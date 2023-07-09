Стало известно, в какой клуб перейдёт Гринвуд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд близок к переходу в «Аталанту».
Во вторник игрок пройдёт медицинское обследование, футболист пополнит состав итальянского коллектива на правах аренды до конца сезона 2023/24. Сам нападающий готов играть в Италии, чтобы возродить карьеру.
Ранее «Аталанта» подписала экс-защитника «Арсенала».
P.S. Ещё раз убеждаюсь, что голландец недалёкого ума... Поэтому и звёзд с неба не хватает.
P.S. Ещё раз убеждаюсь, что голландец недалёкого ума... Поэтому и звёзд с неба не хватает.