ПСЖ принял предложение «Аль-Хиляля» по Мбаппе

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сегодня, 19:28

ПСЖ готов продать нападающего .

По информации источника, чемпионы Франции приняли предложение «Аль-Хиляля» о трансфере за 259 млн фунтов. Парижане разрешили саудовскому клубу вести переговоры с футболистом.