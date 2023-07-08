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«Спартак» не смог победить «Акрон» в двух контрольных играх

вчера, 20:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Спартак» и «Акрон» провели два контрольных матча.

Поединки состояли из двух таймов по 35 минут. В первой игре зафиксирована ничья (1:1), у москвичей забил Павел Мелешин, а у коллектива из Тольятти Андрес Понсе. В ответной встрече победу одержал «Акрон» (2:0), голами отличились Руслан Алеков и Александр Попов.

В прошлом сезоне «Акрон» переиграл «Спартак» в Кубке России (2:1).

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Все комментарии
блага
блага
сегодня в 12:49
Акрон с бюджетом дворника спартака
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:46
Обращения в ЭСК по поводу судейства по этим двум встречам с Акроном были ???

Если нет......возможно Акрон и не Спартаком играл....может ряженые....
Сп62
Сп62
сегодня в 10:33
Для Спартака идут тренеровочные матчи. Для соперников Спартака престижные.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:40
Спартак играл как Спартак. Ничего удивительного.
морозз
морозз ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:36
Думаешь Миллер решил проплатить Акрону и судьям? Газокиловаттными рублями?
Привет дружище!
морозз
морозз
сегодня в 09:34
Ха, предсезонка…ноги загруженны по полной, нормальная подготовка к чемпионату! Всё покажут первые игры !
valt134
valt134
сегодня в 07:20
Срочно к Бабке-Поветухе!!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:18
Какие -то выводы по готовности к сезону делать ещё рано.
Против Спартака все команды играют с большим желанием и настроем.
ABir
ABir
сегодня в 00:01
Третья команда высшего дивизиона чемпионата России под любыми нагрузками не должна проигрывать командам из низшего дивизиона
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:36
Не на том месте находится Акрон!!!
makkie
makkie
вчера в 22:27
Скучное зрелище в обоих матчах было, скажу я вам.
То ли Абаскаль грузит игроков на тренировках, то ли для Акрона это был матч жизни и смерти - но смотреть по сути не на что было. Спартак так вообще вату катал бесконечной перепасовкой.

Спишем на товарищеский характер встречи. Ждём официальных матчей!
Vadik
Vadik
вчера в 22:18
Видимо Акрон становится самым неудобным соперником....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:07
Шуnя771Шуnя771 2 / 263.
Не иначе Медину ждут. Придет парагваец и все попрет!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:01
Как в анекдоте-не шмогла я, не шмогла...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:44
Достойный ответ!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:29
Не знаю, я не эксперт...не айс конечно результат на этом отрезке, но все-таки 3 место в ЧР учитывая, что впереди не менее большие клубы...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:24
Правильный тренер Газпром.
Уфа...........)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:22
Спартак - большой...уважаемый клуб....
С наибольшим количеством болельщиков в стране....
За последние 15 игр во всех турнирах и включая товарняки одержал 3 победы....
Вы считаете Абаскаль - правильный тренер ???
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:18
Это голову надо охлаждать, а мышцы все-таки разогревать)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:12
Акрон!! Как много в этом звуке
Для парня рыжего слилось!
Как много в нем отозвалось…
Напрасно ждал победы он
Уж в третий раз - опять Акрон
DXTK
DXTK
вчера в 21:06
Спартак не смог, так они давно ничего не могут.
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:03
Одной ногой ещё в отпуске
Сп62
Сп62
вчера в 20:43
По погоде мышечную массу надо скорее охлаждать, чем разогревать.
Futurista
Futurista
вчера в 20:37, ред.
Слишком короткие таймы...Спартак не разогрелся)...совокупный объем мышечной массы больше у Спартака, вот и результат...против науки не попрёшь)...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:30
Акрон хорошо подготовился к новому сезону и показывает всё что умеет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:27
Возможно ,это заговор...
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