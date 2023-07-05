Турецкие клубы интересуются Лунёвым

Футбольный юрист Антон Смирнов рассказал, что ряд клубов интересуется экс-голкипером «Зенита» и «Байера» Андреем Лунёвым.
Сейчас Андрей находится в Санкт-Петербурге, тренируется, поддерживает форму. Что касается здоровья, с Андреем, слава богу, все хорошо, тренируется в полную силу.
Скажу так: все, о чем сообщалось в прессе, имеет много общего с действительностью. Есть интерес от четырех турецких клубов. Предлагали варианты с Саудовской Аравией, Ираном. Последний мы сразу отвергли, Иран не рассматривается. Из России тоже есть варианты, но мы, как и говорили ранее, в приоритет ставим Европу. Кроме того, Деннис Лахтер предлагал Андрея «Маккаби Тель-Авив» — нам это непонятно, и это вызывает серьезные вопросы, мы его не уполномочивали это делать.
Во-вторых у меня и в мыслях не было каким-то образом, как вы выразились укусить Газпром, тем более глумиться, просто банальная констатация факта и мое мнение о дальнейшем развитии карьеры этого футболиста, учитывая его спортивные достижения в настоящий период.
Во-вторых у меня и в мыслях не было каким-то образом, как вы выразились укусить Газпром, тем более глумиться, просто банальная констатация факта и мое мнение о дальнейшем развитии карьеры этого футболиста, учитывая его спортивные достижения в настоящий период.
В Байере Лунев был игроком деюре, а дефакто полировщиком скамейки и дырявым вратарем в паре игр за все время пребывания.
В Байере Лунев был игроком деюре, а дефакто полировщиком скамейки и дырявым вратарем в паре игр за все время пребывания.