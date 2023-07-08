«Спартак» не смог победить «Акрон» в двух контрольных играх

«Спартак» и «Акрон» провели два контрольных матча.
Поединки состояли из двух таймов по 35 минут. В первой игре зафиксирована ничья (1:1), у москвичей забил Павел Мелешин, а у коллектива из Тольятти Андрес Понсе. В ответной встрече победу одержал «Акрон» (2:0), голами отличились Руслан Алеков и Александр Попов.
В прошлом сезоне «Акрон» переиграл «Спартак» в Кубке России (2:1).
С наибольшим количеством болельщиков в стране....
За последние 15 игр во всех турнирах и включая товарняки одержал 3 победы....
Вы считаете Абаскаль - правильный тренер ???
С наибольшим количеством болельщиков в стране....
За последние 15 игр во всех турнирах и включая товарняки одержал 3 победы....
Вы считаете Абаскаль - правильный тренер ???
То ли Абаскаль грузит игроков на тренировках, то ли для Акрона это был матч жизни и смерти - но смотреть по сути не на что было. Спартак так вообще вату катал бесконечной перепасовкой.
Спишем на товарищеский характер встречи. Ждём официальных матчей!
То ли Абаскаль грузит игроков на тренировках, то ли для Акрона это был матч жизни и смерти - но смотреть по сути не на что было. Спартак так вообще вату катал бесконечной перепасовкой.
Спишем на товарищеский характер встречи. Ждём официальных матчей!