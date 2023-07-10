«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 140 млн евро

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вчера, 17:15

Нападающий «Тоттенхэма» , скорее всего, не перейдёт в «Баварию» этим летом.

«Шпоры» оценивают своего форварда в 140 млн евро, однако мюнхенский клуб не готов платить за игрока такие деньги.

«Бавария» может вернуться к переговорам по трансферу Кейна в январе, когда у нападающего останется 6 месяцев до истечения срока контракта.