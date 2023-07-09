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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2023/2024

Стало известно, в какой клуб перейдёт Гринвуд

сегодня, 00:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд близок к переходу в «Аталанту».

Во вторник игрок пройдёт медицинское обследование, футболист пополнит состав итальянского коллектива на правах аренды до конца сезона 2023/24. Сам нападающий готов играть в Италии, чтобы возродить карьеру.

Ранее «Аталанта» подписала экс-защитника «Арсенала».

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Все комментарии
Spellman
Spellman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:11
Ну во первых это аренда, что бы он хоть чутка пришел в себя и вернулся в футбол. Во вторых, у него на столько херовая репутация в Англии, что возвращение в данную минуту сильно подпортит имидж команды среди больших дядек с большими деньгами и спонсорскими контрактами.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:53
))) От Гринвуда ЭТХ, значится, отпочковался..., Санчо выставлен на трансфер...

P.S. Ещё раз убеждаюсь, что голландец недалёкого ума... Поэтому и звёзд с неба не хватает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:20
Похоже АПЛ не для него, но и итальянский чемпионат стал сильнее.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:17
Мэйсону лучше было бы перейти в какой нибудь клуб из Чемпионшипа и получать там постоянную игровую практику приближенную к стилю и темпу игр АПЛ
k5737fxtz8kp
k5737fxtz8kp
сегодня в 07:09
Мейсону давно надо было уйти из Манчестера, удачи ему в новом клубе
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:41
Прежде всего такая "перезагрузка" скорее всего пойдёт на пользу самому Гринвуду.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:39
Я, честно говоря, не очень понимаю, как он может вернуться в МЮ после того, как клуб под давлением фанатов принял участие в его гноблении... Прошло уже полгода после того, как Мейсон был полностью оправдан английским судом, но МЮ, наоборот, пытался найти повод лишить его зарплаты.
Гость
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