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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Витиньо ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в ЦСКА

вчера, 13:54

Мигел Гойс, агент нападающего клуба «Аль-Иттифак» Витиньо, оценил вероятность возвращения игрока в ЦСКА.

Витиньо замечательно провёл время в России, у него там немало друзей. Возможно, однажды он вернётся в ЦСКА. Поймите правильно, на данный момент чемпионат Саудовской Аравии сильнее чемпионата России. Возможно, даже входит в топ-5 лиг мира. Витиньо оказался здесь в нужный момент.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:52
Какой смешной парень...этот агент...Мигел Гойс
Надо запомнить....

Рейтинг ФИФА на 20 июля 2023
Саудовская Аравия - 54-е место

Рейтинг Мигела Гойса на 29 июля 2023
Саудовская Аравия - 1-5-е место

Да и клиент у него тоже не без юмора...)))
Витиньо - 27 игр - 3 гола...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:20
Посмешил.Так что второй приход нам не нужен.
Futurista
Futurista
вчера в 15:32
Витиньовато ответил)...
drug01
drug01
вчера в 14:53
Ждать долго не будем!! Пусть решает сам!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:46, ред.
Подобные бумы случались и раньше, правда надо признать нынешний самый громкий. И если раньше уезжали известные игроки кому далеко за тридцать, то сейчас они уже заманивают к себе восходящий и действующих звёзд с долгой карьеров впереди.
Сколько это продлится?
Тут много от чего будет зависеть.
Возможно всё будет как с махачкалинским Анжи, а если экономика Европы и дальше будет огромными темпами падать вниз, то возможно это всерьёз и надолго.
Для тех же бразильцев и африканцев деньги на первом месте, большинство из них выходцы из трущоб и бедноты и едут они не с мечтой выиграть еврокубок или чемпионат, а заработать как можно больше денег.
Предложи условному Неймару в Антарктиде сезон отыграть с пингвинами за миллиард, так он поедет без раздумий.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:29
С одной стороны смешно....ну если они продолжат в таком же духе, будет не до смеху....НО зарплата точно выше. И чемпионат, сейчас, по "именам" действительно сильнее... слишком много звезд переехало этим летом.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 14:28
Ну если ФНЛ (первая лига) "Лучшая Лига Мира", то и чемпионат Саудовской Аравии имеет полное право быть в топ-5 этих самых "Лучших лиг в мире".
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:21
Поймите правильно, на данный момент чемпионат Саудовской Аравии сильнее чемпионата России. Возможно, даже входит в топ-5 лиг мира. (С)
Что, уже!!!???
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