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Агент Головина рассказал о подготовке Александра к новому сезону

вчера, 14:44

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал о подготовке игрока к новому сезону.

У Александра всё хорошо, он готовится к новому сезону. Скоро поедет в Англию на сбор с «Монако». У Головина контракт с «Монако», остальное решает руководство клуба.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. В минувшем сезоне 27-летний россиянин провёл 45 игр, набрал 16 баллов по системе «гол+пас» (8 голов и 8 ассистов) и получил 7 жёлтых карточек.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:59
Ни шатко ни валко, играет и пусть дальше играет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:50
Да пора ему бежать из Монако.
Пусть в Англии и остаётся после сборов !)
Гость
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