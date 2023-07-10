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«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 140 млн евро

вчера, 17:15

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, скорее всего, не перейдёт в «Баварию» этим летом.

«Шпоры» оценивают своего форварда в 140 млн евро, однако мюнхенский клуб не готов платить за игрока такие деньги.

«Бавария» может вернуться к переговорам по трансферу Кейна в январе, когда у нападающего останется 6 месяцев до истечения срока контракта.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 11:52
А я и не сравнивал. Я только написал, что далеко не все хорошие форварды- обладают, скростью, техникой или рывком. А так, конечно- полностью согласен, Мюллер и Кейн- небо и земля.
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:01
Ну как можно сравнивать чемпиона мира , легенду немецкого футбола с Кейном , Мюллер это была скала , к нему никто не мог подобраться , у него было крепкое коренастое телосложение и удар убойный с обоих ног , а самое главное победный немецкий дух , он как раз и в больших матчах делал свое дело вот это и есть топ уровень , в отличие от Кейна , который в больших матчах превращался просто в длинную швабру
112910415
112910415
сегодня в 07:34
каждый раз одно и то же ...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 01:39
Зачем контракт продлял непонятно, сейчас бы уже в нормальном клубе был
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:12
И еше хотел бы добавить, Леви возможно потеряет Кейна бесплатно, если он не дурак должен согласиться отпустить его в Баварию, и согласиться на ту сумму которая предложила Бавария, вроде 70 млн евро? если не ошибаюсь, упустить такого игрока бесплатно никто не захочет.
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 21:17, ред.
У Г.Мюллера тоже не было ни особой техники, ни высокой скорости- было только невероятное голевое чутье и ноги, как железобетонные сваи!!! Мог оторваться от защитника за счет рывка, но делал это нечасто, поскольку всегда находил выгодную позицию для удара по воротам и его невоможно было свалить с ног.

Но я согласен- Кейн, видимо не самое то, что нужно Баварии. Всё-таки, такой величайший клуб- должен иметь топового футболиста в своих рядах, такого, к примеру- как Марио Баслер, или супер Марио!!! В Германии его обожали, даже самые злостные ненавистники Мюнхена и даже за его частые нарушения спортивного режима...
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:57
Учитывая что унего год осталось по контракту ценник ему 60-70 лямов, игрок полезный хороший наконечник, такой игрок не помешал бы Баварии, но одна беда президент Леви сним договориться сложно, Кейн давно должен был выступать за топ клуб и выигрывать трофеи, 29 лет ноль трофеев , наверное Кейн захочет под конец карьеры выйграть трофеи хоть какой-то трофей, возможно и лч с Баврией.
Джексон 8
Джексон 8 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 20:38
Ветеран?!!!
Джексон 8
Джексон 8 ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 20:37
🤣🤣🤣
ilia77707
ilia77707 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:35
Он никогда не был топ нападающим , ни техники , ни скорости , играл только в Тотенхэме , в больших командах он не потянет и во всех больших играх играл слабо и особо не отличался , лучше него в Тотенхэма играл всегда Сон
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:30
На месте Кейна, я бы из принципа не переходил бы ни в какой другой клуб, а зимой подписал бы предварительный контракт с тем клубом, в который сам желаю перейти! Раз старина Леви не хочет пойти на встречу легенде, значит нужно его проучить.!!!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:09
а стоит ли игра свеч зачем им такой ветеран да за такую сумму и заиграет ли Кейн в Бундеслиге
youtomee
youtomee
вчера в 19:17
Старее и дорожает, как вино
Igo0rek
Igo0rek ответ ilia77707 (раскрыть)
вчера в 19:12
Из каких соображений ты взял эту цену?
ilia77707
ilia77707
вчера в 18:43
его цена максимум 50
drug01
drug01
вчера в 18:02
Цену такую загнули просто ужас, его можно в музей ставить
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:00
Переходил бы он к арабам
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:58
Эта половая тряпка и сорок сейчас не стоит
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:51
ПСЖ может столько заплатить, если продадут Мбаппе реалу. Будет отличная ему замена, еще и в выигрыше останутся по деньгам.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:45
Если Бавария быстро согласится, то за 100-110 выручат, такая примерно его цена и есть, но не по трансфермаркету, а потому, как он может быть полезен здесь и сейчас, а он очень много кому может быть полезен, так что Баварии стоит на время поза́быть свои привычки покупать подешевле, это им не Мане которого достало соперничать с Салахом, а пока только Леви Хави нагилу танцует
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:22
Тоттенхэм переоценивает игрока, но вдруг кто-то да клюнет...
6mtss2273dsp
6mtss2273dsp
вчера в 17:22
За такие деньги его вряд-ли кто купит
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