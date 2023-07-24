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ПСЖ принял предложение «Аль-Хиляля» по Мбаппе

сегодня, 19:28

ПСЖ готов продать нападающего Килиана Мбаппе.

По информации источника, чемпионы Франции приняли предложение «Аль-Хиляля» о трансфере за 259 млн фунтов. Парижане разрешили саудовскому клубу вести переговоры с футболистом.

ПСЖ не взял форварда на предсезонный тур в Японию.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:43
Это очень приличная сумма!!!
протон
протон
сегодня в 20:27
А Мбаппе готов уйти ? где любовь к Пересу, к Реалу? Деньги конечно не малые да и родители есть. А что скажет Макрон? ведь клятву давали выступать за ПСЖ. только представить себе как подняли до небес игрока этими трансферными слухами. а по сути он не стоит этих денег. Он не волшебник и не Месси в молодости. жадный игрок
sova147
sova147
сегодня в 20:25
Будем ждать что скажет сам игрок????
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:21
А Мбаппе стопроцентно против.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:14
Сумма меняется через каждый час....
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:11, ред.
Кстати такой вариант очень вероятен, потому в этом злополучном любовном треугольнике ПСЖ-Мбаппе-Реал такой исход событий может быть выгоден одновременно всем троим.
1. ПСЖ наконец-то избавляется от своего "Иуды", при этом очень не дурно при этом заработав.
2. Мбаппе поднимает огромный куш, всего за год получив сумму как за лет 10-15, при этом через год осуществляет свою мечту и переходит в стан "сливочных".
3. Перес соглашается на всю эту аферу(заранее договорившись с Мбаппе) при условии, что в следующем году при переходе Мбаппе в команду, он не выплачивает французу никаких подписных бонусов, получая игрока полностью бесплатно.
4. О выгоде саудовских шейхов даже писать не буду, для этих любые материальные ценности давно утратили всякий смысл, им больше интересно померятся "петушками" друг перед другом.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:11
Как и с Месси здесь тоже идёт многоходовая комбинация и движет футболистами зелень, но не крокодил.
Все, рано или.... через год, окажутся там где больше предложат денег...
lotsman
lotsman
сегодня в 20:06
Мбаппе мечтает о Реале и может отказаться переходить в Аль-Хиляль.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 19:38
Неужели Мбаппе согласится?
Клюнет на деньги?
Vladimir808
Vladimir808 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 19:37
Там такая схема, как сложная, красивая шахматная партия!) Через год Киллиан переходит в…Реал!!!
А этот ,,перехват», чисто технический!!! Чтобы никому не достался именно сейчас!!!))))
112910415
112910415
сегодня в 19:35
эта сага должна уже как-то закончиться
1 984
1 984
сегодня в 19:31
Очень жаль если этот трансфер состоится. Это будет ошибкой для Киллиана.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:31
Вот и хорошо
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