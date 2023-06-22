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ГлавнаяНовостиСудыФранция. Лига 1 2022/2023

Одноклубник Головина оштрафован за угрозы и потасовку в Швейцарии

вчера, 21:52

Нападающий «Монако» Брель Эмболо был оштрафован за угрозы во время уличной ссоры в Базеле, которая произошла в 27 мая 2018 года.

Тогда футболист гулял с друзьями. В 5 часов утра они находились возле ночного клуба, а девушка, которая являлась фанаткой «Базеля» (бывший клуб нападающего), фотографировалась с игроком. После этого она решила уйти, однако это не понравилось Эмболо. За нее вступился мужчина вместе со своими товарищами. Друг Эмболо сломал нос одному из парней, а сам футболист кричал: «Ты знаешь, кто я? Я прикончу тебя. Я владею всем Базелем».

Суд приговорил друга футболиста к 10 месяцам условного тюремного заключения и выплате компенсации в размере 3 000 швейцарских франков. Эмболо же оштрафован на 137 000 евро.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:26
Я понял,что главное-статус Эмболо : "Одноклубник Головина"!!!
3pymfz2aph7x
3pymfz2aph7x
сегодня в 04:55
Уже 5 лет отмотать мог бы, а его только оштрафовали
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:19
Брелем Эмболо в срочном порядке заинтересовался московский Спартак.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:23
"Владелец всего Базеля" в одночасье перестал быть владельцем 137 тысяч евро.)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:59
В себя поверила «звезда» и его шестерки…
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