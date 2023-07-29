МЮ опять в ловушке. Не торопятся продавать Магуайра, требуют у «Вест Хэма» 40 миллионов фунтов

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сегодня, 13:39

Бывший капитан стоит на порядок меньше.

Параллельно с приобретениями «Манчестер Юнайтед» в это межсезонье пытается избавиться от балласта – в том числе от недавнего капитана Харри Магуайра. Спрос на англичанина небольшой – всех отпугивает высокий ценник.

В Манчестере больше ничего не держит

К необходимости Харри в основной обойме уже сейчас большие вопросы. 30-летний центрдеф никогда не был быстрым или с отточенной техникой – именно из-за нерасторопности защитника вкупе с неправильно выбираемыми позициями оппоненты легко проходят его давление. При таком наборе недостатков агрессивная манера игры нередко оборачивается в минус – футболист выдвигается на соперника для отбора и надеется, что кто-то прикроет.

Все это приводило к большому числу ошибок, часто – к голам. С приездом Эрика тен Хага «Юнайтед» укрепили центр обороны защитником «Аякса» Лисандро Мартинесом – в паре с Вараном они смотрелись довольно надежно, поэтому английский центрбек потерял место в старте и чаще выходил на замену.

Так долю влияния ошибок Магуайра на МЮ удалось снизить – но это не значит, что их вовсе не было. Весной голландский менеджер решился чаще привлекать игрока – тот провел полный ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса», выходил на все 90 минут против «Эвертона» и «Ноттингема». Заменил Варана в перерыве первой встречи с «Севильей» в четвертьфинале ЛЕ и попал в старт на ответный поединок.

И в последних двух поединках именно капитан МЮ был причастен к голам испанцев. Защитник продолжает допускать грубые ошибки – притом это происходит в крайне важных для «Юнайтед» матчах, когда команда наоборот должна быть отлаженным механизмом.

Не просто так летом Харри лишился капитанской повязки – «красным дьяволам» нужен более стабильный и сильный лидер.

Ищут покупателя – отпугивает цена

По итогам сезона 30-летний англичанин попал в сборную худших игроков Премьер-Лиги. В планы тен Хага Харри уже не входит – его готовы отпустить вместе с Вегхорстом, ван де Беком и Байи.

В начале июня появился инсайд, что ради этого манкунианцы даже готовы заплатить игроку половину от его зарплаты за оставшиеся 2 года по действующему контракту – речь примерно об 11,6 миллиона евро. При этом зарплата бывшего капитана «красных дьяволов» в следующем сезоне может увеличиться, поскольку коллектив отобрался в Лигу чемпионов по итогам минувшего чемпионата.

Спрос на Харри изначально ограничивался клубами АПЛ – с реалиями родного чемпионата он отлично знаком, финансовые запросы снижать явно не планирует. А аппетиты центрбека не готовы потянуть нигде, кроме Англии. В список претендентов на футболиста входили «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». «Шпоры» с новым главным тренером Ангелосом Постекоглу уходят в перестройку – менеджер хочет усилить оборонительные ряды, плюс подписание Магуайра способно повлиять на желание Кейна покинуть команду.

Что касается «молотобойцев», после победы в Лиге Конференций Дэвид Мойес решил остаться в команде – для него и хотят привезти защитника.

Парадокс в том, что несмотря на огромное количество ошибок англичанина и потерянное место в старте, боссы «красных дьяволов» до сих пор считают его одной из ключевых фигур команды – и рассмотреть вариант с его уходом готовы только при щедром предложении.

Сообщалось, что выручить от потенциальной сделки готовы не менее 46,4 миллионов евро. И очевидно, что такой большой ценник отпугивает потенциальных покупателей – объективно Харри котируется намного ниже.

«Вест Хэм» еще пытается

«Молотобойцы» сейчас – основной претендент на игрока. В команде 3 конкурентоспособных исполнителя в центр обороны: Курт Зума, Тило Керер и Наиф Агер – чтобы полностью укомплектовать позицию, нужен еще один.

И недавно «Вест Хэм» направил «Юнайтед» предложение о трансфере Харри. Руководство клуба готово заплатить за центрдефа 20 миллионов фунтов. При этом «красных дьяволов» не удовлетворили предложенные условия – они требуют 40 миллионов. Отмечается, что манкунианцы готовы снизить запросы до 35, но основная проблема для кандидатов на футболиста – его высокая зарплата.

Расставание – всем на пользу

Вряд ли Магуайр с его набором качеств и недостатков сможет отвоевать место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» — клуб, как и все в лиге, играет в гораздо более скоростной интенсивный футбол, который лишь подчеркивает слабые стороны футболиста. При том, что запросы Харри потянет далеко не каждая команда в Европе (если только брать на правах аренды), есть два пути.

Один из них – Саудовская Аравия. Там собирают статусных исполнителей и готовы платить, сколько те попросят. Минус – в спортивной составляющей. Матчей ЛЕ и ЛЧ уже не будет – а на скамейке МЮ хотя бы останется возможность следить за «Реалом», «Барсой», надеяться выйти на матчи с другими европейскими грандами.