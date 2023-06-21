«Спартак» окажет поддержку и содействие Промесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом, которого ранее суд Амстердама приговорил к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
Пока это проблема юридическая. Конечно, над этим вопросом будем думать. Пока нет окончательного решения, идёт апелляционный процесс. Очень надеемся, что по итогам рассмотрения апелляции решение суда будет изменено. Насколько возможно, будем оказывать помощь и содействие Квинси.
Также сегодня стало известно о том, что футболист обжалует обвинительный приговор.
Несколько эпизодов... Даже если и ошибочно, от него надо избавиться и чем быстрее тем лучше.
Без прений.
Несколько эпизодов... Даже если и ошибочно, от него надо избавиться и чем быстрее тем лучше.
Без прений.