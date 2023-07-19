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«Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Лион» в контрольном матче

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lobsterdam
lobsterdam ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 21:20
Вопрос не на мою зарплату. Если интересно, то повторю, что не согласен с позицией тренера.Игроки, которых он приобрел, ничем не лучше тех, что есть. Допустим, Маунт провел в Челси, мягко говоря, неубедительный сезон. Мало того, другой из них замешан в 2-х скандальных и сомнительных историях, причем один случай - это конфликт с тренером сборной. Очевидные выводы напрашиваются сами собой. Буду удивлен, если к весне 10Хаг еще будет в МЮ. А история с ДДХ вообще... нет слов! Этот тренер новичок в АПЛ и следовало бы вести себя более осмотрительно, это не Аякс и не Голландия, масштаб не тот-с...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 20:53
Какие позиции следует укрепить Манчестер Юнайтед и каких именно футболистов Вы бы хотели видеть в Вашем любимом клубе?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Свeтозар (раскрыть)
сегодня в 18:42
На то и товарищеский матч. В случаях с ними такое нередко.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:25
С удивлением увидел в составе Джонни Эванса (О, Джонни!!!), который в свое время привез столько, что Магвайру и не снилось. Но, видимо, 10Хагу все нипочем либо ему об этом не рассказали, что еще хуже. Короче, Второе Пришествие Джонни в родные стены! Что-то не припомню такого события!
Ну что сказать по контрольному матчу: Маунт - ни о чем. Если он не нужен Челси, то почему вдруг им заинтересовался 10Хаг? Да еще за такую сумму?! Донни ВДБ - не прогрессирует, та же суетливость, техническая оснащенность на троечку.
Фреда можно и оставить, раз никого не купили приличного.
О молодежи сказать нечего. Может, только Гор и Хьюджил (или Хагил?) что-то внятное изображают. Остальных вообще не знаю, кроме Уильямса и Диало.Последний лучше не стал. Короче, на основу никто не тянет.
Везде, брызжа слюной от восторга, нахваливают Онану. Но откуда такая уверенность, что это удачное приобретение? Если он не нужен Интеру, то почему придется ко двору в МЮ?
Хотел также брать Забитцера, который также не нужен в Баварии, но, слава Богу, вроде отказался.
Взять в клуб бывшего игрока МЮ ветерана по возрасту и проблемного в защите Эванса и избавиться от легенды МЮ (тоже ветерана, но не по возрасту) Де Хеа? Где логика? Короче, 10Хаг собирает всякое вторсырье и что с этими персонажами потом будет делать клуб, когда уволят 10Хага?
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 18:13
Могли бы и по веселее матч отыграть...а так сыграли чтобы просто сыграть.
Гость
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