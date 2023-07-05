«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Андре Онане

«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение по вратарю «Интера» Андре Онане. Сумма предложения 39 миллионов фунтов плюс бонусы.
«Интер» планирует выручить за своего вратаря 60 миллионов евро плюс бонусы. Сам Онана заинтересован в переезде в Манчестер.
В минувшем сезоне 27-летний камерунец сыграл 41 матч, пропустил 36 мячей и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Можно попробовать договориться с Де Хеа, как по мне болельщики МЮ спустили на него всех собак, забывая о том, сколько сумашедших спасений совершал Давид из сезона в сезон!!!
Можно постараться купить Бону из Севильи, испанцам очень нужны деньги , и лумаю согласятся на продажу своего кипера....правда он уже возрастной...
Можно купить Мамардашвили, молодой талантливый вратарь, правда Валенсия запросит за него минимум 50 лямов....
Еще как вариант Ян Облак,но там тоже скорее всего матрасники загнут цену
Нк или более подходящий вариант в лице аргентинца Эмилиано Мартинеза, но вот захочет ли Эми менять АПЛ, на одного из лидеров СерииА?!....
Можно попробовать договориться с Де Хеа, как по мне болельщики МЮ спустили на него всех собак, забывая о том, сколько сумашедших спасений совершал Давид из сезона в сезон!!!
Можно постараться купить Бону из Севильи, испанцам очень нужны деньги , и лумаю согласятся на продажу своего кипера....правда он уже возрастной...
Можно купить Мамардашвили, молодой талантливый вратарь, правда Валенсия запросит за него минимум 50 лямов....
Еще как вариант Ян Облак,но там тоже скорее всего матрасники загнут цену
Нк или более подходящий вариант в лице аргентинца Эмилиано Мартинеза, но вот захочет ли Эми менять АПЛ, на одного из лидеров СерииА?!....