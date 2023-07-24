Мбаппе не хочет переходить в «Аль-Хиляль». Игрок готов быть в запасе в ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии.
По информации источника, игрок даже готов оставаться в запасе столько времени, сколько ПСЖ сочтёт нужным.
Ранее сообщалось, что парижане приняли предложение «Аль-Хиляля» о трансфере футболиста за 300 млн евро и разрешили саудовской стороне вести переговоры с форвардом.
Чемпионы Франции не намерены бесплатно расставаться с Мбаппе в следующем году, когда у него истечёт действующий контракт.
Реал, единственное пристанище для продолжение карьеры Мбаппе.
Реал, единственное пристанище для продолжение карьеры Мбаппе.