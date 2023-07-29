Агент Витиньо ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Мигел Гойс, агент нападающего клуба «Аль-Иттифак» Витиньо, оценил вероятность возвращения игрока в ЦСКА.
Витиньо замечательно провёл время в России, у него там немало друзей. Возможно, однажды он вернётся в ЦСКА. Поймите правильно, на данный момент чемпионат Саудовской Аравии сильнее чемпионата России. Возможно, даже входит в топ-5 лиг мира. Витиньо оказался здесь в нужный момент.
Сколько это продлится?
Тут много от чего будет зависеть.
Возможно всё будет как с махачкалинским Анжи, а если экономика Европы и дальше будет огромными темпами падать вниз, то возможно это всерьёз и надолго.
Для тех же бразильцев и африканцев деньги на первом месте, большинство из них выходцы из трущоб и бедноты и едут они не с мечтой выиграть еврокубок или чемпионат, а заработать как можно больше денег.
Предложи условному Неймару в Антарктиде сезон отыграть с пингвинами за миллиард, так он поедет без раздумий.
Сколько это продлится?
Тут много от чего будет зависеть.
Возможно всё будет как с махачкалинским Анжи, а если экономика Европы и дальше будет огромными темпами падать вниз, то возможно это всерьёз и надолго.
Для тех же бразильцев и африканцев деньги на первом месте, большинство из них выходцы из трущоб и бедноты и едут они не с мечтой выиграть еврокубок или чемпионат, а заработать как можно больше денег.
Предложи условному Неймару в Антарктиде сезон отыграть с пингвинами за миллиард, так он поедет без раздумий.
Надо запомнить....
Рейтинг ФИФА на 20 июля 2023
Саудовская Аравия - 54-е место
Рейтинг Мигела Гойса на 29 июля 2023
Саудовская Аравия - 1-5-е место
Да и клиент у него тоже не без юмора...)))
Витиньо - 27 игр - 3 гола...
Надо запомнить....
Рейтинг ФИФА на 20 июля 2023
Саудовская Аравия - 54-е место
Рейтинг Мигела Гойса на 29 июля 2023
Саудовская Аравия - 1-5-е место
Да и клиент у него тоже не без юмора...)))
Витиньо - 27 игр - 3 гола...