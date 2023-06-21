«Спартак» окажет поддержку и содействие Промесу

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вчера, 14:49

Генеральный директор «Спартака» во время пресс-конференции высказался о ситуации с нападающим команды , которого ранее суд Амстердама приговорил к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Пока это проблема юридическая. Конечно, над этим вопросом будем думать. Пока нет окончательного решения, идёт апелляционный процесс. Очень надеемся, что по итогам рассмотрения апелляции решение суда будет изменено. Насколько возможно, будем оказывать помощь и содействие Квинси.

Также сегодня стало известно о том, что футболист обжалует обвинительный приговор.