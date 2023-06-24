В «Бешикташе» отреагировали на слухи об интересе к Зайнутдинову

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби прокомментировал слухи об интересе турецкого клуба к полузащитнику ЦСКА Бахтиеру Зайнутдинову.
«Бешикташ» заинтересован в Зайнутдинове? Нет, это не так.
Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби прокомментировал слухи об интересе турецкого клуба к полузащитнику ЦСКА Бахтиеру Зайнутдинову.
«Бешикташ» заинтересован в Зайнутдинове? Нет, это не так.
ЛЧ 2009/10 ЦСКА-Бешикташ 2:1, 2:1
ЦСКА выход из группы 2 место Бешикташ 4 место
2018 товарищеский матч ЦСКА-Бешикташ 4:1
Как можно забыть такое? ЦСКА для Бешикташа просто ужас какой то!!!
ЛЧ 2009/10 ЦСКА-Бешикташ 2:1, 2:1
ЦСКА выход из группы 2 место Бешикташ 4 место
2018 товарищеский матч ЦСКА-Бешикташ 4:1
Как можно забыть такое? ЦСКА для Бешикташа просто ужас какой то!!!