«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Андре Онане

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вчера, 12:25

«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение по вратарю «Интера» . Сумма предложения 39 миллионов фунтов плюс бонусы.

«Интер» планирует выручить за своего вратаря 60 миллионов евро плюс бонусы. Сам Онана заинтересован в переезде в Манчестер.

В минувшем сезоне 27-летний камерунец сыграл 41 матч, пропустил 36 мячей и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.