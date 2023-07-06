Болельщики голландского клуба увидели флаг России в новой форме команды

«Херенвен» из Нидерландов представил новую форму на сезон 2023/24.
Она содержит бело-сине-красные полоски на рукавах. На это обратили внимание пользователи в комментариях под постом с публикацией на официальной странице клуба в соцсетях, усмотрев на форме российский флаг.
И это мы еще не говорим об отсылке к лидеру Франции...) Вся Европа сговорилась!)
И это мы еще не говорим об отсылке к лидеру Франции...) Вся Европа сговорилась!)
срочно предоставить всем гражданство !
срочно предоставить всем гражданство !