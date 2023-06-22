Одноклубник Головина оштрафован за угрозы и потасовку в Швейцарии

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вчера, 21:52

Нападающий «Монако» был оштрафован за угрозы во время уличной ссоры в Базеле, которая произошла в 27 мая 2018 года.

Тогда футболист гулял с друзьями. В 5 часов утра они находились возле ночного клуба, а девушка, которая являлась фанаткой «Базеля» (бывший клуб нападающего), фотографировалась с игроком. После этого она решила уйти, однако это не понравилось Эмболо. За нее вступился мужчина вместе со своими товарищами. Друг Эмболо сломал нос одному из парней, а сам футболист кричал: «Ты знаешь, кто я? Я прикончу тебя. Я владею всем Базелем».

Суд приговорил друга футболиста к 10 месяцам условного тюремного заключения и выплате компенсации в размере 3 000 швейцарских франков. Эмболо же оштрафован на 137 000 евро.