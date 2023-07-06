Болельщики голландского клуба увидели флаг России в новой форме команды

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вчера, 23:27

«Херенвен» из Нидерландов представил новую форму на сезон 2023/24.

Она содержит бело-сине-красные полоски на рукавах. На это обратили внимание пользователи в комментариях под постом с публикацией на официальной странице клуба в соцсетях, усмотрев на форме российский флаг.