9kcjuywyycmr
9kcjuywyycmr
вчера в 18:49, ред.
Интересно, как в "Лукойле" реагируют на то, что их продукцию рекламирует уголовник, наркодилер?..
Serious94
Serious94 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:46
Есть доказательства, что они его жрут? А с Рф все доказано.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Serious94 (раскрыть)
вчера в 18:35
Так допинг все жрут. Норвеги по лыжам все на допинге сидят
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
    Serious94
    Serious94 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 18:27
    Исключили из данных соревнований только из-за своих же косяков, нехер допинг жрать. Спасибо Мутко скажи.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:22
    И чем он может поддержать? Сочувствием? Или адвоката даст?
    Гость
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