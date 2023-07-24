ПСЖ принял предложение «Аль-Хиляля» по Мбаппе

ПСЖ готов продать нападающего Килиана Мбаппе.
По информации источника, чемпионы Франции приняли предложение «Аль-Хиляля» о трансфере за 259 млн фунтов. Парижане разрешили саудовскому клубу вести переговоры с футболистом.
ПСЖ не взял форварда на предсезонный тур в Японию.
1. ПСЖ наконец-то избавляется от своего "Иуды", при этом очень не дурно при этом заработав.
2. Мбаппе поднимает огромный куш, всего за год получив сумму как за лет 10-15, при этом через год осуществляет свою мечту и переходит в стан "сливочных".
3. Перес соглашается на всю эту аферу(заранее договорившись с Мбаппе) при условии, что в следующем году при переходе Мбаппе в команду, он не выплачивает французу никаких подписных бонусов, получая игрока полностью бесплатно.
4. О выгоде саудовских шейхов даже писать не буду, для этих любые материальные ценности давно утратили всякий смысл, им больше интересно померятся "петушками" друг перед другом.
1. ПСЖ наконец-то избавляется от своего "Иуды", при этом очень не дурно при этом заработав.
2. Мбаппе поднимает огромный куш, всего за год получив сумму как за лет 10-15, при этом через год осуществляет свою мечту и переходит в стан "сливочных".
3. Перес соглашается на всю эту аферу(заранее договорившись с Мбаппе) при условии, что в следующем году при переходе Мбаппе в команду, он не выплачивает французу никаких подписных бонусов, получая игрока полностью бесплатно.
4. О выгоде саудовских шейхов даже писать не буду, для этих любые материальные ценности давно утратили всякий смысл, им больше интересно померятся "петушками" друг перед другом.