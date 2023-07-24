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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе не хочет переходить в «Аль-Хиляль». Игрок готов быть в запасе в ПСЖ

сегодня, 22:30

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не хочет переходить в клуб из Саудовской Аравии.

По информации источника, игрок даже готов оставаться в запасе столько времени, сколько ПСЖ сочтёт нужным.

Ранее сообщалось, что парижане приняли предложение «Аль-Хиляля» о трансфере футболиста за 300 млн евро и разрешили саудовской стороне вести переговоры с форвардом.

Чемпионы Франции не намерены бесплатно расставаться с Мбаппе в следующем году, когда у него истечёт действующий контракт.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 23:24
Такое ощущение что хотели договориться и не договорились
Köln
Köln
сегодня в 23:12
Ох и угробит он свою футбольную карьеру.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 23:06
Капризные нынче пошли футболисты!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 23:04
Ну и осел же он
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 23:02
Медные трубы оглушили его
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:52
Опять капризничает...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:46
Я не понимаю его игры. Футболом здесь не пахнет, однозначно...
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 22:43
Надеюсь, у Энрике хватит яиц продержать камерунца весь сезон на скамейке.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:39
Да куда ему переходить, если уже всё решено.
Реал, единственное пристанище для продолжение карьеры Мбаппе.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:38
Иван Игнатьев может поделиться опытом с Килианом о полировке лавки...
drug01
drug01
сегодня в 22:32
Чем закончится эта борьба! Для футбола это плохо!
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