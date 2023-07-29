Агент Витиньо ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Мигел Гойс, агент нападающего клуба «Аль-Иттифак» , оценил вероятность возвращения игрока в ЦСКА .

Витиньо замечательно провёл время в России, у него там немало друзей. Возможно, однажды он вернётся в ЦСКА . Поймите правильно, на данный момент чемпионат Саудовской Аравии сильнее чемпионата России. Возможно, даже входит в топ-5 лиг мира. Витиньо оказался здесь в нужный момент.