«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 140 млн евро

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, скорее всего, не перейдёт в «Баварию» этим летом.
«Шпоры» оценивают своего форварда в 140 млн евро, однако мюнхенский клуб не готов платить за игрока такие деньги.
«Бавария» может вернуться к переговорам по трансферу Кейна в январе, когда у нападающего останется 6 месяцев до истечения срока контракта.
Но я согласен- Кейн, видимо не самое то, что нужно Баварии. Всё-таки, такой величайший клуб- должен иметь топового футболиста в своих рядах, такого, к примеру- как Марио Баслер, или супер Марио!!! В Германии его обожали, даже самые злостные ненавистники Мюнхена и даже за его частые нарушения спортивного режима...
Но я согласен- Кейн, видимо не самое то, что нужно Баварии. Всё-таки, такой величайший клуб- должен иметь топового футболиста в своих рядах, такого, к примеру- как Марио Баслер, или супер Марио!!! В Германии его обожали, даже самые злостные ненавистники Мюнхена и даже за его частые нарушения спортивного режима...