«Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Лион» в контрольном матче

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион» в контрольном поединке (1:0).
Гол забил Донни ван де Бек на 49-й минуте.
Ранее «дьяволы» победили «Лидс» в товарищеском матче.
|Манчестер Юнайтед1 : 0Лион
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион» в контрольном поединке (1:0).
Гол забил Донни ван де Бек на 49-й минуте.
Ранее «дьяволы» победили «Лидс» в товарищеском матче.
Ну что сказать по контрольному матчу: Маунт - ни о чем. Если он не нужен Челси, то почему вдруг им заинтересовался 10Хаг? Да еще за такую сумму?! Донни ВДБ - не прогрессирует, та же суетливость, техническая оснащенность на троечку.
Фреда можно и оставить, раз никого не купили приличного.
О молодежи сказать нечего. Может, только Гор и Хьюджил (или Хагил?) что-то внятное изображают. Остальных вообще не знаю, кроме Уильямса и Диало.Последний лучше не стал. Короче, на основу никто не тянет.
Везде, брызжа слюной от восторга, нахваливают Онану. Но откуда такая уверенность, что это удачное приобретение? Если он не нужен Интеру, то почему придется ко двору в МЮ?
Хотел также брать Забитцера, который также не нужен в Баварии, но, слава Богу, вроде отказался.
Взять в клуб бывшего игрока МЮ ветерана по возрасту и проблемного в защите Эванса и избавиться от легенды МЮ (тоже ветерана, но не по возрасту) Де Хеа? Где логика? Короче, 10Хаг собирает всякое вторсырье и что с этими персонажами потом будет делать клуб, когда уволят 10Хага?
Ну что сказать по контрольному матчу: Маунт - ни о чем. Если он не нужен Челси, то почему вдруг им заинтересовался 10Хаг? Да еще за такую сумму?! Донни ВДБ - не прогрессирует, та же суетливость, техническая оснащенность на троечку.
Фреда можно и оставить, раз никого не купили приличного.
О молодежи сказать нечего. Может, только Гор и Хьюджил (или Хагил?) что-то внятное изображают. Остальных вообще не знаю, кроме Уильямса и Диало.Последний лучше не стал. Короче, на основу никто не тянет.
Везде, брызжа слюной от восторга, нахваливают Онану. Но откуда такая уверенность, что это удачное приобретение? Если он не нужен Интеру, то почему придется ко двору в МЮ?
Хотел также брать Забитцера, который также не нужен в Баварии, но, слава Богу, вроде отказался.
Взять в клуб бывшего игрока МЮ ветерана по возрасту и проблемного в защите Эванса и избавиться от легенды МЮ (тоже ветерана, но не по возрасту) Де Хеа? Где логика? Короче, 10Хаг собирает всякое вторсырье и что с этими персонажами потом будет делать клуб, когда уволят 10Хага?