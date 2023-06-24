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В «Бешикташе» отреагировали на слухи об интересе к Зайнутдинову

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Байкал-38.
Байкал-38. ответ usvrycw9a62y (раскрыть)
вчера в 17:36, ред.
Не знаю знают ли в Бешикташе о Зайнутдинове, но о ЦСКА они точно знают!
ЛЧ 2009/10 ЦСКА-Бешикташ 2:1, 2:1
ЦСКА выход из группы 2 место Бешикташ 4 место
2018 товарищеский матч ЦСКА-Бешикташ 4:1

Как можно забыть такое? ЦСКА для Бешикташа просто ужас какой то!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:31
Этого игрока и в России мало кто знает... Какая там Турция...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:18
Тут и там ходят слухи по дворам и беззубые старухи...
usvrycw9a62y
usvrycw9a62y
вчера в 15:25
Наверняка, в Бешекташе о Зацйнутдинове и о цска даже не слышали.
Jocket
Jocket
вчера в 15:11
В Бешекташе офигели от постоянно лжи
lotsman
lotsman
вчера в 15:04
Это всё слухи. Их сейчас очень много.
s8dd2c3rk7uw
s8dd2c3rk7uw
вчера в 14:57
Зачем Бешику какой-то заштатный коняга?
Гость
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