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Болельщики голландского клуба увидели флаг России в новой форме команды

вчера, 23:27

«Херенвен» из Нидерландов представил новую форму на сезон 2023/24.

Она содержит бело-сине-красные полоски на рукавах. На это обратили внимание пользователи в комментариях под постом с публикацией на официальной странице клуба в соцсетях, усмотрев на форме российский флаг.Болельщики голландского клуба увидели флаг России в новой форме команды Болельщики голландского клуба увидели флаг России в новой форме команды Болельщики голландского клуба увидели флаг России в новой форме команды

Болельщики голландского клуба увидели флаг России в новой форме команды

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Все комментарии
Лёгкая дверь
Лёгкая дверь
сегодня в 10:09
То есть Адидас тогда не смог с первой попытки наш флаг верно расположить на рукаве формы сборной, а Херенвен в коллабе с Macron смогли сразу и шумно))

И это мы еще не говорим об отсылке к лидеру Франции...) Вся Европа сговорилась!)
a-league
a-league
сегодня в 08:49
Ну прилётов же пока не было, так что, бобёр, выдыхай
112910415
112910415
сегодня в 08:32
наши люди !
срочно предоставить всем гражданство !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:28
3p6nw2ztfek8
3p6nw2ztfek8
сегодня в 05:04
Или идиоты,или с перепугу им мерещиться
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Дизайнер Петров, закройщик Боширов)...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:06
В знак солидарности с российскими футболистами, временно отлученными от международных соревнований ФИФА.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:04
" Рукав Москвы"...)
Futurista
Futurista
вчера в 23:59, ред.
Так то да) флаг России на рукаве однозначно...им синей полоской надо было закончить рукав, тогда бы флаг Нидерландов получился...
Quake1988
Quake1988
вчера в 23:50
Параноики.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:31
Без России никуда !!!)
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