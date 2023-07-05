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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Андре Онане

вчера, 12:25

«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение по вратарю «Интера» Андре Онане. Сумма предложения 39 миллионов фунтов плюс бонусы.

«Интер» планирует выручить за своего вратаря 60 миллионов евро плюс бонусы. Сам Онана заинтересован в переезде в Манчестер.

В минувшем сезоне 27-летний камерунец сыграл 41 матч, пропустил 36 мячей и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 17:04
Тянет Тен Хага на его бывших игроков. В прошлом году Антони и Лисандро, теперь вот Онана.
A.S.A
A.S.A ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 14:39
Да и ладно, мне куда важнее как будет комплектоваться Арсенал, а не его конкуренты...
У Онаны при всех его плюсах, есть один огромный минус для игры в АПЛ - Это игра на выходах....
zooveterinar
zooveterinar ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
Да,когда кипер умеет играть ногами,это важно,в современном футболе!! Ну зато ваш конкурент усилится кипером,хорошим!!😉
Франции вобще,уже пора делать три сборные,и какая из них будет лучше,еще вопрос,наверное все!!!
A.S.A
A.S.A ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 14:18
Тоже кстати отличный вариант👍
Еще есть молодой француз из Лилля Шавалье, и ногами отлично играет....
Вообщем можно найти замену для Онаны
zooveterinar
zooveterinar ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:47
Так,как сложилося такая финансовая ситуация в Интере,мне честно говоря жаль команду,которая дошла до финала ЛЧ показала игру которую,от команды не ожидали!!! Команда,которая в серииА поздно раскрылася,так бы,возможно Наполи и не стал бы чемпионом!! Интер продает ряд классных игроков,среди них,супер,первоклассный,это Анана,де Хеа и рядом не стоит,я где то слышал,что могут взять на замену,очень хорошего,подростающего голкипера из Ланса,Бриз Самба,который показал так себя,что его взяли ,в сборную Франции,а это прямой конкурент самого Меньяна из Милана,говорят,что его игра ,причем, стабильно-увереная,помогла клубу попасть,впервые в ЛЧ!!! Так,что может купят,пока еще парня так сильно не распеарили желтушники и нормальные сми!!!
A.S.A
A.S.A ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 13:32
Работа, работа перейди на Федота....)))
Ждемс😉
zooveterinar
zooveterinar ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:21
Интер сейчас в клоаке,так же и Милан и многие другие топовые клубы,из др.лиг!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:19, ред.
Есть,есть один варик,щас освобожуся от долбаной работы ,накалякаю вам господа арсенальные!!!!😊 Кстати деХеа помоему слабенький стал!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:07
Интересно....с одной стороны нерадзурри нуждаются в деньгах, и 60 млн вполне нормальные деньги....можно продать Онану, а на вырученные деньги прикупить вратаря, но с другой стороны, продавать вполне приличного вратаря, с отличной реакцией, хорошо играющего ногами можно, а кого приобретут взамен?!
Можно попробовать договориться с Де Хеа, как по мне болельщики МЮ спустили на него всех собак, забывая о том, сколько сумашедших спасений совершал Давид из сезона в сезон!!!
Можно постараться купить Бону из Севильи, испанцам очень нужны деньги , и лумаю согласятся на продажу своего кипера....правда он уже возрастной...
Можно купить Мамардашвили, молодой талантливый вратарь, правда Валенсия запросит за него минимум 50 лямов....
Еще как вариант Ян Облак,но там тоже скорее всего матрасники загнут цену
Нк или более подходящий вариант в лице аргентинца Эмилиано Мартинеза, но вот захочет ли Эми менять АПЛ, на одного из лидеров СерииА?!....
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:39
Как можно было упустить Де Хеа ? Походу с таким подходом со стороны руководство к работе с клубом Красные дьяволы из сезона в сезон и будут бороться в лучшем случае за место в ЛЧ. Тренера уже сколько времени не могут найти достойного клубу плюс сейчас воротаря поиеряли который был главным персонажем в последних маленьких победах в кубках и т д.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:31
Неплохо стоял и стоит в раме Интера.
60 млн малова то.
Гость
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