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Турецкие клубы интересуются Лунёвым

вчера, 12:47

Футбольный юрист Антон Смирнов рассказал, что ряд клубов интересуется экс-голкипером «Зенита» и «Байера» Андреем Лунёвым.

Сейчас Андрей находится в Санкт-Петербурге, тренируется, поддерживает форму. Что касается здоровья, с Андреем, слава богу, все хорошо, тренируется в полную силу.

Скажу так: все, о чем сообщалось в прессе, имеет много общего с действительностью. Есть интерес от четырех турецких клубов. Предлагали варианты с Саудовской Аравией, Ираном. Последний мы сразу отвергли, Иран не рассматривается. Из России тоже есть варианты, но мы, как и говорили ранее, в приоритет ставим Европу. Кроме того, Деннис Лахтер предлагал Андрея «Маккаби Тель-Авив» — нам это непонятно, и это вызывает серьезные вопросы, мы его не уполномочивали это делать.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:26, ред.
Во-первых: мы с вами не настолько близки, чтобы на "ты".
Во-вторых у меня и в мыслях не было каким-то образом, как вы выразились укусить Газпром, тем более глумиться, просто банальная констатация факта и мое мнение о дальнейшем развитии карьеры этого футболиста, учитывая его спортивные достижения в настоящий период.
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:02
Кем бы он там не был, но с 1921 по 1923 он был игроком Байера. В Газпроме, как ты выражаешься, он был чуть больше, с 1917 по 1921. А до Газпрома, с 1009 по 1916 он был игроком многих клубов. Тебе хочется укусить Газпром, но выглядит это очень глупо.
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:50
Доброго Здоровья lotsman!
В Байере Лунев был игроком деюре, а дефакто полировщиком скамейки и дырявым вратарем в паре игр за все время пребывания.
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:06
После Газпрома он стал игроком Байера. А до Газпрома он был воспитанником Торпедо.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:00
Можно было бы ограничиться лишь одой фразой... никакой конкретики.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:59
После Газпрома только к саудитам. В России с его надёжностью, как вратаря в последнее время в РПЛ он вряд ли кому либо нужен, а в ФНЛ его запросы не потянут.
Гость
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