Мбаппе не хочет переходить в «Аль-Хиляль». Игрок готов быть в запасе в ПСЖ

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сегодня, 22:30

Нападающий «Пари Сен-Жермен» не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии.

По информации источника, игрок даже готов оставаться в запасе столько времени, сколько ПСЖ сочтёт нужным.

Ранее сообщалось, что парижане приняли предложение «Аль-Хиляля» о трансфере футболиста за 300 млн евро и разрешили саудовской стороне вести переговоры с форвардом.

Чемпионы Франции не намерены бесплатно расставаться с Мбаппе в следующем году, когда у него истечёт действующий контракт.