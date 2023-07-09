Стало известно, в какой клуб перейдёт Гринвуд

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сегодня, 00:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Аталанту».

Во вторник игрок пройдёт медицинское обследование, футболист пополнит состав итальянского коллектива на правах аренды до конца сезона 2023/24. Сам нападающий готов играть в Италии, чтобы возродить карьеру.

Ранее «Аталанта» подписала экс-защитника «Арсенала».