«Спартак» не смог победить «Акрон» в двух контрольных играх

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вчера, 20:15

«Спартак» и «Акрон» провели два контрольных матча.

Поединки состояли из двух таймов по 35 минут. В первой игре зафиксирована ничья (1:1), у москвичей забил Павел Мелешин, а у коллектива из Тольятти Андрес Понсе. В ответной встрече победу одержал «Акрон» (2:0), голами отличились Руслан Алеков и Александр Попов.

В прошлом сезоне «Акрон» переиграл «Спартак» в Кубке России (2:1).